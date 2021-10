Tarja Turunen: la reina del metal sinfónico debuta en León

La cantante finlandesa Tarja Turunen se presentará por primera vez en León este sábado 26 de octubre y los amantes de power metal están más que enloquecidos con que la reina del metal sinfónico pise el Bajío.

El Foro de Lago será el escenario de la soprano Tarja, el lugar perfecto para que los asistentes coreen las canciones de su reciente material discográfico ‘In The Raw’, el cual tiene dos sencillos: ‘Tears in rain’ y ‘Railroads’.

Turunen estará acompañada de uno de los mejores bajistas del mundo: Doug Wimbish quien ha trabajado con íconos del rock como Jeff Beck, Mick Jagger, Depeche Mode, Mos Def e incluso la reina del pop, Madonna .Para sorpresa de los asistentes, la banda argentina de heavy metal Asspera dará apertura a la mágica noche.

Turunen formó parte del aclamado grupo de metal sinfónico Nightwish desde 1996 a 2005, pero su separación le ha caído bastante bien, pues ha logrado consolidar su carrera como solista y sus fans la han apoyado de manera favorable y este sábado podrás revivir sus éxitos con la agrupación.

Cabe destacar que esta es una de las pocas fechas que la cantante ofrecerá en el Bajío, por lo que se espera la asistencia de fans de ciudades aledañas.

Los boletos están disponibles por medio de la plataforma starticket.mx y en los establecimientos de Irie Tours & Shop y Sargento Wall Centro Max. Los costos van de los 900 a los 1,100 pesos.