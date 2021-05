Taxista ejecutivo y trabajador del bar La Lolita, él era Marcos Rae

León-. Su peculiar estilo urbano y una sonrisa característica harán que el recuerdo de Marcos Rae Martínez se quede en la memoria. El chico de 26 años que fue reportado como desaparecido el miércoles 26 de mayo, este viernes informaron que su cuerpo fue encontrado sin vida y con huellas de violencia en un terreno baldío.

Marcos trabajaba como chofer ejecutivo de Uber los fines de semana, en su perfil de Facebook ofrecía el servicio a sus amigos. También trabajaba en el bar La Lolita, ubicado en la calle Madero de la zona centro. Aprovechaba sus redes para compartir las promociones y los DJ´s invitados en el bar.

(Foto: Facebook)

Te puede interesar "Comenzó a tocar mis piernas por debajo de mi vestido": caso Rey Compadre

La fiesta, la diversión y la música era su manera de vivir, por las publicaciones que compartía. Se tomaba fotos tomando cervezas o cualquier bebida, asegurando que "la vida no dura para siempre". "Vive y disfruta para ti", escribió en una fotografía icónica que se volvería la imagen compartida en grupos para localizarlo.

El chico era padre de un niño pequeño, que apenas el 26 de abril le regaló tres dulces por ser su cumpleaños. En una publicación melancólica, Marcos reconoció que "es el mejor regalo que me han dado", pues su hijo le dio ese obsequio por falta de dinero, la publicación conmovió a la mayoría de sus amigos.

"Llegó y me dijo "papi estoy triste porque es tu cumpleaños", sus ojos se llenaron de lágrimas y al verme dijo "no tengo dinero para regalarte algo pero tenía estos tres dulces guardados y te los quiero dar por tu cumpleaños"; me abrazo y me dijo "te amo papi". No saben el sentimiento que provoco en mí al hacer eso, no pude contener el llanto y ahora puedo decir es el mejor regalo que me han dado en 26 años, lo juro", relató Marcos en Facebook.

Marcos escuchaba hip hop y su cuerpo lleno de tatuajes marcaba un estilo urbano por el que muchos lo identificaban. Gorras, sudaderas, y tenis eran parte de su atuendo. Al parecer tenía una relación recientemente, tan solo hace cinco días compartió en su Instagram una foto con una chica, diciendo: "los mejores días es cuando estás conmigo".

(Foto: Facebook)

Te puede interesar Hallan sin vida a Brandon Velázquez; había subido a un taxi en la Madero

SU ÚLTIMA PUBLICACIÓN

El miércoles 26 de mayo fue el último día que vieron a Marcos, colgó una imagen en su Instagram en la que aparece con una sudadera rosa y escribe: "ánimo que ya es miércoles, casi jueves con sabor a viernes". Mientras que en Facebook compartió un meme para bromear sobre los adultos mayores que siguen en el "bellaqueo". Ese fue el último rastro que dejó en sus cuentas públicas. Mientras, su amiga lo buscaba y compartía sus imágenes en grupos de noticias.

¿CÓMO DESAPARECIÓ Y CÓMO LO ENCONTRARON?

Eran las 10 de la noche de este miércoles cuando su celular se apagó. Familiares y amigos buscaban a Marcos luego de que no llegara a casa. No sabían nada de él, su amiga compartió tres fotos en un grupo pidiendo ayuda.

"Comuníquense conmigo o con cualquiera de sus amigos o familiares, se llama Marcos Martínez (Marcos Rae Martínez), ya lleva desaparecido 24 hrs, las primeras horas son valiosas para cualquier información, vestía como en las dos últimas fotos, no se sabemos nada de él, ni a donde está, ni con quien, tiene tatuajes visibles en todo su cuerpo, si alguien sabe algo de su paradero por favor ayuden", posteó en Facebook.

Villas de León, la colonia donde localizaron el cuerpo de Marcos

Te puede interesar Filtran fotos del taxi al que subió Brandon antes de desaparecer

Las horas pasaban y de Marcos no había señal. La publicación se compartió cientos de veces pero no lo encontraban. Finalmente este viernes, familiares confirmaron que su cuerpo fue localizado sin vida afuera de una casa, en un terreno baldío de la calle Metrópoli esquina con Pabellón, en la colonia Villas de León.

El cuerpo de Marcos tenía huellas de violencia, de acuerdo con los medios locales. Estaba envuelto con una sábana negra y tenía tapada la boca con una cinta transparente.

"Gracias a todos por compartir, ya fue encontrado sin vida", escribió la amiga de Martínez, quien le agradeció por "enseñarle" el valor de la amistad.

"Siempre estuviste, nunca me dejaste caer, me partes la vida en dos como no tienes una idea, te amo por siempre en esta vida y la otra.... mejores amigos para siempre".

La Fiscalía General del Estado no ha dado detalles sobre el hecho, y hasta ahora se desconoce la causa de muerte de Marcos, no se sabe si se trató de un asalto, o de un ataque directo.

Lo que es importante mencionar es que la calle Madero, en donde él trabajaba, ha sido testigo de varios hechos violentos. El pasado 8 de mayo encontraron muerto a Brandon Velázquez, un chico de 24 años que salió del bar Étnico y no supieron de su paradero. Y apenas el domingo pasado una mujer denunció que un mesero del bar Rey Compadre abusó sexualmente de ella mientras estaba inconsciente, el acusado fue despedido, y el bar se comprometió a cooperar con las autoridades en el caso, pues hay una denuncia interpuesta por violación.

IO