¿Te perdiste la rutina de Donovan? Aquí puedes ver su repetición

Donovan Carrillo debutó con la ejecución de canciones "Black Magic Woman" y "Shake it", de Carlos Santana, y este miércoles buscará una medalla en los Juegos Olímpicos de Beijing (Foto: Fondo de Pantalla)

León.- Donovan Carrillo, tapatío de nacimiento y leonés por adopción, debutó en gran forma en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, con lo que se convirtió en el primer mexicano en participar en una justa olímpica y, fue más allá, con su actuación logró clasificarse a la final en el programa libre y este miércoles buscará una medalla para México.

En su debut, Donovan Carrillo hizo su rutina acompañado de los temas "Black Magic Woman" y "Shake it", del guitarrista jalisciense y nacionalizado estadounidense Carlos Santana.

Y las canciones con las que se presentará este miércoles en el programa largo de patinaje artístico, donde buscará una medalla junto con otros 23 competidores, será un mix compuesto por: "Perhaps, perhaps, perhaps", de Daniel Buenaventura y Carlos Rivera. "Sway", de Dean Martin, Y "María", de Ricky Martin.

Su actuación en esta final de los olímpicos de este miércoles 9 de febrero será a las 19:30 horas y podrá verse en el canal televisivo Claro Sport o por You Tube en Marca Claro. Actuación que Donovan dedica a su familia y a todos los mexicanos.

Cabe mencionar que Donovan Carrillo ha ejecutado de manera magistral sobre el hielo canciones de Juan Gabriel como "Hasta que te conocí" y "Ya lo sé que a ti te vas", además de temas como "Mariachi Loco", además de algún danzón o un mambo.

Muchos leoneses que han acudido al Ice Sport Center de Plaza Mayor para divertirse en el patinaje sobre hielo ya tendrán un tema para contar, pues sin duda pudieron coincidir en alguna de las muchas prácticas de Donovan Carrillo, quien desde el 2013 que llegó a León ha practicado siempre bajo la mirada de su entrenador Gregorio Núñez.

JP