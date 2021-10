Todo lo que tienes que saber sobre el término del ciclo escolar

El ciclo escolar en Guanajuato va concluir de manera virtual. Así lo detalló la Secretaria de Educación Yoloxóchitl Bustamante. Justificó esta decisión con la importancia que merece la salud de los estudiantes.

“Con la pandemia del COVID 19 estamos viviendo momentos cruciales en los que no podemos bajar la guardia. Para nuestro Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la salud de todos ustedes es lo más importante. Él me ha instruido, para que les comunique la decisión de concluir el presente ciclo escolar con clases a distancia, por lo que no habrá regreso a clases”, explicó la Secretaria de Educación en Guanajuato.

Los estudiantes terminarán el ciclo detrás de una computadora y no en el salón de clases. Así se transformó la educación en tiempos de pandemia. Por lo pronto las tareas y asesorías serán a distancia como se venían haciendo.

El aviso oficial se hizo por redes sociales, y a través de un comunicado

Esta medida aplica para las escuelas públicas y privadas de educación básica, como preescolar, primaria, secundaria y educación media superior.

Hace unas horas se filtró un vídeo en el que la secretaria de Educación había informado que los estudiantes no regresarían a clases el 1 de junio, pero no definió como terminaría el ciclo. Ahora está confirmado que será con clases en línea. Una modalidad que según algunas madres de familia ha provocado estrés, ya sea por la falta de una computadora, de internet o por no tener paciencia. Pero las autoridades de Educación piden el compromiso de las familias para cerrar este ciclo.

Yoloxóchitl Bustamante Diez, secretaria de Educación en Guanajuato

Los alumnos regresarán a las aulas dos semanas antes del próximo ciclo escolar 2020-2021. Pero esta fecha está por definirse.

Por ahora los papás todavía fungirán como maestros, la Secretaría de Educación de Guanajuato solicitó el apoyo de los padres para reforzar lo que queda del ciclo.

Para continuar informados sobre las acciones del sector educativo durante esta contingencia sanitaria, la SEG invitó a consultar los canales oficiales en su página seg.guanajuato.gob.mx

