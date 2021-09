Trabajadores de la General Motors denuncian amenazas tras la elección

Silao, Gto.- "La lucha apenas comienza. Si ganamos la batalla, podemos ganar la guerra", citaron emotivos un grupo de obreros de General Motors planta Silao, tras una ininterrumpida jornada de 36 horas realizada el pasado 17 y 18 de agosto, en la que por mayoría de votos los trabajadores de esta empresa automotriz decidieron poner fin a su actual contrato colectivo, desplazando al sindicato "Miguel Trujillo López," perteneciente a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Te puede interesar SINTTIA: El sindicato que va por el contrato colectivo de la GM Silao

Fueron 6 mil 494 los trabajadores que tuvieron derecho emitir su voto, de los cuales participaron 5 mil 876; 2 mil 623 obreros votaron a favor de la continuidad del contrato, mientras que 3 mil 214 lo rechazaron, registrando una diferencia de 591 votos (54% de la participación total).

Sin embargo, tras el resultado de la votación del proceso de legitimación, se apuntalaron las tácticas de abusos por parte de la empresa automotriz. En una asamblea de obreros activos realizada hace unos días, también revelaron que el sindicato cetemista está presionando a trabajadores no sindicalizados para afiliarlos y firmen nuevos documentos para que en el siguiente proceso de consulta, voten por el contrato colectivo que presentará el sindicato "Miguel Trujillo López", de la CTM.

Y aunque la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal reafirmó que habría la intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) y de la Inspección Federal del Trabajo para vigilar que las y los trabajadores no fueran objeto de intimidación, coerción, amenazas, represalias o despidos, hasta el momento los inspectores federales responsables de esta misión no han llegado a la planta para defender a los trabajadores.

La Silla Rota ha documentado la historia de Alejandra Morales Reynoso, quien lleva once años en la planta. Comenzó a trabajar desde los 21 años. Ahora, Alejandra es la primera mujer en asumir una secretaría general sindical de la industria automotriz en el país; está al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), que empezó como "Generando Movimiento", una agrupación de obreros activos y despedidos injustificadamente de la General Motors planta Silao, que ahora se presentan como una opción desde una figura sindical para buscar articular un nuevo contrato colectivo que garantice y luche por mejores condiciones laborales para los trabajadores y sus familias.

La posición sindical de Alejandra, que es abiertamente opositora a la CTM, se dio a conocer ante la prensa el pasado 30 de agosto. Desde esa fecha, Alejandra ha recibido "marcaje personal" por parte de la empresa. Y no solo a ella, sino también a otro miembros del SINTTIA. Tácticas de "mano dura" que los empleadores y el sindicato cetemista utilizan constantemente, pero que se han intensificado en el marco del nuevo sistema electoral sindical empleado por la quebrada Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que ahora se mantiene ausente.

Bajo este sistema, los empleados y las empleadas de la General Motors, y sobre todo quienes simpatizan con el nuevo sindicato, reciben una minuciosa vigilancia por sus superiores en la planta, al grado de prohibirles el uso de celular para evitar registrar evidencias de los excesos. Además, relatan los grupos cetemistas están operando para suprimir la libertad de expresión, así como la libertad de prensa.

El 14 de septiembre Alejandra Reynoso (secretaria general del SINTTIA) se disponían de entregar un documento al gerente del complejo, con el objetivo de comenzar con los procesos necesarios de acercamiento como sindicato aspirante a firmar el contrato colectivo. Sin embargo, la persona que recibió el oficio no entregó el documento al gerente. Luego de unos días, la misma persona que recibió el documento se negó a entregarlo.

"Se le iba a hacer la entrega de un escrito a para una reunión al gerente del complejo. Nos recibió una persona que quedó de entregarla, ese día salimos de paro (por falta de componentes) 15 y 16 de septiembre. Cuando regresamos el viernes 17, me encuentro a esta misma persona y me dice que aún no entrega el escrito. Me dice que pase por él y que yo misma entregue el documento. Y ahora resulta que el gerente nunca está, y ya no quisieron darle recepción al escrito", explica Alejandra.

Por otra parte, Alejandra ha sido objeto de interrogatorios insistentes e incisivos por parte de sus superiores. "La gerente de Área de Producción se acercó conmigo y me preguntó cómo iba mi planilla, a lo cual desvié totalmente la pregunta. Y ella volvió a insistir, a lo que yo le respondí que no era una planilla y que iba muy bien. Ella me contestó que sabía que yo era la secretaria general. Después de dio la media vuelta y se fue", narra Alejandra.

Asimismo, Alejandra comenta que le llegó un mensaje de su gerente a las 4:00 AM, en el que le informa que se la realizará un monitoreo biológico. "A esas horas de la madrugada me hace llegar un aviso, que tengo que realizarme un estudio biológico el cuál no específica para qué y aparte es dentro del área de pintura, ni siquiera es en el servicio médico o en algún otro lugar. Tampoco dice ante qué instancias se va a realizar. Solo dice que es por seguridad en el trabajo, pero no específica a qué sentido", explica.

Este método, de realizar repentinas pruebas médicas y en extrañas condiciones, fue aplicado a Dolores Israel Cervantes Córdoba, quien dedicó 13 de sus 43 años a trabajar en la General Motors Silao, desempeñando diversas labores, y que fue despedido por organizarse con otros trabajadores que que buscaban crear de manera legal un nuevo sindicato. El 28 de agosto del 2019 Israel Cervantes fue llamado de manera selectiva para realizarse una prueba antidoping urgente, misma que no le dejaron ver. Momentos después fue despedido y le pidieron que firmara su renuncia, a lo que se negó y fue sacado a la fuerza de la planta a la medianoche.

Al amanecer, Israel acudió por su propia cuenta y recursos a realizarse otros estudios y los resultados fueron negativos al consumo de cualquier sustancia. Esto robusteció la inconformidad de los obreros ante la falta de defensa y respaldo por parte del sindicato al caso de Israel.

OPERATIVIDAD SINDICAL POR OCASIÓN

Otras de las condiciones actuales en la General Motors, es que, a pesar de que la autoridad federal notificó que, después de la votación y validados los resultados, el sindicato debe cumplir con sus obligaciones referidas en el contrato colectivo vigente, han estado negando realizar ayudas funerarias y préstamos económicos a pesar de que siguen las cuotas sindicales. El acumulado de las cuotas sindicales suman más de 400 mil pesos semanales (que son administrados por los cetemistas). Alrededor de un millón y medio de pesos mensualmente.

Otro de los casos de omisión por parte de la empresa, es que una empleada originaria de Irapuato enfermó mientras laboraba, por lo que acudió al servicio médico para ser atendida. Ahí le dijeron que tenía que ser trasladada de manera urgente en un hospital. Sin embargo, la empresa se negó a llevarla con el argumento de que el sindicato ya no está operando, por lo que ya no tienen representatividad.

"Nadie quiso hacer nada por la compañera, Ella tuvo que irse como pudo. Nada tiene qué ver el sindicato con los servicios médicos de la empresa", señaló Alejandra. Por otra parte, comentó que los demás integrantes del SINTTIA siguen vigilados por la empresa,, esperando el mínimo error para separarlos de la planta.

Medidas de defensa

Ante este entorno, miembros del SINTTIA encabezados por su secretaria (Alejandra Reynoso) están por presentar una serie de denuncias ante la línea roja del T-MEC y la Secretaría de Trabajo Federal. "Haremos la denuncia como secretarios y de las personas a las que también se les está hostigando", finalizó.

CONTRADICCIONES DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO

Luego de que la mayoría de los trabajadores decidieran ya no continuar con su acuerdo laboral, se ha creado el escenario para que otros grupos de obreros se organicen y participen para obtener la titularidad de un nuevo sindicato en la planta.

La llegada de las nuevas reformas laborales en 2019 obligó a todos los sindicatos del país a iniciar procesos de legitimación, lo que significa que ahora se tiene que someter a consulta de los trabajadores si continúan o no con su contrato colectivo vigente.

En el caso de la planta General Motors Silao, y tras un primer proceso fallido de votación, este domingo 19 de septiembre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal emitió la resolución que oficializa la culminación del contrato colectivo de trabajo actual.

En concreto, la resolución indica que se "obliga a General Motors a garantizar, en beneficio de los trabajadores, el respeto de todos los derechos y prestaciones adquiridas en el contrato colectivo". Por ahora, las relaciones laborales se regirán por contratos individuales hasta la firma de un nuevo contrato colectivo, para lo cual todo sindicato interesado deberá acreditar el respaldo mayoritario de las y los trabajadores y solicitar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral una constancia de representatividad.

De esta forma, hasta el 3 de noviembre el sindicato cetemista "Miguel Trujillo López" sigue al frente de las negociaciones colectivas con la empresa automotriz y los trabajadores, en tanto surta efectos la terminación del contrato.

Sin embargo, para el grupo de obreros opositores a las formas sindicales represoras y sistemáticas de la CTM, la actuación de dicha dependencia federal, lejos de redefinir la relación laboral de la empresa con sus trabajadores, solo da pauta para que la empresa automotriz y el sindicato cetemista sigan operando en contubernio para mantener el control del contrato colectivo.

De acuerdo con Patricia Juan Pineda, del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), la resolución no fue notificada a los trabajadores que promovieron la inconformidad del primer proceso de legitimación.

"... no la co notificaron a los trabajadores en general y tampoco a los trabajadores que promovieron la inconformidad. Pareciera que solo la notificaron a la empresa y a la CTM. Por lo visto, para seguir protegiendo intereses".

Muchas de las otras acusaciones giran en torno a las múltiples contradicciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la emisión de información.

La defensora legal sindical explica que, por una parte, el hecho de que la autoridad aplace la finalización del contrato colectivo hasta el 3 de noviembre es una ilegalidad, "porque en cuanto se emite una resolución de esa tesitura, se vuelven vigentes". Además, otra de las contradicción es que la propia Secretaría del Trabajo señaló en un primer boletín publicado el 19 de agosto, que el contrato colectivo se daba por terminado tras la votación. Sin embargo, un mes después emite otro boletín en el que señala que el contrato colectivo será vigente hasta el 3 de noviembre.

"Lo que nos lleva al 3 de noviembre es pensar que nos pueden aplicar el proceso de la nueva ley, lo que implicaría que se tiene que tramitar una constancia de representatividad por los sindicatos que aspiren a firmar el contrato colectivo de trabajo, así que estaríamos otra vez caminando en el proceso legal por el contrato colectivo hasta el 4 de noviembre", comentó Patricia Pineda.

En el boletín número 081/2021 publicado el 19 de agosto del 2021 en la página web del Gobierno de México, se suscribe: El resultado del recuento de los votos fue: 2 mil 623 trabajadores por el si, 3 mil 214 por el no y 39 nulos, con lo cual el contrato colectivo se da por terminado, pero los trabajadores no perderán ningún derecho adquirido y conservarán las mismas prestaciones y condiciones laborales.

Un mes después, en el boletín 090/2021 publicado el 19 de septiembre del 2021, se describe: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) resolvió la terminación del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Sindicato "Miguel Trujillo López" con la empresa General Motors de México, en su planta de Silao, Guanajuato, con efectos a partir del 3 de noviembre.

Y así el contexto extraordinario sindical en la planta de General Motoros Silao, en Guanajuato, la entidad epicentro de levantamientos independentistas y luchas revolucionarias en México. Ahora se ha gestado un movimiento que, sin duda, finca un precedente en la historia del sindicalismo en el país.

Siempre hubo oposición a las prácticas sindicales de la CTM en la GM planta Silao. Sin embargo, y por temor a represalias, no surgía la implosión de la clase obrera. Además de que no existían los mecanismos legales para establecer un nuevo orden. Tras las modificaciones a la ley federal del trabajo, que ahora obligan a los sindicatos a establecer procesos de legitimación del contrato colectivo, se crearon nuevas vías para consolidar un cambio en los modelos sindicales del país.