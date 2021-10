Terry Gilliam: otra estrella para el GIFF

El alma de los Monthy Python hará acto de presencia en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) para recoger un premio a su trayectoria. La libertad y el caos serán homenajeados el próximo 27 de julio a las 3 de la tarde en el Auditorio del Estado.

La personalidad de Gilliam está siempre expuesta en su obra.

El XXII Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) nos sorprende con un invitado que rompe esquemas. Tenaz, único y con una ironía que conecta con el público. Terry Gilliam nació en Minnesota (Estados Unidos) para luego migrar a Londres. En la capital británica fundo con otros cuatro locos Monthy Python, uno de los proyectos humorístico más notables del siglo XX.

Los Monty Python lograron retratar la idiosincrasia británica con ironía, sátira y genialidad.

En 1975 presentó su primer largometraje al lado de Terry Jones, ‘Monty Python and the Holy Grail’. En el 77, con 'Jabberwocky', inicia su carrera como director fuera del grupo cómico británico.

La escena de la discusión con los soldados franceses es uno de los momentos clásicos de la comedia británica.

Como creador de realidades alternas, Gilliam desarrolló un ojo indomable. La ciencia ficción fue un lienzo de trabajo donde se materializaron clásicos de culto como ‘Time Bandits’ (1981), ‘Brazil’ (1985), ‘Twelve Monkeys’ (1995) y ‘The Imaginarium of Doctor Parnassus’ (2009), que son probablemente las películas que mejor describen las realidades sin límite que con gran coherencia logró crear el cineasta.

Bruce Willis y Brad Pitt fueron las estrellas que protagonizaron el clásico de ciencia ficción: 'Twelve Monkeys'.

‘Fear and Loathing in Las Vegas’ (1998), ‘Tideland’ (2005) y ‘The Zero Theorem’ (2013) inundan su temática con ficciones más dramáticas. Entre la ilusión y la realidad.

'Fear and Loathing in Las Vegas' es ridículamente cómica y visualmente estresante.

Y aunque no es su mejor película, sí es el monte Everest de su carrera. ‘The Man Who Killed Don Quixote’ comenzó a producirse en 1989 y no fue presentada hasta el Festival de Cannes de 2018. Es la película maldita del director. Gilliam trastabilló decenas de veces entre el presupuesto y el titánico problema que resultaba llevar al cine la compleja obra de Cervantes.

Gilliam unió la experimentada carrera de Jonathan Pryce con el emergente talento de Adam Driver en 'El hombre que mató a Don Quijote'.

Sin rendirse y con la tenacidad de los locos, Terry Gilliam encontró en el mismo Quijote la inspiración para seguir luchando contra molinos gigantes a pesar del pragmatismo, de la lógica y del tiempo.

La mente de Gilliam ha escurrido películas tan intensas que su nombre ya está puesto en la historia del cine como un autor incansable, indefinible e inolvidable.

En esta XXII edición del GIFF además de Gilliam serán homenajeados figuras como Gus Van Sant, Charo Santos Concio, José Carlos Ruiz, Queta Lavat y Guadalupe Ramírez.

Del 19 al 28 de julio en San Miguel de Allende y Guanajuato se celebrará este importante festival con una atractiva programación y varias estrellas internacionales en el cartel.