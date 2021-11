¿Te hacen falta nochebuenas? Aquí puedes intercambiar cartón o pet por flores

León.- Se acerca la víspera navideña y en los hogares leoneses no faltan las decoraciones, entre ellas, las muy mexicanas nochebuenas. Si quieres adquirir unas, pero no puedes comprarlas, no te preocupes, aquí te decimos cómo tenerlas.

El Sistema Integral de Aseo Público de León, estará intercambiando a partir de hoy algunos materiales por nochebuenas. El proyecto se llama "Intercambia tus residuos por nochebuenas" y estará vigente durante todo lo que queda del mes de noviembre a partir de hoy 22, hasta el 10 de diciembre.

Los materiales que Aseo Público acepta son pet, cartón, plástico, papel, vidrio y/o aluminio. La entrega de los residuos y el recibimiento de la planta navideña se hará en las instalaciones de la dependencia.

Cada ubicación cuenta con un horario y días de atención específicos que te compartimos a continuación:

Para preguntar por más detalles, ponen a la disposición de la sociedad, el teléfono 477 194 26 00.

La villa navideña a unos minutos de León

Los días para Navidad son pocos, en cerca de un mes, una de las celebraciones más importantes para muchos mexicanos llegará y, para que este ambiente se sienta más presente,Gobierno del Estado ha instalado una villa navideña en el Parque Guanajuato Bicentenario.

El espectáculo se inauguró el 19 de noviembre de 2021 y estará funcionando hasta el 9 de enero 2022. La villa navideña a gran escala está iluminada con 1,200,000 luces led.

A medida que el espectador va realizando el trayecto alumbrado, encuentra representaciones de personajes y figuras de los Reyes Magos, Santa Claus, renos, esferas, un árbol navideño y peces gigantes, que van desde el 1.5 metros hasta los 8 metros de altura, los cuales se encuentran inmersos en una atmósfera de luz y color que enmarcan la temática estrella, la llegada de la Navidad.

Durante este periodo, PGB abrirá sus puertas de lunes a domingo en un horario especial de 2:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche, con un costo de 115 pesos entrada general.

