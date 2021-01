Tras asesinato de Acosta Cano planilla deberá elegir otro precandidato

El asesinato de Juan Antonio Acosta Cano, diputado y precandidato del PAN a la alcaldía de Juventino Rosas tomó por sorpresa a sus compañeros, quienes luego de enfrentar su pérdida tendrán que debatir quien será su nuevo representante.

Román Cifuentes, presidente de Acción Nacional en Guanajuato adelantó que los integrantes de la planilla de Acosta Cano deberán tomar esta decisión.

"Yo creo que ellos habrán de reunirse, habrán que platicar si hacen una sustitución o pasa a alguno de los integrantes a encabezar la planilla (...) en todo caso cuando llegue el momento de definición la Comisión Permanente Estatal hará una propuesta a la Comisión Permanente Nacional y se resolverá la responsabilidad de encabezar la planilla", comentó Cifuentes Negrete en rueda de prensa.

Imagen del crimen, en Juventino Rosas (Foto: Especial)

El diputado fue acribillado este martes, mientras se ejercitaba, en Juventino Rosas. El hecho ocurrió entre las calles Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, le dispararon cuando iba caminando, y los impactos en la cabeza le provocaron la muerte instantánea.

Apenas el 15 de diciembre del 2020 se registró como precandidato en el Comité Directivo del PAN, en León. Su planilla está compuesta por Ruth Mendoza, quien se desempeñaría como síndica; Moisés Avecilla, en la primera regiduría; Flor Conejo Herrera, la segunda; Francisco Barrientos en la tercera y Edith Álvarez Pérez en la cuarta regiduría, por mencionar algunos integrantes, de acuerdo con Periódico Correo.

Además de la planilla del diputado local había otra registrada, la del maestro Ramón Villegas Reyes, quien forma parte del Comité Directivo Municipal y participó como precandidato a la presidencia de Juventino Rosas en 2018. Sin embargo, el presidente del PAN no reveló el nombre del nuevo abanderado.

¿QUÉ HAY DEL ASESINATO?

Respecto al móvil del asesinato de Juan Antonio Acosta, el presidente del partido señaló que no tiene mucha información, y que será "respetuoso" con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

"Como tal yo no he hablado con el fiscal, solo he hablado con el gobernador del estado, hemos compartido algunas preocupaciones de este evento triste. No tengo yo ningún elemento para poder opinar respecto a la responsabilidad de algún autor material o intelectual".

Este crimen se dio en pleno proceso electoral, a cuatro meses de las votaciones—6 de junio del 2021 — y en un municipio que se encuentra en medio del polígono del huachicol, compuesto por los municipios Apaseo El Grande, León, Salamanca, Irapuato y Celaya. Además se ubica a 12.8 kilómetros de San Antonio de los Morales, localidad de Juventino Rosas en la que nació Juan Antonio Yépez Ortiz ´El Marro´, ex líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Juventino Rosas se encuentra en medio del polígono del huachicol (Mapa: La Silla Rota)

El contexto violento que rodea a Juventino Rosas provoca las especulaciones que señalan al crimen organizado como responsable de la muerte de Acosta Cano. Es importante señalar que el asesinato ocurrió a 700 metros de la comandancia de Policía, un inmueble que también alberga la Presidencia Municipal. Justo ayer policías estatales implementaron el "operativo trueno" para revisar el equipo y pertenencias de los policías municipales.

Ante tal escenario Román Cifuentes no detalló mucho sobre el tema, y pidió que la Fiscalía sea quien esclarezca este crimen.

Día en que Juan Antonio Acosta se registró como precandidato a la alcaldía de Juventino Rosas, el 15 de diciembre del 2020

PROCESO ELECTORAL EN MEDIO DE UN CONTEXTO VIOLENTO

Cuando le preguntaron a Román Cifuentes si aumentaría la seguridad de sus representantes en medio de este contexto violento dijo que eso se hace desde hace más de 20 años, pero que así será en caso de que uno de sus abanderados lo pida.

"El apoyo se da de manera recurrente, se pone a disposición de los candidatos de los partidos políticos. Se analiza, se pide la intervención de la Secretaría de Gobierno, se canaliza la petición y se atiende esta solicitud. Yo creo que esto no es nuevo (...) por el momento vamos a platicar con todos nuestros representantes y ya en su momento hemos de resolver".

Aseguró que la inseguridad se vive en todo el país, y no solo en el estado.