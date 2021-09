Transfobia: el rechazo que sufre la comunidad transgénero en Guanajuato

Las mujeres trans deciden no continuar su educación por temor a la exclusión. (Foto: redes sociales Devanny Cardiel)

León.- Como muchas personas miembros de la diversidad sexual, las personas transgénero han sido a lo largo de la historia frecuentes víctimas de la violencia y discriminación. Tras el asesinato de Devanny en León, el cual aún está siendo resuelto para determinar si se trató de un crimen de odio o fue un hecho delictivo, se volvió a poner sobre la mesa el tema de la transfobia, una actitud discriminativa y de rechazo hacia este grupo que decenas de guanajuatenses continúan sufriendo al día de hoy.

Rubí Araujo mujer transgénero y exregidora del Ayuntamiento de Guanajuato señaló que en el estado prevalece la exclusión de los miembros de esta comunidad. Las personas trans exigen a través de ella que estos actos sean eliminados.

"La comunidad transgénero y transexual seguimos siendo invisibilizada. No queremos un trato diferente, queremos un trato igual, queremos las mismas oportunidades laborales, los mismos espacios; que se brinden los apoyos necesarios, así como los hay para mujeres que también haya para la comunidad trans, que haya más apertura de parte de las instituciones correspondientes y que se genere un mecanismo de búsqueda de la transversalidad en todos los sentidos y que hagamos un mejor Guanajuato, que seamos un Guanajuato incluyente. Que las mujeres y hombres trans gocen de los mismos derechos", apuntó.

La discriminación, el muro que separa a las mujeres trans del empleo

Hace aproximadamente 4 años, la regidora colaboró en la elaboración de un estudio sobre la comunidad transgénero en León. Los resultados de la investigación no solo arrojaron las condiciones de las oportunidades laborales que este grupo tiene, sino los motivos que provocan que ahí se encuentren.

En Guanajuato, las mujeres transgénero no pueden salir a la calle a buscar trabajo por miedo al rechazo y la discriminación, este es el principal motivo por el que cerca de un 80% de ellas no tienen trabajo. De acuerdo a la defensora de los derechos trans, el segundo motivo es la falta de estudios, las mujeres trans deciden no continuar su educación por temor a la exclusión.

Transfobia en Gunajuato, qué es y cuánta gente la sufre

La transofobia está definida como una actitud de rechazo hacia individuos transexuales o transgénero. Esta postura puede estar acompañada de agresiones, actos discriminativos e incluso asesinato.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) publicó un breve informe donde, a partir de casos publicados en internet, obtuvieron el número de crímenes por transfobia ocurridos en América aterrizados a nivel nacional y estatal.

El reporte reveló que de 2007 a 2009, 29 casos registrados en internet correspondían a 16 estados distribuidos de manera geográfica así: "11 en la Zona Centro (Guanajuato es el estado con más crímenes a nivel nacional con 5 casos), 9 en la Zona norte (4 casos en la zona límite entre Monterrey y Coahuila), 3 en la Zona Occidente, 3 en la Zona Golfo y 3 la Sur."

Aunque el caso de Devanny aún no ha sido resuelto, la muerte de la mujer trans permite a la sociedad cuestionarse de si es justa la lucha a la que esta comunidad se enfrenta día a día.

PR