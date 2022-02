"Tigre" de Apaseo: ¿Cuál es el verdadero animal detrás de los ataques?

Apaseo el Grande.- Tras varios días de estar buscando a un tigre responsable de devorar ganado en Apaseo, las autoridades confirmaron que no se trata de este animal sino que otro más pequeño y nativo. En Guanajuato hay cuatro tipos de felinos que podrían estar aterrorizando a la población.

Xhail Flores, bióloga investigadora explica que los animales de especie felina que habitan en la entidad son pumas, gato montés, jaguarundi y margay, pero además de ellos, existen otros, como los perros, que pueden ser una amenaza para el ganado.

"Entran en conflicto con el hombre por la cuestión del ganado, incluso animales no silvestres, como los perros de libre rango (es decir que deambulan sin supervisión) atacan ganado e incluso a las personas", comenta.

En varias ocasiones, ganaderos y agricultores le atribuyen el ataque de sus animales a las especies silvestres, cuando en realidad resultan ser jaurías de perros abandonados.

Los felinos silvestres no suelen interactuar con los humanos y menos atacarlos, pero la investigadora aun así recomienda a los pobladores tener mucha precaución, no caminar solos y no dejar a niños o personas vulnerables en situaciones donde se encuentren desprotegidas.

¿Dónde podría estar?

Xhail Flores explica que la permanencia de este animal depende ser su capacidad de encontrar comida y un lugar para refugiarse.

El primer avistamiento se registró en Apaseo, pero ya lo están buscando en una zona de 60 kilómetros cuadrados. Los municipios donde implementaron operativos son Tierra Blanca, Cortazar, Celaya e incluso comunidades colindantes de Querétaro con Apaseo el Grande.

Avistamiento de puma en enero

Los primeros días de enero de este año, una cámara de fototrampeo captó un felino caminando por una zona silvestre del municipio. Se trata de un animal delgado y de estatura que parece ser mediana con una cola larga.

Al felino se le puede ver caminando de manera ágil sobre unas piedras al costado de un riachuelo. Desaparece de la imagen tras saltar sobre una piedra para desplazarse detrás de un montículo.

¿Tigre o Puma? Circula un video de un felino de gran tamaño recorriendo los alrededores de Apaseo el Grande, el animal que se aprecia no se asemeja con un Tigre ¿Qué opinas? https://t.co/wDYGUKW639 pic.twitter.com/LmQmHgetTl — La Silla Rota Guanajuato (@LSRGuanajuato) February 23, 2022

PR