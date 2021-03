Tras feminicidio de Lupita, ¿Cómo detectar violencias en tus relaciones?

Cerca de 100 mujeres marcharon este lunes para pedir que el feminicidio de Guadalupe González Herrera no quede impune, y que su feminicida no sea liberado (Foto: Ivonne Ortiz/ La Silla Rota)

El feminicidio de Guadalupe González Herrera provocó múltiples reacciones en León. Las feministas alzaron la voz por la mujer de 26 años, y madre de dos niños pequeños. El hashtag #JusticiaParaLupita le dio la vuelta a las redes sociales y su nombre cada vez suena más fuerte.

Pero ¿Qué dejó este mediático caso? El "control" que mantenía su novio Sergio sobre ella terminó en un feminicidio. Su agresor hoy está preso, pero reveló su otra cara frente a la familia de Lupita, una cara de un hombre que la aislaba, y que terminó con su vida de un día a otro.

"Ya no se arreglaba, como que cambió muchas actitudes y se nos hacía extraño, pero ella decía que estaba bien (...) Ya no asistía mucho con nosotros, la mayor parte del tiempo la pasaba con él o con sus hijos", dijo una pariente de Lupita durante su sepelio, el jueves pasado.

Te puede interesar Lupita vivió violencia psicológica por parte de su presunto feminicida

Familiares confesaron a La Silla Rota que el noviazgo de Sergio y Lupita duró poco más de un año. Él tiene más de 30 años, y ella tenía 26. Lo que parecía una relación normal, después se volvería tormentosa y provocaría cambios drásticos en la víctima, que la familia comenzó a detectar: ya no iba a las reuniones familiares, a las fiestas con sus amigas, se vestía diferente, dejó el trabajo que tenía en un local de Outlet Mulza, y la mayor parte del tiempo la pasaba con Sergio o con sus hijos. Ese era su único círculo, relatan.

"Ya teníamos tiempo que casi no convivía, porque cuando empezó la relación con su novio sí dejó bastante las amistades, las fiestas, las reuniones así familiares, ya no asistía, siempre andaba con él".

Tras el feminicidio de Lupita ¿Cómo detectar si tienes una relación violenta? De acuerdo con The Victim Support –El apoyo a la víctima- estas son las señales de una relación que no es sana, y que tal vez no has identificado.

SIGNOS DE UNA RELACIÓN NO SANA O VIOLENTA

-Hacen amenazas o cosas para asustarme

-Me humillan solo para hacerme sentir mal cuando estamos solos o cerca de amigos

-Me obligan a hacer cosas que no quiero hacer, sin escucharme

-Me hacen sentir culpable si no paso tiempo con ellos

-No intentan estar con mis amigos o familiares

-Me golpean, abofetean o empujan

-Revisan mi teléfono, redes sociales o historial web

-Quieren saber dónde estoy todo el tiempo

-Me engañan o acusan de engañarlos

-Me roban o me hacen comprarles cosas

-Me obligan a tener relaciones sexuales cuando no quiero

ESTAS SON LAS SEÑALES DE ALERTA

+Te estás volviendo mucho más crítico contigo mismo, pensando que eres estúpido o gordo o que tienes mucha suerte de tener pareja

+Renuncias a tus propias opiniones y crees que tu pareja tiene razón en todo

+Te sientes más estresado o preocupado todo el tiempo; sientes nauseas o malas "mariposas". A veces el estrés puede evitar que comas o duermas adecuadamente, o que tengas dolores de cabeza

+Tienes miedo constantemente, piensas a cada rato cómo reaccionará el otro

+Evitas decir algo porque no quieres molestar a tu pareja

+Te sientes asustado cuando tu pareja está enojado porque no puedes predecir su comportamiento

+Sientes presión para cambiar quien eres o mover la relación más allá de lo que deseas

+Ves menos a familiares y amigos para evitar discusiones con tu pareja

Estos signos son los que debes detectar y acercarte a las autoridades si eres víctima de una relación abusiva. La violencia es un delito, y no es tu culpa, señala The Victim Support. Si tienes a un agresor cerca, pide ayuda.

DETALLES DEL CASO DE LUPITA

El caso de Lupita cobró vida el 10 de marzo, cuando ella y su novio Sergio salieron de la colonia San Francisco de Asís –en León- a unas cabañas ubicadas en Sierra de Lobos. Al día siguiente, su novio regresó solo a la ciudad. De Lupita no se sabía nada, ya no contestaba el celular y habían perdido el contacto.

Sergio les dijo que un hombre la raptó y la sacó de las cabañas, luego se contradijo diciendo que ella se regresó sola a la ciudad. Pasaron trece días, una ficha con el Protocolo Alba, y cinco denuncias interpuestas en diferentes municipios, y no aparecía. El 22 de marzo, localizaron el cuerpo de Lupita en una zona cerril de San Felipe, informó la Fiscalía del Estado. El presunto feminicida: su novio.

Aunque sus familiares no relataron que Lupita haya sido golpeada, las señales de "control" que tenía Sergio sobre ella eran evidentes. La víctima tenía una vida por delante. Sus sueños se esfumaron, y hoy sus hijos sufren el dolor de una víctima de feminicidio.

"¿Y tú, cómo le explicarías a sus hijos el hecho de que su mamá no volverá a estar frente a ellos por ser víctima de un feminicidio?, escribió la cuñada de Lupita en redes, un día después de su hallazgo.

Este lunes, cerca de 100 mujeres marcharon por el feminicidio de Lupita y exigieron justicia en León. Que el caso no quede impune, decían. Con prendas negras, velas y flores, las mujeres caminaron desde el Arco de la Calzada hasta la presidencia municipal. Ahí colocaron las veladoras formando una cruz, y escribieron el nombre de Lupita sobre el piso. Las consignas con mensajes como "No aparecemos muertas, nos matan", fueron pegados en las letras volumétricas de la ciudad, que esta vez dejaron de ser un adorno para el turismo y se convirtieron en el lienzo de consignas feministas.

FEMINICIDIOS EN GUANAJUATO

En lo que va del año se han cometido cinco feminicidios en Guanajuato: tres en enero y dos en febrero. En el 2020 se registraron 19, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el caso de violencia familiar la incidencia es mucho más alta. En enero se contabilizaron 764 reportes por violencia familiar, en febrero 698.

IO Fotos: Ivonne Ortiz