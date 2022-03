¿Tienes problemas con tu banco? No eres el único, estos son los más reportados

León.- No, no eres el único, la Condusef informó que el año 2021 en Guanajuato se reportaron más de 3 mil quejas por bancos. A nivel nacional, las cinco instituciones con más reclamaciones fueron BBVA, Banorte, Santander, CitiBanamex y HSBC, pero hay más.

De entre los estados con más quejas, Guanajuato ocupó el lugar sexto con 3 mil 530. En orden primero apareció la Ciudad de México (29,086), Jalisco (9,108), Nuevo León (5,140), Puebla (4,328), Sinaloa (3,798), nuestra entidad, Veracruz (3,177) y Chihuahua (3,154).

Además de las instituciones antes mencionadas, los bancos con más reclamos fueron Banco Azteca, Scotiabank, BanCoppel e Inbursa, entre otros.

El problema del que más se quejaron los usuarios estaba en sus tarjetas de crédito, con 10 mil reclamaciones menos estaba la tarjeta de débito, seguida por el crédito personal, cuenta de nómina y cuenta de ahorro.

La Condusef informó también cuáles son las cuentas que más resuelven a favor de los clientes, donde se ubica en primer lugar Citibanamex y después, en orden, Inbursa, BBVA, BanCoppel, Santander, HSBC, Banorte, Scotiabank y al final Banco Azteca.

Bancos cargan consumos a los usuarios

La mayoría de los usuarios tienen el mismo problema con sus instituciones bancarios, pues el 21% se quejó de consumos no reconocidos, el 14% de transferencias electrónicas no reconocidas, un 8% cargos a la cuenta no reconocidos, el 5% disposición de efectivo no reconocido y un 4% solicitud de cancelación de un servicio no aplicado.

En total, la Condusef recibió 155 mil reclamaciones en el año.

¿Cómo hacer una reclamación?

Si tienes alguna inconformidad en tu banco, por el funcionamiento de tu tarjeta, cargos no reconocidos, o algún otro motivo, puedes presentar una queja en línea en el siguiente enlace: https://phpapps.condusef.gob.mx/ventanillaDigital/index.php.

Es importante que el usuario tenga a la mano fotografía de su credencial vigente, estado de cuenta, correo electrónico y el CURP. Es indispensable contar con las fechas, montos y otros detalles de la reclamación.

Después de presentarla, un asesor revisará que esté debidamente soportada para después enviarla a la Institución Financiera. Condusef se volverá a comunicar en un plazo de 25 para dar a conocer la respuesta de la institución. Si hay algún detalle con la información del usuario, la Condusef notificará cuál es para volver a registrase.

Para obtener una asesoría, el usuario puede comunicarse al 55 53 400 999.

PR