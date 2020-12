"Toma precauciones si recibes aguinaldo": Secretariado Ejecutivo

Sophia Huett Lopez, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (SESPEG) hizo un llamado a la sociedad en el estado a tomar medidas de seguridad en esta época de flujo de dinero a partir de que muchos trabajadores reciben su aguinaldo.

La funcionaria estatal a través de su cuenta de Twitter dijo que si se detecta alguna actividad sospechosa será de gran ayuda reportarlo de inmediato al 911.

A principio de diciembre la Subsecretaria del Trabajo y Previsión Social anunció que llevaría a cabo más de 250 revisiones aleatorias a empresas de diversos giros con la finalidad de garantizar el pago de esta prestación a los trabajadores de la entidad.

"Si acudes a retirar tu aguinaldo, toma en cuenta estas recomendaciones y si detectas a una persona sospechosa, repórtalo de inmediato al personal del banco, o bien, llama al 911 para pedir apoyo de la autoridad"

Entre las recomendaciones destaca no acudir solos, en horarios pico o nocturnos a los cajeros automáticos a hacer retiros. También, no aceptar ayuda de desconocidos. Procurar usar dinero electrónico, tarjetas de débito o crédito para no portar grandes cantidades de dinero es de gran ayuda para la seguridad.

¡Conoce y comparte! pic.twitter.com/E4cNNIfuWg — Sophia Huett (@SophiaHuett) December 21, 2020

No contar el dinero en vía pública parecería una recomendación obvia pero resulta necesaria. Además, es recomendable no seguir la misma ruta una vez que se recibe dinero, es decir, no ir a los mismo cajeros de manera rutinaria una vez que se cuanta con algún depósito y se desea retirar.