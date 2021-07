Todos ellos tienen síntomas; crece en León la fila para la prueba de Covid-19

León, Gto.- La fila es larga otra vez. Afuera de los laboratorios, la fila para hacerse la prueba de Covid-19 mide hasta 30 o 40 metros. Cada vez más personas se sienten mal y piden la prueba.

"Yo no me siento mal. Sólo quiero saber si estoy bien o no", dijo Rodolfo García, uno joven que estaba formado en la fila de un laboratorio médico en la calle Álvaro Obregón. "Hace tiempo me hice un examen y salí negativo. Pero ahora quiero hacérmelo otra vez para ver cómo estoy. Ya ve que dicen que están aumentando los casos", agregó.

La fila para hacerse el examen mide casi 40 metros. Hoy llegaron decenas de personas, con síntomas leves, en el laboratorio que está ubicado en el centro de la ciudad. En días anteriores, ya casi no había filas en este sitio. En febrero de este año comenzó a bajar el número de pruebas que se aplicaban en los laboratorios de la ciudad.

En México inició una tercera ola de Covid-19 a finales de junio de este año. Durante marzo, abril, mayo y junio, habían bajado los contagios y las muertes en todo el territorio nacional, pero ya comenzaron a aparecer los nuevos casos.

Hasta el momento, en Guanajuato reportan 11 mil 334 fallecimientos de personas por coronavirus, según las autoridades sanitarias. Este miércoles se registraron en Guanajuato un total de 228 contagios nuevos y 2 defunciones.

El presidente municipal de León, Héctor López Santillana ha realizado un llamado a los leoneses para evitar asistir a eventos masivos y a fiestas particulares, con la intención de evitar los contagios. A la vez, las autoridades han pedido no relajar las medidas de prevención y respetar los protocolos sanitarios.





