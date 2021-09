Temblores en San Felipe podrían relacionarse con actividad volcánica

San Felipe.- La secretaria de Gobierno Libia Denisse García Muñoz Ledo, declaro que el estado no descarta que los temblores constantes que se están presentando en San Felipe estén relacionados con actividad volcánica.

"Esa información se ha manejado en las redes sociales, nosotros hemos estado en contrato con el sismológico nacional y no nos confirman esta versión, aunque tampoco la descartan, es posible que pudiera estarse dando este movimiento en la tierra que tuviera que ver con actividad volcánica, pero esto no esta confirmado y no lo podemos asegurar", dijo la segunda al mando en el estado.

Geofísicos y geólogos de la Universidad Autónoma de México (UNAM), afirmaron a La Silla Rota que el posible nacimiento de un nuevo volcán en Uruapan, Michoacán, podría estar impactando en los movimientos telúricos al norte de San Felipe, Guanajuato y al sur de San Luis Potosí, por el corredor volcánico que hay entre los estados vecinos.

Explicó que en la zona ya se encuentra personal autorizado y preparado, para realizar análisis de los temblores y de las posibles zonas de riesgo para la población.

"Por parte del Sismológico Nacional hay factores que determinan este movimiento, hay geólogos que están en el lugar, están revisando el tema y esto nos va a ayudar a prever los posibles sismos que se van a presentar, la zona en donde nos encontramos no son movimientos que se sienten fuerte, pero hay lugares donde los han sentido, no se prevé que estos movimientos pongan en riesgo a la población, estaremos atentos y dando información a la población".

Tras los sismos presentados durante sábado y domingo en San Felipe, añadió que Protección Civil del estado no ha reportado daños materiales de consideración en las ciudades cercanas al epicentro.

García Muñoz Ledo reiteró que los cuerpos de seguridad del estado realizan recorridos preventivos en apoyo de las autoridades municipales y de la población en general.

"De manera permanente estamos en comunicación con Protección Civil en los diferentes municipios donde se han generado estos movimientos sísmicos, y con el Sismológico Nacional, en donde se dio a conocer que el domingo se dio el epicentro en San Felipe y después corrigieron en San Luis Potosí".

"Todas las autoridades de protección civil del estado se encuentran realizando recorridos preventivos de seguridad para detectar si hay edificios de municipios o viviendas con alguna afectación, pero hasta este momento no hay nada que pueda poner en riesgo a la población".

Pidió a la población que estén al pendiente de los comunicados de sus autoridades municipales para evitar que se presenten nuevas evacuaciones de comunidades rurales.

"Estamos en contacto con las autoridades para ir levantando información, no se descarta que puedan haber algún otro tipo de movimientos sísmicos, el llamado a los ciudadanos es que este atentos a las fuentes oficiales, que eviten caer en información falsa, ayer sabíamos de algunos despliegues de población que se retiraron de sus domicilios, cuando no eran necesarios estos movimientos", concluyó.

KD