¿Te aterrorizan los avisos del SAT? Nancy te explica por qué

León.- Las reformas fiscales buscan incrementar contribuyentes desde el escritorio, pero no desde un trabajo de campo que incentive a las pequeñas y medianas empresas a realizar sus contribuciones.

Tampoco hay incentivos para al sector informal, como los tianguistas y los negocios que operan sin estar dados de alta en el Registro Federal de Contribuyentes.

Y es que cuando se habla del SAT, muchos no piensan en un facilitador, sino en terrorismo fiscal, explicó la empresaria leonesa Nancy Fonseca.

Nancy Fonseca, consultora empresarial, y quien fuera gerente y directora de Asuntos Internacionales de la Coparmex, sostuvo que es necesario que la autoridad recaudadora genere mejores condiciones para que quienes ya son contribuyentes, se motiven, y quienes aún no lo son, se agreguen.

"Hay que intentar ampliar la gama de personas que pagamos impuestos. Irnos a los pequeños contribuyentes. Para que no tengamos que pagar más, menos personas, sino que paguemos menos todos", comentó.

"Se tiene que incentivar a que nos convenga como ciudadanos pagar impuestos, desde las pequeñas empresas, y hay muchas formas de hacerlo. No se ha hecho una propuesta seria con integralidad. Que vean a la autoridad fiscal como un facilitador y no como terrorismo fiscal, que es como desgraciadamente se vive y se ve. Creo que empezaría por hacer más amigables las dependencias para todos".

El 1 de enero de 2022 entró en vigor la nueva reforma en materia fiscal que implementa el Régimen Simplificado de Confianza (Resico).

La empresaria manifestó que es necesario que al momento de realizar dichas reformas, es necesario realizar trabajo de campo que involucre al sector informal, pero que también se muestren los beneficios de entrar a la formalidad.

"Al momento de hacer estas reformas, tener en cuenta hacer trabajo de campo, porque muchas veces son propuestas hechas en el escritorio por burócratas, que no tienen idea de lo que vive un microempresario", dijo.

"Ahorita quieren hacer todo digital. Las microempresas no conocen de la digitalización y eso les impide ser formales porque, de entrada, no tienen una computadora en su negocio. Entonces, seamos realistas y facilitemos una oficina especial para gente que no está acostumbrada a la digitalización y que no va a estar porque tal vez son personas mayores, que les tocó otra época, entonces, como SAT cómo facilitas".

Fonseca cuestionó las complicaciones ante las que se ve el sector informal para incorporarse al padrón. Y agregó que hace falta socializar los impuestos y la transparencia sobre la forma en cómo se utilizan los recursos.

Una parte central, dijo, es cuidar que las utilidades de las empresas no se vayan solamente en impuestos, sino que se otorguen beneficios para reinvertir.

Esto, debido a que cuando la gente no percibe beneficios en la utilización de los impuestos, es cuando se desmotiva a contribuir.

"A los informales cómo les facilitas ser formales. Que ese impuesto va a ser proporcional a lo que ganas, no te voy a quitar toda tu utilidad, pero al mismo tiempo le vas a brindar espacios para trabajar, le vas a garantizar que no va a ser molestado por la autoridad al trabajar: Hay muchas formas de incentivar a la informalidad.

"Pero creo que primero es, este acercamiento con las micro y pequeñas empresas, que habitualmente son los que no tienen la capacidad de contratar a un contador, por ejemplo, lo hacemos muy difícil desde gobierno. Entonces, la política pública tiene que ser enfocada a ser más amigable", dijo.

