'Tengo al mejor secretario de seguridad del país': Javier Mendoza

Celaya.- El Presidente en Celaya fue contundente: "tengo al mejor secretario de seguridad ciudadana del país", al referirse al ex elemento de la Policía Federal y hoy al frente de la seguridad en el municipio, Jesús Rivera Peralta, pese a que hasta el momento no ha recibido los resultados del examen de control y confianza que se practicó hace varias semanas.

Incluso, parece que es lo de menos. Pues de acuerdo a los mismos señalamientos del Alcalde, el que se haya realizado esta evaluación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fue una mera cortesía, ya que "el jefe Rivera", como lo menciona, ya tiene sus exámenes de confianza aprobados desde que estaba en el Gobierno Federal.

"No tenemos todavía ninguna respuesta, no está en nuestras manos. El examen que presentó el jefe Rivera fue por cortesía, no por obligación. Él tiene sus exámenes de control y confianza de la Federación. Estamos esperando. Tengo la absoluta confianza en que no hay ningún problema. Tengo al mejor secretario de seguridad ciudadana del País".

Desde hace varias semanas están pendientes los resultados de evaluación y confianza del secretario de Seguridad en Celaya, Jesús Rivera Peralta, el cual es de las evaluaciones que aún están pendientes por entregarse, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Es decir, aún no se determina si los ha aprobado o no.

Igual, a principios de marzo, el gobernador Diego Sinhue aseguró que todos los secretarios o directores de seguridad en los 46 municipios, deben haber aprobado estas evaluaciones para continuar al frente de las dependencias, y quien no los haya aprobado no puede continuar en este tipo de cargos públicos.

Sin embargo, en el caso del titular de seguridad en Celaya ya han demorado demasiado. Van más de dos meses que en el municipio están a la espera de los resultados y hasta el momento no han llegado.

En relación a la presencia de elementos de la tropa que no hayan aprobado el examen, el Presidente en Celaya dijo que no es el caso, pues desde hace tiempo se ha hecho una depuración de aquellos elementos que no lo han aprobado.

"No, en Celaya no tenemos. Descartamos esa situación. Cuando llegamos entramos en un proceso de depuración. Ahí va el jefe Rivera".

JP