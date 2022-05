¿Trataron de ocultar al segundo tirador contra estudiantes de la UG?

León.- El pasado 27 de abril un estudiante de la Universidad de Guanajuato murió a causa de disparos de armas de la Guardia Nacional, en la comunidad El Copal, de Irapuato. De inicio se dio a conocer que había sido un elemento de la Guardia Nacional quien le había disparado luego de una persecución a la camioneta en la que circulaban Ángel, el universitario fallecido, y sus dos amigos.

El día de los hechos se manejó solamente la versión de que fue un elemento de la corporación federal el que habría atacado la camioneta con las balas que impactaron al cuerpo de Ángel Yael.

Incluso, el miembro de la corporación fue detenido tras darse a conocer sobre el fallecimiento del joven, aunque posteriormente, fue el propio rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, quien dio a conocer que éste fue liberado.

Sin embargo, no se habían dado mayor información sobre los elementos que acompañaban al acusado, o si es que más elementos habían disparado contra el estudiante.

Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien confirmó esta semana que fueron dos los elementos de la Guardia Nacional los que activaron sus armas en contra de los tres estudiantes de la Universidad de Guanajuato en Irapuato.

En su conferencia mañanera prometió que no habrá impunidad y exigió a la Guardia Nacional que ponga a disposición de las autoridades civiles a todos los elementos que participaron en la agresión hacia los estudiantes universitarios que le costó la vida a Ángel Yael Ignacio de 19 años y dejó lesionada a Edith Alejandra Castillo de 22 años.

El primer mandatario aseguró que no se ocultará ni se protegerá a los responsables de la muerte de Ángel.

"Es un caso lamentable. Nuestra solidaridad con los familiares, que tengan confianza... no va a haber impunidad. Hubo al inicio una investigación, me informaron el jueves, ya tanto en la Guardia Nacional como la Marina, la Defensa y Seguridad Pública, ya saben que se tiene que castigar a los responsables.

"No hay impunidad, no hay encubrimiento, no es como antes que se ocultaban los cosas o se protegía a quienes cometían delitos, sobre todo homicidios", comentó.

Informó que los dos elementos que activaron sus armas, según las investigaciones de balística, están en proceso de los jueces.

En tanto, este martes, el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino declaró que impugnarán la resolución del juez federal que liberó a uno de los dos elementos de la Guardia Nacional que dispararon en contra de estudiantes del Campus Irapuato.

Sostuvo que existen pruebas suficientes para acusar a los dos agentes de la Guardia Nacional, tanto para el que está señalado como el que mató a Ángel Yael Ignacio, como al elemento que fue liberado por un juez pero que también activó su arma.

Por su parte, estudiantes de la UG marcharon este martes para exigir justicia en Guanajuato capital y en la ciudad de León.

JP