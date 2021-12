Tránsitos sobreviven con 166 chalecos; investigan filtración de fotos

León-. Para los más de 300 policías viales que caminan por las calles de León hay 166 chalecos antibalas disponibles hasta el momento. Mario Bravo, secretario de Seguridad Pública, dio el dato este lunes, asegurando que solicitarán mayor presupuesto para abastecer a todos los elementos.

Este número de chalecos se da en medio de un contexto "doloso" para la Secretaría de Seguridad, pues hace unos días circuló en redes y de forma anónima, una fotografía en donde se ven un montón de chalecos "viejos" apilados en una esquina. Despintados, y con los números borrosos, este es el equipamiento que actualmente usan los policías viales, denuncian en el mensaje difundido en redes.

Imagen filtrada en redes sociales de los chalecos en mal estado entregados a los tránsitos (Foto: Telegram)

Frente a esta situación, el secretario de Seguridad dijo que se trató de una filtración de la fotografía, explicando que constantemente hacen inventario del equipamiento, y ese momento fue aprovechado para tomar la foto.

Recordó que hace un año y medio entregaron 50 chalecos a los tránsitos, y hace dos meses 100 más. "Esto fue un inventario que se hace constantemente".

En su defensa, la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez, aseguró que los chalecos fueron entregados en buenas condiciones, y que si en su momento los tránsitos detectaron que vinieran en mal estado lo habrían reportado para la garantía, se trata de un acto con "dolo" para denigrar a la corporación, dijo.

Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad Pública de León (Foto: La Silla Rota)

"Si algún elemento recibe algo en malas condiciones inmediatamente lo reporte para que el área administrativa pueda actuar en consecuencia de la mano con tesorería, en este caso concreto no es el supuesto, porque los que se entregaron fue previamente y no hubo ninguna queja, fue una foto que de manera dolosa está circulando, y por eso aclaro se tomarán las acciones pertinentes, porque hay cero tolerancia con algo que no sea correcto en el proceso de adquisiciones, pero también cero tolerancia con aquellos que quieran denigrar a la corporación nadamas por dolo o mala fe".

Ahora investigarán de manera interna quien filtró la fotografía, detalló Mario Bravo.

"Hubo ahí una foto y estamos investigando quién pudo haberla mandado. La Secretaría hace constantemente inventario de todo el equipamiento que tiene, hace un año y medio se le dotó a Tránsito de 50 chalecos y adicional hace unos meses se les entregaron 100 chalecos más. Estamos investigando la fotografía porque es una zona que no debieron haberla tomado, y ya se tomarán las medidas disciplinarias" comentó en la rueda de prensa de este lunes.

#VIDEO | Mario Bravo (@Mario_BravoA) secretario de Seguridad, habla de la fotografía filtrada de los chalecos en mal estado destinados a policías viales de León. ?? https://t.co/wDYGUKW639 pic.twitter.com/FpjOeb1UJN — La Silla Rota Guanajuato (@LSRGuanajuato) December 1, 2021

En rueda de prensa de este lunes, el secretario de Seguridad y la presidenta municipal aseguraron que la filtración de la foto fue con el fin de denigrar la corporación

Se desconoce que consecuencia habrá para quien haya filtrado la fotografía de los chalecos en mal estado, pero Seguridad Pública advirtió sobre la investigación interna.

Estos chalecos habrían sido entregados la semana pasada, de acuerdo con la imagen que circuló.

De acuerdo con la organización Causa en Común, en Guanajuato van 51 policías asesinados en lo que va del año, con corte al 23 de noviembre. En este registro también contabilizan a los tránsitos. Esta organización atribuye la problemática, entre otros factores, a las carencias de las policías municipales, desde el presupuesto hasta el equipamiento.