Tras extravío de su bicicleta, paratriatleta celayense logra competir en Francia

"5to Lugar en la World Cup de Besançon el día de hoy, buenas sensaciones en el cuerpo, agradecido con todas las buenas vibras y con mi tía Fabi y el Tío Albert que vinieron desde Suiza a echarme porras y a traerme una bicicleta por si la mía no llegaba, solo puedo decir que soy una persona afortunada y feliz con lo que se refleja en el espejo, no significa que no existan áreas de oportunidad en mi", se lee en la publicación.