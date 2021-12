"Tengo 88 años y quiero seguir viviendo", dice al aplicarse la tercera dosis

León.- María de 88 años no le importó el frio, esperó por más de 5 horas sentada en una banca para recibir la tercera dosis de refuerzo de la vacuna anti Covid-19 en la clínica T1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en León.

"Tengo 88 años y quiero seguir viviendo, tenemos que hacer la lucha por seguir vivos", declaró la mujer, vecina de la colonia San Agustín, quien llegó al amanecer, a las 7 de la mañana y salió vacunada después del medio día de las instalaciones de la T1.

María fue acompañada por sus hijos Carlos y Mary, quien se formó en la fila que llegó este martes hasta la avenida México en la colonia Los Paraísos, eso a la hora de apertura de la vacunación que fue a las 8 horas, sin embargo, quien llegó a las 9 de la mañana, encontró la fila hasta el Jardín de la Plaza del Mariachi en Avenida Francia.

abuelita dijo que hace un año tenía miedo de aplicarse la vacuna, pues hubo casos de personas que dijeron morir en otras partes del mundo y no resistir la dosis.

Sin embargo, cuando llegó la vacuna a León en abril se aplicó la primera dosis con AstraZeneca y no tuvo ninguna reacción secundaria negativa. La segunda dosis se la aplicó en junio, y ya no tuvo miedo a la vacuna anti Covid-19, a pesar de tener una taquicardia.

"Se me olvidaron mis papeles en el registro, pero ya fueron a sacarme mi registro mi hijo y mi hija, me enfermé de una taquicardia y el cardiólogo me preguntó que si ya me había vacunado, -me dijo que se moría la gente con la vacuna-, pero le dije que si no me muero por la vacuna me voy a morir por la taquicardia, y aquí estoy, voy por la tercera vacuna".

A diferencia de los jóvenes que dicen sentirse mal con la vacuna, María no tuvo efectos secundarios de ningún tipo. "Ninguno, no tuve ningún síntoma, ni mis hijos, no sentí nada ni en la primera ni en la segunda".

Otro caso de lucha por la vida es Virginia Castro de la colonia Presidentes, quien señaló que esta Navidad celebrará con pocos familiares en casa y sus hijos estarán cada uno en sus respectivos hogares, esto con la finalidad de no propagar el virus.

La abuelita de 61 años dijo que se enfermó su hija y su yerno de Covid en lo que va de pandemia, ambos lograron sobrevivir, sin embargo, tres familiares políticos, parientes de su esposo, no lograron resistir el virus y fallecieron.

"Fueron tres familiares por parte de la familia de mi esposo, uno fue mi cuñado, fallecieron los tres, por eso esta Navidad la viviremos en casa y separados, en la casa vive mi hija, su esposo y mis nietos, el resto de mis hijos estarán en sus casas, vamos a cuidarnos, para qué arriesgarnos, ya vendrán tiempos mejores, esperamos en Dios seguir con vida".

Este jueves será el último día de vacunación en el Estado, en el cual esperan concluir las más de 385 mil dosis que llegaron al estado de AstraZeneca y que se aplican en 14 municipios. En León sólo se realiza la vacunación en Outlets Mulza, la clínica del ISSSTE de avenida Pradera y en la T1 del IMSS en López Mateos e Insurgentes.

