Toman la Alhóndiga y la Universidad: Protestan por el asesinato de Ángel

Guanajuato-. El panal está enojado. Este martes cerca de 7 mil estudiantes y académicos de la Universidad de Guanajuato hicieron eco tomando las calles de la capital para pedir justicia por la muerte de su compañero Ángel Yael Rangel, de 19 años, estudiante del campus de Irapuato que murió por el disparo de elementos de la Guardia Nacional el pasado 27 de abril.

Los estudiantes de todas las divisiones tomaron las calles de Guanajuato, partiendo de las escalinatas de la Casa de Estudios hasta llegar a la Alhóndiga de Granaditas, donde pasaron lista de los jóvenes fallecidos y guardaron un minuto de silencio por Ángel, quien cursaba el cuarto semestre de la Ingeniería en Agronomía cuando le quitaron la vida.

Las fotografías de la protesta en la capital son impresionantes. Miles de estudiantes gritaron desde las escalinatas de la UG "Ángel no murió, la Guardia lo mató". Antes de marchar salpicaron las escaleras con líquido rojo que simulaba la sangre como forma de indignación ante el crimen de su compañero.

"La Guardia no me cuidad, la Guardia me asesina", se escucha gritar a un centenar de abejas.

La marcha fue encabezada por los padres de Ángel Norma Lucía Rangel Sánchez y Gerardo Ignacio Campos, además del rector de la Universidad de Guanajuato Luis Felipe Guerrero Agripino.

Entre las peticiones de los estudiantes está la asignación de un fiscal especializado que lleve el caso de Ángel. Al presidente Andrés Manuel López Obrador le pidieron no militarizar la seguridad, pues en Guanajuato hay 18 cuarteles de la Guardia Nacional, uno de ellos en la comunidad El Copal, en Irapuato, donde murió el estudiante.

Con velas, flores y una foto enorme de Ángel Yael, los alumnos de la UG hicieron historia para exigir justicia.

ASÍ FUE EL ATAQUE

Fue el 27 de abril cuando cuatro estudiantes de la carrera de Agronomía convivían en un predio de El Copal, en Irapuato. Según la Guardia Nacional, los elementos hacían un operativo contra el robo de combustible porque cerca de ahí está de la zona de ductos de Pemex. Al mirar la llegada de los elementos, los estudiantes decidieron irse para no meterse en problemas, contaron en su testimonio. Sin mediar palabra dos elementos dispararon a la camioneta done circulaban, resultado lesionada Edith Carrillo, de 22 años, y quitándole la vida a Ángel Yael, de 19. Eduardo y Laisa, los otros dos compañeros, resultaron ilesos.

EN LEÓN TAMBIÉN MARCHARON

Este mismo martes, pero en León, marcharon cerca de 300 estudiantes del campus de la Universidad de Guanajuato ubicada en el Forum. Recorrieron la Calzada de los Héroes, el bulevar Adolfo López Mateos y finalizaron en la Presidencia de León.

"Lo que nos trae aquí y a muchas personas es la muerte de Ángel Yael, de la Universidad de Irapuato (...) y pedimos justicia por el catastrófico evento que hubo. Me pudo pasar a mí, le puedo pasar a mis amigas o cualquier compañero", dijo una alumna de la carrera de Desarrollo y Gestión de Territorio antes de marchar.

El punto de reunión fue en el campus de la Universidad de Guanajuato ubicado en el Fórum Cultural de León. De ahí partieron a las 9:30 a.m. y terminó cerca de las 11 a.m. en la Presidencia Municipal. Entre las consignas que retumbaron en las calles se escuchaba:

"Fue el Estado, fueron sus soldados", "Ángel no murió, la Guardia lo mató", "En esta colmena nos falta una abeja", "Sin abejas no hay UG, no ay UG, no hay UG", "Señor, señora, no sea indiferente, se matan estudiantes en la cara de la gente".

Los protestantes exigieron justicia por Ángel y Edith, quien está hospitalizada en la clínica T-1 del IMSS en León por el disparo que recibió el día del ataque de la Guardia Nacional.

Al llegar a la Presidencia una de las manifestantes tomó el megáfono y pidió una respuesta "rápida y concreta" para el caso de Ángel. La protesta se da a tres días de que la Fiscalía General de la República anunciara la liberación de Iván "N" elemento involucrado, argumentado que las balas que portaba no coincidían con las que se usaron para el ataque, por este motivo un Juez Federal no lo vinculó a proceso y quedó libre.

"Esta lamentable situación de violencia nos ha arrebatado a un amigo, un compañero, un hermano, una abeja, un alumno. Y esto lo expresamos recorriendo la calles de nuestra ciudad, para mantener en sororidad a nuestra casa de estudios y a la familia de nuestro compañero", dijo una de las estudiantes de la UG.

"Exigimos que las agendas de las Presidencias tengan como prioridad atender la seguridad de los estudiantes, les recordamos que lo ocurrido refleja el sentir de esta inseguridad que no vemos que se atienda"

Los estudiantes pidieron una coordinación entre autoridades de los municipios de Guanajuato y la comunidad estudiantil para sentirse "seguros".

El lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia mañanera que no solo se trata de un elemento de la Guardia Nacional involucrado, pues señaló a dos más, que serán puestos a disposición de las autoridades. Aseguró que en este caso "no habrá impunidad".

Al final de la protesta los alumnos pegaron sus pancartas en la puerta de la Presidencia Municipal de León.

"Queremos justicia, que hagan una investigación profunda al responsable de este homicidio y que pague las consecuencias", dijo Alejandro, alumno de la UG León.

Los protestantes pintaron sus playeras blancas con manchas de sangre para simbolizar el grado de violencia al que están expuestos, por el simple hecho de ser estudiantes. "En México es más peligroso ser estudiante que narcotraficante", decía una de las pancartas.

La marcha fue pacífica y los alumnos despejaron la presidencia cerca de las 11:30 a.m.

El asesinato del estudiante de la Universidad de Guanajuato es noticia nacional, alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) harán un paro nacional para exigir justicia este 5 y 6 de mayo, en el Zócalo.