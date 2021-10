Teo González reaparece tras infarto: "el dolor me dobló"

"Estaba yo en casa preparándome para salir a Monterrey para hacer unos especiales con Franco Escamilla pero a las 5am empezó a dolerme muchísimo el pecho. Raro porque el martes en la mañana me había hecho un electro y salió perfecto. El dolor me dobló y pedí ir a emergencias. El doctor me revisó y me dijo ´esto es un infarto´. Nos enseñó el video de cómo se abre la arteria del corazón", contó.