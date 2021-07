Tras 15 meses de pandemia, momias viajeras salen del panteón Sangre de Cristo

León.- El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, declaró que las "Momias viajeras" volvieron a salir de Guanajuato capital después de 15 meses de pandemia.

Negó que las 12 momias del Panteón Sangre de Cristo que se exhiben en la Feria de Verano de León y que tendrán un costo de 25 pesos por persona y 15 pesos para los menores de 12 años, sea con la finalidad de tener una recaudación importante.

"Estamos contentos por traer a las Momias de Guanajuato, embajadoras de la capital del estado, a un evento tan importante como es la Feria de León, ahora estamos en un stand más bonito y más grande, promocionamos nuestra cultura y nuestra historia".

"No pensamos tener una recaudación económica, el boleto es de 25 para adultos y 15 para niños de 8 a 12 años, los visitantes de Guanajuato capital con su credencial de elector no tendrán costo, tendremos gratuidad para las escuelas, que hagan su carta a la dirección de cultura de Guanajuato, queremos que puedan conocer a las momias".

Señaló que las momias seguirán viajando a próximas ferias en el país según le hagan las solicitudes al gobierno municipal.

El alcalde capitalino, Alejandro Navarro, inauguró la exposición. (Foto: cortesía)

"Son 12 momias del panteón Sangre de Cristo que sacamos a diferentes partes del país, las momias del Panteón Santa Paula no se mueven, no habían salido hasta ahorita a León, es un buen augurio y a donde nos inviten las estaremos llevando con medidas de seguridad" dijo el presidente municipal.

FIESAS "SE LES SALEN DE LAS MANOS"

El alcalde capitalino Alejandro Navarro aceptó que la Secretaría de Salud estatal pidió al Municipio mayor cuidado de la población en los conciertos que se organizan en la capital del estado y negó que haya un repunte por la pandemia, luego de los conciertos por las Fiestas de San Juan.

"Acabamos de terminar con las Fiestas de San Juan y Presa de la Olla donde se juntó muchísima gente en los conciertos gratuitos, las medidas de seguridad fue que hubo varios filtros donde se tomó la temperatura y entregamos gel antibacterial y se pidió que usaran el cubrebocas".

"Estuvimos en pláticas con el jefe de la jurisdicción sanitaria y con el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, nos dijeron que hubiéramos apretado más, la verdad es que si se nos salieron de control algunas cosas, no pensamos que fuera a haber tanta afluencia de gente, pero afortunadamente todo está bajo control, no ha habido más casos de hospitalización en el municipio de Guanajuato y más gente que esté enferma de Covid, vamos a estar al pendiente, la actividad económica tiene que activarse con medidas sanitarias, no hay que tenerle miedo al Covid y acostumbrarnos a vivir con él" concluyó.

IA/CV