Tania Libertad cierra el Festival Cervantino con homenaje a Armando Manzanero

Guanajuato capital.- Para disfrutar de las actividades del Festival Internacional Cervantino te presentamos la programación de hoy.

Podrás ver los eventos virtuales en la página web: festivalcervantino.gob.mx y en la plataforma contigoenladistancia.cultura.gob.mx .

DOMINGO 31



MÚSICA

Grupo Cardencheros de La Laguna



Canciones de amor y desamor, canción cardenche

Ex Hacienda San Gabriel de Barrera - 60 minutos - 12:00 horas

Duración *: 60 min.

Con el compromiso de mantener viva la tradición del canto cardenche de Coahuila y Durango, que estuvo a punto de desaparecer a principios del milenio, esta agrupación ofrecerá una charla en la que los intérpretes explicarán el canto, los curiosos podrán hacer preguntas y el público tendrá la oportunidad de escuchar varias piezas a cappella en vivo. Con su singular estilo polifónico y melancólico, esta demostración tendrá un solo instrumento que es la voz; mientras que el tema recurrente será el amor, como es tradición en este canto. En su origen, las letras del canto cardenche fueron retrato de la vida pobre y serena de los peones de las grandes haciendas, los campesinos de los antiguos campos algodoneros, quienes se reunían en las noches después de la pizca a jugar cartas, a descansar ya pasar el tiempo en calma.





DOMINGO 31 TEATRO

Teatro en Fuga en coproducción con el Festival Internacional Cervantino y el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato

¿Has visto el Pacífico?

De Andrea Salmerón y Paulina Barros Reyes Retana

Teatro Principal - 60 minutos - 12:00 horas

¿Has visto el Pacífico? Es una divertida historia para toda la familia sobre la importancia de ampliar la mirada y reconocer que las diferentes formas de ver el mundo enriquecen nuestra sociedad. Matías, un niño urbano muy tecnologizado que no habla con desconocidos, se pierde en Ciudad laberinto y conoce a Julia; ella vive en una comunidad rural hñahñu. Tras un día de convivencia obligada, descubrirán con la imaginación aquellos mundos que sus ojos no han visto, y aprenderán que hay otras maneras de vivir y de nombrar las cosas.

Esta Coproducción del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, el Festival Internacional Cervantino y Teatro en Fuga apoya la profesionalización de las nuevas generaciones de artistas guanajuatenses. Se pensó como un taller práctico de montaje y un proceso de perfeccionamiento académico, pero sobre todo, como una obra que regrese la magia a la escena y sorprenda a niñas, niños, y sus adultos acompañantes.

Esta obra está dedicada a Emmanuel, de Cuetzalan, ya todas las niñas y niños que no han visto el Pacífico.





DOMINGO 31 MÚSICA

Tania Libertad



Contigo aprendí. Homenaje a Armando Manzanero

Explanada de la Alhóndiga de Granaditas - 20:00 horas

Una de las voces femeninas más emblemáticas de la música latinoamericana actual, Tania Libertad, rendirá homenaje al cantante y compositor mexicano Armando Manzanero a casi un año de su fallecimiento.

Tania Libertad, quien fuera amiga íntima de Manzanero, es reconocida por su increíble trayectoria de casi seis décadas. Libertad domina géneros tan variados como la música negra y la música criolla peruana, la canción de protesta, la nueva trova, baladas y boleros. Su pasión por estos últimos ayudó a consolidar su amistad con Manzanero, considerado uno de los compositores más afamados y prolíficos de Latinoamérica, responsable de revolucionar el bolero. Esta noche estará acompañada por la cantautora Joquina Mertz.





DOMINGO 31

Música Ficta



Y advierta a quien oye

Teatro Juárez - 65 minutos - 12:00 horas

Hay agrupaciones, especialmente en Latinoamérica, que buscan tocar repertorios de música antigua propia de la región. Tal es el caso de Música Ficta, agrupación colombiana fundada en 1988 en Bogotá, que honra a través de la representación y apropiación a la música más antigua y olvidada de América Latina. La importancia de su trabajo radica principalmente en el respeto que tienen por la relación poesía-música, que, si bien sabemos que ambas artes siempre están en convivencia, no es algo que tengamos muy presente cada vez que escuchamos una melodía.





DOMINGO 31 ÓPERA

Compañía Nacional de Ópera

Ascanio en Alba de Wolfgang Amadeus Mozart

Director concertador: Iván López Reynoso

Director de escena: Miguel Santa Rita

Virtual - 120 minutos - 19:00 - 21:00 horas

Programación sujeta a cambios

Ópera en dos actos, con música de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) y libreto de Giuseppe Parini (1729-1799). Venus muestra a Ascanio, hijo suyo y de Eneas, el lugar en el que habrá de fundar el reino de Alba Longa, donde serán soberanos él y Silvia. El joven teme el rechazo de su amada, pues no le conoce aún. Su madre ha decidido poner a prueba la virtud de la ninfa, a quien Amor ha revelado el rostro de Ascanio en sueños. Silvia, sin saberlo, pasa la prueba con gran altura y la diosa Venus, complacida, casa a la joven pareja que deberá regir la nueva ciudad y perpetuar la estirpe de Eneas.





DOMINGO 31 CINE

Sobre los pasos de Titón.

Homenaje a Tomás Gutiérrez Alea

AUDITORIO GENERAL DE LA UG

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud

Las doce sillas

Tomás Gutiérrez Alea | 1962 | 97 min. | B | 19:00 horas





DOMINGO 31 Homenaje al documentalista Santiago Álvarez

AUDITORIO GENERAL DE LA UG

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud.

Ahora | 5 minutos. | LBJ | 18 min. | B | Hanoi Martes 13 | 38 min. |

B15 | Ciclón | 22 min. | 12:00 horas

SÁBADO 30

MÚSICA

Takashi Hirayasu y Armando Montiel

Fusión de ritmos de Okinawa y México

Ex Hacienda San Gabriel de Barrera - 60 minutos - 12:00 horas

En su primera gira por Latinoamérica, Takashi Hirayasu presenta un espectáculo integrado por música tradicional de la isla de Okinawa y composiciones originales. Su propuesta musical es una fusión de sonidos tradicionales de su isla y la música occidental, como el blues, el jazz y el rock, donde sobresale el sonido del sanshin, un instrumento de cuerdas parecido al laúd, que ha sido el hilo conductor en la historia de la música de Okinawa. En Guanajuato, compartirá escenario con el percusionista mexicano Armando Montiel, reconocido por su estilo en el que mezcla jazz, música afroantillana, folclórica, rock, experimental y popular.

SÁBADO 30 TEATRO

Teatro en Fuga en coproducción con el Festival Internacional Cervantino y el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato

¿Has visto el Pacífico?

De Andrea Salmerón y Paulina Barros Reyes Retana

Teatro Principal - 60 minutos - 12:00 horas y 18:00 horas

¿Has visto el Pacífico? Es una divertida historia para toda la familia sobre la importancia de ampliar la mirada y reconocer que las diferentes formas de ver el mundo enriquecen nuestra sociedad. Matías, un niño urbano muy tecnologizado que no habla con desconocidos, se pierde en Ciudad laberinto y conoce a Julia; ella vive en una comunidad rural hñahñu. Tras un día de convivencia obligada, descubrirán con la imaginación aquellos mundos que sus ojos no han visto, y aprenderán que hay otras maneras de vivir y de nombrar las cosas.

Esta Coproducción del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, el Festival Internacional Cervantino y Teatro en Fuga apoya la profesionalización de las nuevas generaciones de artistas guanajuatenses. Se pensó como un taller práctico de montaje y un proceso de perfeccionamiento académico, pero sobre todo, como una obra que regrese la magia a la escena y sorprenda a niñas, niños, y sus adultos acompañantes.

Esta obra está dedicada a Emmanuel, de Cuetzalan, ya todas las niñas y niños que no han visto el Pacífico.

SÁBADO 30

"El Rastro", sobre la novela de Margo Glantz

Adaptación de Analía Couceyro y Alejandro Tantanián

Dir. Alejandro Tantanián

Teatro Juárez - 50 minutos - 21:00 horas

Nora García regresa a su pueblo para asistir al velorio de su exmarido, Juan, quien ha muerto de un infarto. Esto genera en Nora una serie larga de pensamientos en relación al corazón, su funcionamiento y las lecturas poéticas de este órgano. El cuerpo y su deterioro, el espacio deshabitado y los recuerdos son algunos temas que aparecen en escena.

La música y el corazón funcionan como motivo central de esta experiencia teatral. A manera de monólogo, ya partir de la novela de la escritora mexicana Margo Glantz, Analía Couceyro, acompañada y dirigida por Alejandro Tantanián, se sumergió en la tarea de realizar una adaptación teatral de dicho texto. Una invitación a pensar y disfrutar los territorios afines entre teatro y literatura.

SÁBADO 30 MÚSICA

Mexrrissey

Explanada de la Alhóndiga de Granaditas - 20:00 horas

Este grupo mexicano reinventa la música de Morrissey y The Smiths haciendo uso de cuerdas y metales de una forma espectacular. Entre música de mariachi y ritmos populares mexicanos interpretan en español los éxitos del divo de Manchester y consiguen que el público cante a todo pulmón. Aunque sólo tienen un álbum de estudio, No Manchester, la banda encabezada por Camilo Lara ha trascendido exitosamente a los escenarios internacionales en Londres, Nueva York y Sydney.

SÁBADO 30

Concierto Romano

Seicentissima

Dir. Alessandro Quarta

Teatro Juárez - 60 minutos - 21:00 horas

Seicentissima. Esplendores, miserias, dolores y amores de Monteverdi a Carissimi. Monteverdi, Rossi, Carissimi y muchos otros ... ¿De cuántas maneras cantó el Seicento italiano al amor? El amor desesperado, el amor y el poder, el amor y el sexo, el amor feliz ... Lo descubriremos en un viaje a través de lamentos nobles y sublimes y escenas desencantadas dignas de los escépticos del cabaret. El más puro canto italiano se cuela apasionadamente entre solos y dúos del siglo que aún nos sorprende en su modernidad.

SÁBADO 30

Marissa Mur

El Trasnoche - 90 minutos - 23:00 horas

Esta sonorense radicada en Ciudad de México le canta a la vida, al amor ya Latinoamérica al ritmo del pop tropical. Es considerada una de las artistas mexicanas más relevante de la escena emergente por la autenticidad y frescura que imprime en sus composiciones. La ganadora de la prestigiosa beca de composición María Grever, ofrecerá un concierto lleno de energía, baile y diversión; una fusión de sonidos populares, ritmos latinoamericanos y música del caribe. Desde el primer segundo, tu cuerpo va a querer bailar y disfrutar de este espectáculo en donde el amor se baila como en una pachanga.

SÁBADO 30 TEATRO

Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato

Entremeses cervantinos animados

Las historias que cobran vida en Plaza de San Roque, ahora podrán disfrutarrse en un formato animado, llevando de esta manera el ingenio y el humor de Miguel de Cervantes Saavedra hacia más lugares a través del mundo virtual.

Símbolo de orgullo cultural, los Entremeses son toda una tradición dentro de la comunidad guanajuatense. Cada año están presentes en el Cervantino pues de ellos nació este festival que llega a su edición 49. Los Entremeses, escritos en 1615 son historias breves pero prodigiosas, entre su concisión y su forma burlesca exponen a la sociedad en sus momentos más vulnerables.

Los Entremeses de Cervantes fueron enviados por primera vez en la Plaza San Roque en 1953 por el Teatro Universitario, bajo la dirección de Enrique Ruelas, quien logró sacar el arte dramático a los callejones de Guanajuato. Año con año, esta representación fue ganando popularidad y en 1972 dieron origen a la primera edición del Festival Internacional Cervantino.

SÁBADO 30 CIRCO NACIONAL DE CUBA - DÚO AMÉRICA

Dúo monociclos América

RUTA: DE PLAZA ALLENDE A CASA CUBA

17:00 horas - 45 minutos.

SÁBADO 30 CONVERSATORIO

JUSTIN KAUFLIN CON INGUDIS Y LABORATORIO DE LO INVISIBLE

EUA - Guanajuato - México

PLATAFORMA VIRTUAL

11:00 horas - Público general

VIERNES 29

Danza

Taka Dimi Ta

Jashn-e Bollywood

Dir. Narender Kumar

Ex Hacienda San Gabriel de Barrera - 40 minutos - 12:00 horas

Taka Dimi Ta ofrece un espectáculo que nos permite ser testigos de las fascinantes secuencias de baile de Bollywood a través de 4 mezclas musicales que mostrarán la rica herencia cultural de la India. La presentación ejemplifica la vivacidad y el dinamismo del país asiático; comenzando el recorrido con la invocación a los dioses, los espectadores serán transportados a través del hermoso folclore indio, saludando a los grandes héroes de la nación, para luego celebrar el vibrante cine bollywoodense que ha creado joyas cinematográficas y musicales tan invaluables durante tantas décadas.

MÚSICA

Esteman

Explanada de la Alhóndiga de Granaditas – 60 minutos – 20:00 horas

La música de Esteman ha cautivado al público latinoamericano con su estilo vanguardista, sus letras sinceras y ese aire de vulnerabilidad que lo caracteriza. El joven colombiano, nominado al Latin Grammy en 2016, nos engancha a su vibrante manera de hacer música indie en español. En Guanajuato, Esteman interpretará temas de su cuarto disco estrenado en mayo pasado: Si volviera a nacer, el cual es un homenaje a las diferentes épocas musicales que forjaron su identidad artística. El cantautor ha reivindicado todas las formas de amor que existen en el mundo y ha expresado con total naturalidad su sexualidad.

Alain Pérez Quinteto

El viaje

El Trasnoche - 90 minutos - 23:00 horas

Alain Pérez Quinteto nos da una muestra de la revolución musical que surge de la isla con más ritmo del Caribe. Como todo buen jazz, la fusión y la improvisación son parte fundamental de su propuesta; arreglos novedosos, valientes improvisaciones y ciertos ritmos tomados del flamenco y la rumba son cualidades que han dado renombre al latin jazz y que este quinteto usa con maestría. El espectáculo será un viaje por la historia de aprendizaje y experimentación que Alain comenzó en Cuba y que lo ha llevado a trabajar con grandes nombres de la música latina como Chucho Valdés, Celia Cruz y Paco de Lucía, entre muchos otros.

Braulio Alcaraz

Voces y ecos de dos siglos

Virtual – 55 minutos - 13:55 horas

Braulio Alcaraz nos lleva a conocer las obras escritas para piano más influyentes de los últimos 200 años: desde piezas de Chopin y Ravel hasta obras de Manuel M. Ponce y José Pablo Moncayo. El pianista guanajuatense goza de una destacada presencia en México y el extranjero.

Su propuesta cervantina resulta interesante porque con ella no hace notar la influencia que tuvieron los movimientos artísticos europeos como el impresionismo y el romanticismo en la cultura mexicana, para ayudar a configurar el nacionalismo musical, tan importante para la historia del arte sonoro en nuestro país. Este viaje a través de las épocas de siglos pasados explora, también, las diferentes técnicas que estos compositores y pianistas crearon para la ejecución de sus obras.

Justin Kauflin

Virtual – 60 minutos - 19:00 a 20:00 horas

Con muchos años de dedicación, Justin Kauflin se ha convertido en un pianista extraordinario que le ha mostrado al mundo su talento innegable. Después de perder la vista a los 11 años, Kauflin se aventuró a tocar el piano de jazz, en poco tiempo recibió los máximos honores en festivales de Estados Unidos y a los 23 años lanzó su primer álbum Introduciendo a Justin Kauflin. Su último disco Coming Home salió en 2018. En el Cervantino tocará junto al baterista y compositor de jazz Jimmy Macbride y al bajista Chris Smith.

PASACALLES

CIRCO NACIONAL DE CUBA - DÚO AMÉRICA

Dúo monociclos América

RUTA: DE PLAZA ALLENDE A CASA CUBA

17:00 hora - 45 minutos

Metamorfosis "2.0": Muestra de obras híbridas.

Teatro y performance digital

YOUTUBE | FACEBOOK CCD | PLATAFORMA FIC

Wisdoms for Love 3.0

Keiken | Reino Unido | 20 min. | A | 18:00 horas

When You are Close to Me, I Shiver

Martina Menegon | Austria | 20 minutos. | B + 15 | 18:00 horas

CINE

COAHUILA

AUDITORIO GENERAL DE LA UG

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud.

Grandes de Coahuila: Emilio "El Indio" Fernández Proyecciones con charla: Patricia Carrillo, directora del Festival Emilio Indio Fernández: Cine sin Fronteras.

Río Escondido

Emilio "El Indio" Fernández | México | 1948 | 110 min. | A | 12:00 horas

Sobre los pasos de Titón.

Homenaje a Tomás Gutiérrez Alea

AUDITORIO GENERAL DE LA UG

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud.

La última cena Tomás Gutiérrez Alea | 1976 | 120 min. | B15 | 19:00 horas

CINE MARTES DE TERRAZA EN CAMPUS LEÓN, GUANAJUATO

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud

Los años azules

Sofía Gómez-Córdova | México | 2017 | 100 min. | 15+ | 20:00 horas

JUEVES 28

TEATRO

IMAGINARE-Art y Compañía de Teatro Columna Cuatro?





Desconcierto a cuatro manos

Dirección: Gabriel Neaves y Francisco Ramírez

Ex Hacienda San Gabriel de Barrera - 60 minutos - 12:00 horas

Una obra alegre y divertida creada por Gabriel?Neaves?y Francisco Ramírez para acercar a niños?y niñas?a la música clásica a través de carcajadas y buen humor. Neaves y Ramírez interpretan a dos directores de orquesta quienes son llamados a trabajar en un recital?el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar. Ambos se disputan el atril y las partituras, propician un?duelo de dirección orquestal?que los hace probar sus capacidades y conocimientos en la música de grandes compositores como?Vivaldi, Haydn, Beethoven,?Tchaikovsky?y?Mozart, entre otros.?

Argos Teatro





Diez millones

Dir. Carlos Celdrán

Teatro Principal – 110 minutos – 18:00 horas

Diez millones es un relato sobre el olvido y la memoria desperdiciada de lo que fuimos. Cada día reinventamos nuestras biografías y olvidamos la anterior en una amnesia colectiva que mira el presente sin vínculos con aquello que pensábamos antes. El montaje es un tejido de narraciones, diálogos y monólogos donde se intenta lo más arriesgado en el teatro: partir de uno mismo para hablar a otros, a todos.

Carlos Celdrán fundó Argos Teatro en 1996, desde entonces ha dirigido obras de dramaturgos cubanos y de clásicos como Brecht, Ibsen, Beckett y Strindberg. La compañía radica en La Habana y hace teatro con la idea de ayudarnos a descubrir qué y quiénes somos.

Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato

Cervantes en la voz del Teatro Universitario: Los habladores

Dir. Hugo Gamba Briones

Plaza San Fernando - 60 minutos - 19:00 horas

Entrada libre

En este entremés, por demás divertido, Cervantes "se burla de los hombres vacíos de alimentos y rellenos de palabras y de las mujeres a quien no cabe otra disyuntiva que la de hablar o morir", estas son palabras del prólogo escrito por don Armando Olivares y que bien retratan la esencia de esta pieza.





DANZA

Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández

Dir. Salvador López López

Dir. Artis. Viviana Basanta Hernández

Explanada de la Alhóndiga de Granaditas – 90 minutos - 20:00 horas

Con la experiencia y madurez de 69 años de trayectoria artística, el Ballet Folklórico que fundó Amalia Hernández hace 69 años nos lleva a un viaje por el tiempo y por todos los rincones de México, quedándose impregnado en cada espectador. Un espectáculo en el que el presente se diluye ante los ojos del público y comienza un viaje a través del pasado. Una fiesta de música en vivo, luz, vestuarios, tradición y color que todo mexicano debería conocer y disfrutar.

En Guanajuato veremos por primera vez la pieza Sinfonía india, obra del compositor mexicano Carlos Chávez. En homenaje a estos grandes de las artes escénicas mexicanas, el Ballet Folklórico de México presenta el estreno de esta coreografía creada por Amalia Hernández en 1949.





MÚSICA

Quinteto Astor Piazzolla

Piazzolla 100 años

Teatro Juárez - 79 minutos - 21:00 horas

El Quinteto hace una parada en Guanajuato, como parte de su gira internacional 2021 en conmemoración por los 100 años del nacimiento de Piazzolla. Una oportunidad para homenajear al gran Maestro con una mirada retrospectiva sobre su extenso mundo creativo, combinando y contrastando en el mismo concierto su producción académica y su repertorio popular. Distintos momentos de una historia creativa, intensa y apasionada.

Quinteto Astor Piazzolla son:

Pablo Mainetti (bandoneón), Nicolás Guerschberg (piano), Serdar Geldymuradov (violín), Armando de La Vega (guitarra) y Daniel Falasca (contrabajo), bajo la dirección de Julián Vat.

Alexandra Gravas

El amor es vida - ? ?G??? ????? ?O?

El Trasnoche - 80 minutos - 23:00 horas

Reconocida como embajadora cultural de Grecia, la mezzosoprano Alexandra Gravas dedica su presentación cervantina a la canción latinoamericana con este espectáculo que tomó forma cuando las fronteras se cerraron y sin poder volver a su país decidió grabar un disco en Ciudad de México con Los Macorinos al que tituló El amor es vida. Como gran admiradora de la canción mexicana y de Chavela Vargas, eligió un repertorio que incluye La Llorona, Amor eterno, Cucurrucucú paloma, Un mundo raro y otras más. Estará acompañada por el pianista polaco de larga tradición en México Józef Olechowski y por Los Macorinos, los legendarios guitarristas de Chavela Vargas.

TEATRO

Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato

Entremeses cervantinos animados

Virtual - 45 minutos - 13:00 horas

Las historias que cobran vida en Plaza de San Roque, ahora podrán disfrutarse en un formato animado, llevando de esta manera el ingenio y el humor de Miguel de Cervantes Saavedra hacia más lugares a través del mundo virtual.

Símbolo de orgullo cultural, los Entremeses son toda una tradición dentro de la comunidad guanajuatense. Cada año están presentes en el Cervantino pues de ellos nació este festival que llega a su edición 49. Los Entremeses, escritos en 1615 son historias breves pero prodigiosas, entre su concisión y su forma burlesca exponen a la sociedad en sus momentos más vulnerables.

Los Entremeses de Cervantes fueron presentados por primera vez en la Plaza San Roque en 1953 por el Teatro Universitario, bajo la dirección de Enrique Ruelas, quien logró sacar el arte dramático a los callejones de Guanajuato. Año con año, esta representación fue ganando popularidad y en 1972 dieron origen a la primera edición del Festival Internacional Cervantino.





TEATRO

Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea y Compañía Nacional de Teatro

Stravinsky 50

Director concertador: José Luis Castillo

Directores de escena: Enrique Singer y Kay Pérez

Virtual

Recordamos los cincuenta años de la muerte de Igor Stravinski, uno de los compositores más importantes del siglo XX, cuyas formas de expresión pasaron por el más aventurado modernismo, el neoclasicismo y el serialismo, siendo sobresaliente en cada una de ellas. Parte importante del trabajo del compositor ruso se centró en lo que hoy nos convoca: la música para la escena. Las obras de Stravinsky 50 tienen en común el folklore, así como el interés del compositor por traer al siglo XX parte de la tradición oral de la antigua Rusia y de experimentar a través de dotaciones instrumentales particulares.





"Proyecto realizado con apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC)".

LITERATURA

Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud.

Ahora Imagino Cosas: Presentación de libro y lectura de tarot con Julián Herbert y Miguel Canseco

AUDITORIO GENERAL DE LA UG – 11:00 horas

Metamorfosis "2.0": Muestra de obras híbridas.

Teatro y performance digital

YOUTUBE | FACEBOOK CCD | PLATAFORMA FIC

Pas de Deux Carmen Ixchel Maya | México | 20 min. | A | 18:00 horas





CINE

COAHUILA AUDITORIO GENERAL DE LA UG

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud.

Grandes de Coahuila: Emilio "El Indio" Fernández

Proyecciones con charla: Patricia Carrillo, directora del Festival Emilio Indio Fernández: Cine sin Fronteras.

La Perla

Emilio "El Indio" Fernández | México | 1947 | 85 min. | B | 13:00 horas





CINE MARTES DE TERRAZA EN CAMPUS LEÓN, GUANAJUATO

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud.

Sobre los pasos de Titón.

Homenaje a Tomás Gutiérrez Alea

AUDITORIO GENERAL DE LA UG

Hasta cierto punto

Tomás Gutiérrez Alea | 1983 | 88 min. | A | 19:00 horas

CINE MARTES DE TERRAZA EN CAMPUS LEÓN, GUANAJUATO

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud.

Yermo

Everardo González | México | 2020 | 76 min. | A | 20:00 horas





MIÉRCOLES 27

TEATRO

Argos Teatro

Diez millones

Dir. Carlos Celdrán

Teatro Principal - 110 minutos - 18:00 horas

Diez millones es un relato sobre el olvido y la memoria desperdiciada de lo que fuimos. Cada día reinventamos nuestras biografías y olvidamos la anterior en una amnesia colectiva que mira el presente sin vínculos con aquello que pensábamos antes. El montaje es un tejido de narraciones, diálogos y monólogos donde se intenta lo más arriesgado en el teatro: partir de uno mismo para hablar a otros, a todos.

Carlos Celdrán fundó Argos Teatro en 1996, desde entonces ha dirigido obras de dramaturgos cubanos y de clásicos como Brecht, Ibsen, Beckett y Strindberg. La compañía radica en La Habana y hace teatro con la idea de ayudarnos a descubrir qué y quiénes somos.

Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato

Cervantes en la voz del Teatro Universitario: Los habladores

Dir. Hugo Gamba Briones

Plaza San Fernando - 60 minutos - 19:00 horas

Entrada libre

En este entremés, por demás divertido, Cervantes "se burla de los hombres vacíos de alimentos y rellenos de palabras y de las mujeres a quien no cabe otra disyuntiva que la de hablar o morir", estas son palabras del prólogo escrito por don Armando Olivares y que bien retratan la esencia de esta pieza.

MÚSICA

Le Vent du Nord

Explanada de la Alhóndiga de Granaditas - 20:00 horas

Grupo líder del movimiento progresivo quebequense y un incomparable embajador francófono, ha experimentado un ascenso meteórico desde su fundación en el 2002. Las cualidades como intérpretes, arreglistas y compositores de sus integrantes, así como su fuerte presencia escénica marcada por una profunda generosidad, son ahora reconocidas en todo el mundo. El vasto repertorio del grupo se basa tanto en fuentes tradicionales como en composiciones originales, a la vez que realza su música arraigada en la diáspora celta con una amplia gama de influencias globales.

En el escenario, crean actuaciones intensas, alegres y dinámicas. Este es el sonido moderno de la tradición, una música del aquí y ahora.

Alejandra López-Fuentes y Alejandro Reyes-Valdés

"Maja", recital de música tradicional española

Teatro Juárez - 70 minutos - 21:00 horas

La soprano Alejandra López?-Fuentes?y el pianista Alejandro Reyes-Valdés?presentan?una cuidadosa selección de canciones?tradicionales?españolas, algunas musicalizadas por?el poeta,?y también pianista,?Federico García Lorca.

López-Fuentes?es?una de las sopranos?más prestigiosas del país, quien?cuenta con una larga y exitosa trayectoria. Reyes-Valdés?es?un destacado?pianista?interesado en?exponer?la música de concierto que se produce en el país.

TEATRO

Proyecto Ruelas | Colectivo de Teatro Comunitario Lxs de Abajo

Presente, no nos llamen futuro

Dir. Sara Pinedo

Virtual - 40 minutos - 13:00 a 13:40 horas

Programación sujeta a cambios

Presente, no nos llamen futuro, da continuidad al proyecto escénico comunitario hecho por niñas, niños y adolescentes de la colonia San Juan De Debajo de Leo´n, Guanajuato, que busca generar un dialogo intergeneracional e interdisciplinar en el espacio pu´blico a propósito del sistema de educacio´n ba´sica mexicano, en voz de sus principales beneficiarixs o afectadxs: nin~as, nin~os y adolescentes (NNA).

CEFERESO No. 12 CPS-Guanajuato: "Líber & Arte"

Verdades ocultas

La compañía de teatro Líber & Arte, integrada por noventa personas privadas de la libertad del CEFERESO No. 12 CPS-Guanajuato, presentan la obra Verdades ocultas, la cual trata de la evolución del ser humano a través de las diferentes etapas de la vida y de cómo toma decisiones que pueden cambiar su vida para bien o para mal. El montaje busca hacer reflexionar sobre la importancia del desarrollo del ser humano a partir de la educación en casa y la vida cotidiana. Esta obra, escrita por Christian Alejandro García López, quien es una persona privada de la libertad, fomenta la consolidación del proceso de reinserción social.

Entremeses de Juegos en Cervantino:

Noches de juegos virtuales 16+

PLATAFORMA VIRTUAL CCD

Discord: bit.ly/discordmermeladadejuegos

18:00 a 21:00 horas

México

· Juegos de rol

· Torneos CELD con juegos de mesa

· Juegos de mesa (formato digital) hechos en México

· Presentación Jam Cervantina 2020





CINE

Taller F.I.L.M. Futuro Imaginado en Lengua Materna

México

Plataforma virtual

De 16:00 a 19:00 horas

Cupo máximo de 15 personas (Registro previo)

Dirigido a público general, preferentemente de diversas disciplinas o hablantes de lenguas originarias.

Grandes de Coahuila: Emilio "El Indio" Fernández

Proyecciones con charla: Patricia Carrillo, directora del Festival Emilio Indio Fernández: Cine sin Fronteras.

Enamorada (versión restaurada)

Emilio "El Indio" Fernández | México | 1946 | 96 min. | A | 12:00 horas

Muestra IMCINE: Emilio "El Indio" Fernández





CINE MARTES DE TERRAZA EN CAMPUS LEÓN, GUANAJUATO

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud

Una cita de amor

Emilio "El Indio" Fernández | México | 1958 | 88 min. | B | 20:00 horas





MARTES 26

MÚSICA





Orquesta Nacional de Jazz de México, ONJMX





Suite La mexicana

Director artístico invitado: Tonatiuh Vázquez Vilchis

Explanada de la Alhóndiga de Granaditas - 90 minutos - 20:00 horas

La Orquesta Nacional de Jazz de México es un proyecto que conecta las raíces musicales indígenas mexicanas con el jazz contemporáneo. En el Cervantino interpretará Suite La mexicana de Tonatiuh Vázquez Vilchis, obra integrada por cinco movimientos inspirados en música tradicional como polkas, sones y huapangos acompañados del sonido del arpa de César Secundino.

Eliezer Jáuregui Arrazate

Clavecín: una paráfrasis con contrapunto

Teatro Juárez - 55 minutos - 21:00 horas

Eliezer Jáuregui llevará al público cervantino a recorrer el periodo Barroco a través del clavecín. Este concierto aborda a varios de los compositores medulares de los siglos XVI al XVIII como Jan Pieterszoon Sweelinck, Francois Couperin y Johann Sebastian Bach, entre otros. La brevedad y la fugacidad, implícita en sus obras, es una peculiaridad de esta época, así como la depuración del contrapunto, el desarrollo y la madurez del edificio armónico.

Ensamble A Tempo





México electroacústico

Virtual - 55 minutos - 19:55 horas

Programación sujeta a cambios

Ensamble A Tempo ejecutará un repertorio de música nueva de compositores mexicanos, que son producto de una convocatoria conjunta por?parte del Ensamble A Tempo y el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS). Las obras son acústicas y electroacústicas, siempre con una propuesta visual que soporta el discurso musical. Se invitará al concierto a todos los compositores de las obras electroacústicas a interpretar la electrónica de sus respectivas piezas en conjunto con el ensamble.?

"Proyecto realizado con apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC)".

LITERATURA

Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud.

COAHUILA

Mujeres Poetas Coahuilenses, charla con

Claudia Luna y Marianne Toussaint

PATIO DE LA CASA DE CULTURA DE GUANAJUATO - 11:00 horas

CINE

Taller F.I.L.M. Futuro Imaginado en Lengua Materna

México

Plataforma virtual - 16:00 a 19:00 horas

Cupo máximo de 15 personas (Registro previo)

Dirigido a público general, preferentemente de diversas disciplinas o hablantes de lenguas originarias.

COAHUILA

AUDITORIO GENERAL DE LA UG

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud

Grandes de Coahuila: Emilio "El Indio" Fernández

Proyecciones con charla: Patricia Carrillo, directora del

Festival Emilio Indio Fernández: Cine sin Fronteras.

Pueblerina

Emilio "El Indio" Fernández | México | 1948 | 128 min. | A | 12:00 horas

CINE MARTES DE TERRAZA EN CAMPUS LEÓN, GUANAJUATO

Muestra IMCINE: Emilio "El Indio" Fernández

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud

El impostor

Emilio "El Indio" Fernández | México | 1956 | 80 min. | B | 20:00 horas

Sobre los pasos de Titón.

Homenaje a Tomás Gutiérrez Alea

AUDITORIO GENERAL DE LA UG

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud.

La muerte de un burócrata

Tomás Gutiérrez Alea | 1966 | 85 min. | B | 19:00 horas





LUNES 25

TEATRO

Desierto Teatro





"Matatena", de Antonio Zúñiga

Teatro Principal - 50 minutos - 18:00 horas

Dir. Hugo Alberto Dena

Un evento trágico reúne a dos personas después de muchos años para rememorar la historia de amor inconclusa que creció en su adolescencia. Maite y Joel discuten cómo resolver la violencia causada por sus hijos a otra persona. La circunstancia los hará reflexionar sobre el pasado para cuestionar los roles que han adoptado, para ajustar cuentas en el presente y, sobre todo, para aprender que la vida se encuentra en los pequeños detalles. Matatena, de Antonio Zúñiga, hurga en las concepciones de lo masculino y lo femenino, en un mundo enfrentado a la violencia sexista.

MÚSICA

Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil "Vientos Musicales"





Ensayo sonoro sobre Guanajuato

Explanada de la Alhóndiga de Granaditas - 60 minutos - 20:00 horas

Dir. Francisco Balboa Luna

Un homenaje a la cultura musical del estado anfitrión del Cervantino, en el que se presentarán cinco composiciones con aspectos estilísticos tradicionales que representan las regiones en las que se divide Guanajuato. La orquesta quiere dialogar con las tradiciones y aprender de ellas para realizar un ejercicio sinfónico propio. Esta orquesta conformada por niños, niñas y jóvenes es uno más de los frutos que ha dado el Sistema de Formación Musical del Estado de Guanajuato "Vientos Musicales", uno de los programas pilares del Instituto Estatal de la Cultura y del Centro de las Artes de Guanajuato.

Alejandro Vela





De Beethoven al danzón

El músico originario de Piedras Negras, Coahuila, se enamoró de la música clásica desde muy pequeño. Se le conoce por tocar con maestría obras de Bach, Beethoven y Rajmáninov.

Teatro Juárez - 70 minutos - 21:00 horas

Ahora ejecutará la transcripción que Franz Liszt hizo de la célebre Quinta Sinfonía de Beethoven. Una partitura hecha entre lo extremadamente difícil y lo inhumanamente complicado. Además, desembocará en el danzón, ese ritmo que marcó una época en la historia de la música popular mexicana y que sirvió de inspiración a Arturo Márquez para componer su obra musical sinfónica, extensamente aplaudida, Danzón no. 2. Las obras que interpretará son capaces de cautivar a cualquier público, la calidad del pianista logra transmitir emociones que le ganan halagos y aplausos.

Iván Trujillo Ensamble





Music from the Poetry Book for a New Angel

Virtual - 60 minutos - 19:00 - 20:00 horas

Programación sujeta a cambios

Este ensamble es un proyecto interdisciplinario de música creativa con influencias de jazz, hip-hop, rock, psicodelia y artes visuales, dirigido por el trompetista y compositor bajacaliforniano Iván Trujillo, quien se ha presentado en importantes escenarios como el Festival Galstonbury. Presentan su más reciente álbum Music from the poetry book for a new angel.

CINE

Taller F.I.L.M. Futuro Imaginado en Lengua Materna

México

Plataforma virtual - 19:00 horas - 16:00 a 19:00 horas

Cupo máximo de 15 personas (Registro previo)

Dirigido a público general, preferentemente de diversas disciplinas o hablantes de lenguas originarias.

Entrada gratuita

COAHUILA

AUDITORIO GENERAL DE LA UG

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud.

Grandes de Coahuila: Emilio "El Indio" Fernández

Proyecciones con charla: Patricia Carrillo, directora del Festival Emilio Indio Fernández: Cine sin Fronteras.

Salón México

Emilio "El Indio" Fernández | México | 1948 | 95 min. |B | 12:00 horas

Muestra IMCINE: Emilio "El Indio" Fernández

CINE MARTES DE TERRAZA EN CAMPUS LEÓN, GUANAJUATO

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud.

La Choca

Emilio "El Indio" Fernández | México | 1973 | 88 min. | B15 | 20:00 horas

Sobre los pasos de Titón.

Homenaje a Tomás Gutiérrez Alea

AUDITORIO GENERAL DE LA UG

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud.

Memorias del subdesarrollo

Tomás Gutiérrez Alea | 1968 | 95 min. | A | 19:00 horas





DOMINGO 24

Tembembe Ensamble Continuo y Ensamble Tierra Mestiza

KUSTAKUA - Ambos a dos

Ex Hacienda San Gabriel de Barrera - 12:00 horas

Este concierto es más bien una tocada entre amigos, se trata de dos ensambles que difunden las raíces que nos dan identidad. Tembembe Ensamble Continuo investiga, recrea y difunde la relación que tiene la música del periodo barroco con la música tradicional mexicana y latinoamericana; el Ensamble Tierra Mestiza interpreta música de concierto mexicana y latinoamericana nutrida del folclore y la música popular. Juntos interpretarán Cumbées, María Cumbée, Cielito lindo, el Hanacpachap cussicuinin, la Xochipitzahua, Gallarda napolitana y hasta un bambuco colombiano.

TEATRO

Espacio Escénica

SuperPasito. Obra en susurros

Teatro Principal - 70 minutos - 18:00 horas

Dir. Julio Escallón

Una pareja se encuentra en un lugar donde el susurro es la norma. Existe un peligro inminente y fatal al subir la voz. ¿Podrán coexistir bajo ese pasito régimen? ¿Se atreverán a romper con las reglas de su entorno? ¿Que puede revelar cada riesgo y cada transgresión? Se enfrentarán a esas preguntas entre la vida y la muerte, entre el amor y el hastío, entre el silencio y la voz.

Una obra completamente en susurros con el público utilizando audífonos ya prefigura cierta experiencia. La obra de culto de la vanguardia teatral colombiana sitúa al espectador cual espía del más leve suspiro de los personajes y comienza a hilar con el sonido de este reducido espacio sonoro su trama de enigma, amor y fuga. SuperPasito aborda la plena exposición de nuestras palabras y actos, el aislamiento, la necesidad de salir de un confinamiento apacible, el amor...

En esta función el público debe usar audífonos, los cuales serán proporcionados a la entrada. Eres libre de llevar los tuyos.

MÚSICA

Bruno Axel y Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba

Las extaciones Vivaldi 3.0

Dir. Bruno Axel

Explanada de la Alhóndiga de Granaditas - 70 minutos - 20:00 horas

El director de orquesta y violinista español Bruno Axel revoluciona la música clásica con Las extaciones Vivaldi 3.0. En este proyecto dirigirá a la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba para llevarnos a escuchar la música del compositor veneciano transmutada en funk, soul y electrónica. La obra original conocida popularmente como Las cuatro estaciones, creada entre 1723 y 1725, habita aquí entre sintetizadores, un bajo con pedaleas de efectos, la percusión acústica y electrónica, la voz tratada, samplers electrónicos y la magia visual de una video DJ. Este es un concepto rítmico llevado a la locura, a la expresividad melódica, a la lujuria interpretativa o al caos...al éxtasis.

Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato

Shostakóvich XIV. Canciones de amor y muerte

Teatro Juárez - 66 minutos - 21:00 horas

Dir. Roberto Beltrán Zavala

Bajo la batuta de Roberto Beltrán, la OSUG estrenará en Guanajuato una obra del compositor más célebre de la Unión Soviética, pero también el más acosado por el Estado comunista, Dmitri Shostakovich. Su condición de perseguido le obligó a escribir la mejor música posible como una forma de protesta. Sinfonía no. 14, Op. 13 es el soundtrack de once poemas relacionados con la muerte; no es coincidencia que los dos primeros textos sean de Federico García Lorca, enemigo del autoritarismo que fue asesinado por las fuerzas franquistas. Shostakovich compuso esta sinfonía para una soprano, un bajo, una orquesta de cuerdas, percusión y celesta. Los textos son de Guillaume Apollinaire, Wilhelm Küchelbecker y Rainer Maria Rilke.

Con más de treinta programas interpretados al año y una activa agenda con proyección internacional, la OSUG es la orquesta residente del Cervantino.

TEATRO

Compañía Nacional de Teatro

Retrato hablado, de Juan Villoro

Virtual - 13:00 horas

Dirección de escena: Arturo Beristain

Dirección artística: Enrique Singer

Retrato hablado es una obra de Juan Villoro dirigida por Arturo Beristáin donde se traen a la memoria los textos del poeta Ramón López Velarde. Sucede en una charla mientras dos de sus alumnas, Dolores y Matilde, esperan al poeta para celebrar su cumpleaños 33 y tomarle un retrato. Mientras esperan, ellas lo traen a su presencia rememorándolo a través de su obra. El poeta está y no está presente; está su espíritu, su ánima, como un fantasma... El retrato será un retrato hablado, ya que éste fallece ese mismo día, impidiéndole llegar físicamente a la cita. Velarde las visita sin que ellas lo sepan para contar sus motivaciones para escribir en una escena que habita el recuerdo.

"Proyecto realizado con apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC)".

Producción: Canal 22.

MÚSICA

Cuarteto Solar y Tania Ugalde, versión con sexteto de cuerdas

Del suave aliento de las palabras

Virtual - 60 minutos - 20:00 horas

Programación sujeta a cambios

Dir. Adalberto de Jesús Tovar Gómez

El Cuarteto Solar es una agrupación mexicana originaria de León, Guanajuato cuyo lenguaje musical está enfocado en la interpretación original de jazz contemporáneo. Los caracteriza un ímpetu de innovación musical que ha demostrado una particular originalidad y valentía al animarse a explorar áreas poco exploradas como la creación musical a través de textos literarios. Actualmente han llevado adelante una colaboración con la cantante Tania Ugalde, para presentar ocho temas originales con versos Sor Juana Inés de la Cruz, Francisco de Terrazas, Nezahualcóyotl y Juan Ruíz de Alarcón, entre otros.

CUBA

Del canto y el cuento con Elvia Pérez, narradora oral

Patio de la Casa de Cultura de Guanajuato

13:00 horas

CINE

Cuba: País Invitado

AUDITORIO GENERAL DE LA UG

Entre Cuba y México todo es bonito y sabroso

Idalmis Del Risco Siota | Cuba - México | 2015 | 82 min. | TP | 19:00 horas

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud

CINE MARTES DE TERRAZA EN CAMPUS LEÓN, GUANAJUATO

Más vampiros en La Habana

Fernando Pérez | 2003 | 84 min. | B | 20:00 horas

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud





SÁBADO 23

MÚSICA

Hectico y Aramís: los guajiros de Cuba

Pura improvisación

Ex Hacienda San Gabriel de Barrera - 60 minutos - 12:00 horas

La guajira es un género musical originario de los campos rurales de Cuba que habla sobre la vida de los guajiros, como llaman a los campesinos. Estos cantos tienen por protagonistas a los repentistas, poetas que improvisan décimas mientras son acompañados por la música. Héctor Gutiérrez, conocido como Hectico, y Aramís Padilla nos acercan a la vida de provincia de la isla a través de su espectáculo Pura improvisación. Juntos preservan las tradiciones campesinas de los cubanos que viven entre la añoranza de los guajiros combatientes por la libertad de Cuba y los deseos del cambio.





TEATRO

Espacio Escénica

SuperPasito. Obra en susurros

Teatro Principal - 70 minutos - 18:00 horas

Dir. Julio Escallón

Una pareja se encuentra en un lugar donde el susurro es la norma. Existe un peligro inminente y fatal al subir la voz. ¿Podrán coexistir bajo ese pasito regimen? ¿Se atreverán a romper con las reglas de su entorno? ¿Que puede revelar cada riesgo y cada transgresión? Se enfrentarán a esas preguntas entre la vida y la muerte, entre el amor y el hastío, entre el silencio y la voz.

Una obra completamente en susurros con el público utilizando audífonos ya prefigura cierta experiencia. La obra de culto de la vanguardia teatral colombiana sitúa al espectador cual espía del más leve suspiro de los personajes y comienza a hilar con el sonido de este reducido espacio sonoro su trama de enigma, amor y fuga. SuperPasito aborda la plena exposición de nuestras palabras y actos, el aislamiento, la necesidad de salir de un confinamiento apacible, el amor...

En esta función el público debe usar audífonos, los cuales serán proporcionados a la entrada. Eres libre de llevar los tuyos.





Grupo de teatro Luz del norte



"Los empeños de una casa", de Sor Juana Inés de la Cruz

Plaza San Fernando - 100 minutos - 19:00 horas

Entrada libre

Dir. Mabel Garza Blackaller

Una de las comedias de enredos por excelencia del teatro hispanoamericano: Los empeños de una casa, escrita por Sor Juana Inés de la Cruz y estrenada en 1683, narra el infortunio de dos parejas de enamorados que por azares del destino no pueden vivir su amor. Confusiones, celos y secretos forman parte de esta historia a la que el Grupo de Teatro Luz del Norte le imprime su estilo sin perder el humor y la lírica de la escritora novohispana. Aunque el texto fue creado hace más de trescientos años, el interés del espectador es cautivado con facilidad por su ritmo veloz, la belleza del lenguaje poético y los enredos entre amantes que se toman unos por otros en la oscuridad.





MÚSICA

PORTER



Explanada de la Alhóndiga de Granaditas - 90 minutos - 20:00 horas

Tras casi dos décadas de trayectoria, Porter sigue evolucionando. Esta banda de rock latinoamericano, originaria de Guadalajara, es una de las principales propuestas en la escena de habla hispana desde el 2004, y aunque no ha dejado de reinventarse, su esencia experimental se mantiene.

Porter, conformada por David Velasco, Fernando de la Huerta, Diego Rangel y Víctor Valverde, incorpora sonidos típicos de la cultura mexicana a sus canciones, logrando así el estilo musical que los caracteriza como una banda que no deja de probar nuevas fórmulas.





DANIEL HERRERA

De Lecuona a Manzanero

Teatro Juárez - 90 minutos - 21:00 horas

Daniel Herrera nos regala una noche inolvidable de bolero y bohemia. Con una trayectoria de casi 50 años como pianista, el compositor, arreglista e intérprete cubano es uno de los más fuertes exponentes de los ritmos latinos. Graduado como pianista del Conservatorio de La Habana, Herrera ha llevado con orgullo sus composiciones por América, África y Europa. Ha colaborado con Armando Manzanero, Celia Cruz, Tania Libertad y Pablo Milanés. Como ya sus nueve materiales discográficos nos dicen, Daniel Herrera es un artista que no se puede dejar de oír.

Invitada: Sonia Cornuchet





VITA SET

Affaire

Virtual - 60 minutos - 13:00 a 14:00 horas

Programación sujeta a cambios

Proveniente de la escena musical emergente de ciudad de La Plata en Buenos Aires, la banda Vita Set presentará en Guanajuato su más reciente álbum titulado Affaire, el cual proyecta su evolución sonora inspirada en la nueva ola del pop francés junto a una fuerte interacción con la tecnología. Las composiciones de la banda argentina proponen que lo clásico y moderno converjan. Influenciados por el synth pop, explora un sonido más electrónico y minimalista. Las composiciones de Vita Set sintetizan una nostalgia futurista.





LIBERATO KANI

Hip hop en quechua

Virtual - 60 minutos - 20:00 horas

Programación sujeta a cambios

Liberato Kani es un promotor del idioma y la identidad quechua. Durante su presentación veremos a músicos de charango y percusión, a un danzaq o danzante profesional de tijeras y al DJ mezclando diversos ritmos peruanos mientras que el rapero Liberato Kani desarrolla la síntesis de toda esta fusión con sus letras en quechua y español. De esta manera transmite al público su mensaje de reivindicación cultural e identitaria.

En 2016 lanzó el álbum Rimay Pueblo en el que fusiona música andina, amazónica y afroperuana; sus exitos Kaykunapi y Harawi se escucharán en Guanajuato.





CINE

CUBA

Del canto y el cuento con Elvia Pérez,

narradora oral

Patio de la Casa de Cultura de Guanajuato

13:00 horas





HUMEDALES DIGITALES DEL CCD

Instalación interactiva: Rastros/Rostros

Escalinata de la Universidad de Guanajuato

20:00 a 23:00 horas

Público general

México





VIERNES 22

TEATRO

Compañía de Teatro Talento





Mis niñas migrantes

Ex Hacienda San Gabriel de Barrera - 60 minutos - 12:00 horas

Dir. César Alonso Valdés

Basada en testimonios de niños y niñas migrantes, la historia exhibe los riesgos de buscar un sueño e idealizar un país utópico. En esta obra infantil, las etapas de la vida de una mariposa son una metáfora del desarrollo de un viaje que las niñas protagonistas emprenden para llegar a "Jamás de los jamases", un lugar en el que la gente cuenta que todos los sueños se vuelven realidad.

Cinco jóvenes actrices hacen reflexionar al público sobre la situación de aquellas personas que sufren vejaciones, racismo, xenofobia y que están en peligro constante en una travesía donde la esperanza es tener un mejor futuro.

Roberto Mosqueda

Flores para los muertos

Teatro Principal - 72 minutos - 18:00 horas - Entrada libre

Dir. Roberto Mosqueda*

Espectáculo unipersonal e interdisciplinario de teatro y danza en el que es narrada la historia de José Daniel Martínez, quien es perseguido por un grupo criminal. Al intentar huir, accidentalmente llega a un mágico lugar en medio de la serranía. En este crucial momento de su vida, se encontrará con un misterioso hombre que lo orillará a encontrarse consigo mismo. Con una formación humanista y social, el artista escénico Roberto Mosqueda explora rasgos culturales de los mexicanos como la construcción de la masculinidad, las falsas ideas de que "los hombres no lloran", el dolor, el amor y el perdón más allá de la muerte".

*Beneficiario del Programa Creadores Escénicos 2021 del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Fonca).

MÚSICA

LAS PERCUSIONES DE ESTRASBURGO





Ghostland

Explanada de la Alhóndiga de Granaditas - 60 minutos - 20:00 horas

Dir. Pierre Jodlowski

Inmersivo y fascinante, este espectáculo para cuatro músicos con montaje audiovisual creado por Pierre Jodlowski es una propuesta onírica que abre los ojos al mundo de hoy donde los "fantasmas" son los seres queridos fallecidos, los recuerdos acumulados en la memoria del individuo atrapado en la maquinaria de un sistema. La partitura de Ghostland fue compuesta para medios electrónicos y percusiones, pero también incluye el juego de luces y el manejo del espacio escénico. Con una gran pantalla panorámica, el escenario se transforma en un espacio infinito, un territorio donde las sombras parecen venir y jugar con los cuerpos.

CAMERATA ROMEU

Tesoros Latinoamericanos

Teatro Juárez - 82 minutos - 21:00 horas

Dir. Zenaida Romeu

La Camerata Romeu es la primera orquesta de cámara femenina en América Latina. Nos sorprenderá con una cuidadosa selección de piezas que muestran la importancia de la música de cámara que se hace y se toca en Latinoamérica. Algunos de los mejores compositores de Cuba y América Latina han escrito obras especialmente para esta agrupación fundada en La Habana en 1993 y considerada como única por su repertorio y presencia escénica.

Zenaida Romeu, fundadora y directora de la agrupación, es responsable de este programa que incluye algunos Tesoros latinoamericanos de Roberto Valera, Arturo Márquez, Eduardo Gamboa y Astor Piazzolla.

CELTILLO FOLK





El Trasnoche - 23:00 horas

En concierto

Folk, country, pop y rock. Todos estos géneros combinados con la magia de la música celta es lo que hace de Celtillo Folk uno de los grupos mexicanos más prometedores de los escenarios del norte del país. En una escena dominada por el rock, la música norteña y la banda, la agrupación se arriesga a experimentar y a llevar su capacidad musical al máximo con sus interpretaciones desbordantes de energía y llenas de pasión. Los sonidos de instrumentos propios del folk como el buzuki irlandés, el chelo, el violín, el banjo, las percusiones y la docerola dejan al público con el deseo de querer escuchar más. The Future to Come es el nombre del primer disco de esta banda que hace que su música, con líricas en inglés, se viva y se sienta.

TEATRO

Proyecto Ruelas | Compañía de Teatro Comunitario de Puerto de Valle y La Máquina de Teatro

Video documental: Tierra. ¿De quién es la tierra que trabajo?

Virtual - 25 minutos - 13:00 a 13:25 horas

Programación sujeta a cambios

Dir. Juliana Faesler

Este video documental cuenta la historia de la tier ra de Puerto de Valle y sus alrededores, donde se asentaron los primeros pobladores en el siglo XVIII. Después de la revolución, la tierra se repartió entre los pobladores quienes empezaron a fincar y a formar sus familias. Tierra es un espectáculo nostálgico sobre la relación de las mujeres de la comunidad con la tierra donde han vivido sus antepasados. Mujeres de entre los 17 y 80 años, niños y niñas relatan sus historias y experiencias como madres, hijas, hermanas o abuelas. Describen algunas de sus tradiciones y costumbres y nos invitan a conocer su rancho.

MÚSICA

CHICO CÉSAR

Concierto

Virtual - 40 minutos - 19:00 a 19:40 horas

Programación sujeta a cambios

Chico César llega por primera vez a México con una presentación virtual desde Brasil. Este artista, consagrado por transmitir el folclore paraibano en su música, estará acompañado de su guitarra presentando canciones que nacieron en el período de cuarentena, además de los éxitos de sus últimos discos. El concierto es una mezcla de varias referencias que caracterizan a Chico César, quien en su música juega con el rock, reggae, folk y la cultura popular brasileña.

Además de ser parte del patrimonio de la música brasileña, es autor de éxitos consagrados mundialmente como Mama África.

HUMEDALES DIGITALES DEL CCD

Instalación interactiva: Rastros/Rostros

Escalinata de la Universidad de Guanajuato

De 20:00 a 23:00 horas

Público general

México

Metamorfosis "2.0": Muestra de obras híbridas. Teatro y performance digital

YOUTUBE | FACEBOOK CCD | PLATAFORMA FIC | 18:00 horas

Lázaro

Lagartijas Tiradas al Sol | Luisa Pardo y Lázaro Gabino Rodríguez* | México | 40 min. | B+15

CINE

CUBA

Cuba: País Invitado

AUDITORIO GENERAL DE LA UG

Vestido de novia

Marilyn Solaya | 2014 | 104 min. B15 | 19:00 horas

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud





CINE MARTES DE TERRAZA

EN CAMPUS LEÓN, GUANAJUATO

Calzada de los Héroes, colonia Martinica dentro del Forum

José Martí: el ojo del canario

Fernando Pérez | 2010 | 120 min. | B13 | 20:00 horas

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud.

IDENTIDAD

Identidad(es) Cinematográficas

AUDITORIO GENERAL DE LA UG

Tío Yim

Luna Marán | México | 2019 | 82 min. | 15+ | 12:00 horas

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud





JUEVES 21

DANZA

BALLET FOLKLÓRICO DE LA UG

Costumbres y tradiciones de nuestra identidad mexicana

Teatro Juárez – 70 minutos – 20:00 a 22:00 horas

Un programa lleno de luz, color y alegría donde la gran riqueza de las tradiciones y costumbres se mezclará con diversos elementos prehispánicos, coloniales y contemporáneos que son parte de la cultura mexicana. El BAFUG ofrecerá un abanico de coreografías que representan manifestaciones cotidianas de nuestra identidad como fiestas populares, ferias y rituales. En el escenario estarán el Mariachi Agave de Guadalajara, Jalisco; la Marimba Lira de Occidente y Grupo Norteño.

Dir. Roberto Martínez Rocha

MÚSICA

ORQUESTA SINFÓNICA DEL ESTADO DE MÉXICO

50 años

Teatro Juárez - 67 minutos - 21:07 horas

Dir. Rodrigo Macías

A 50 años de su fundación, la OSEM se mantiene fiel a sus principios y objetivos artísticos al llevar a diferentes rincones lo mejor de la música sinfónica. Celebrará cinco décadas con un homenaje al grande de la literatura española al que este festival está consagrado, Cervantes. Para esto nos convidará la genialidad de Moncayo como un reconocimiento a la quijotesca y titánica labor que esta orquesta lleva día con día. Bajo la batuta de Rodrigo Macías, la orquesta mostrará la madurez alcanzada interpretando, en la segunda parte del concierto, a Mozart y a Schumann, con la participación del violonchelista Nadège Rochat.

DANZA

El Circo ContemporáNEO danza multidisciplinaria

"INAUDIBLE" (propuesta # 49 / versión unplugged)

Virtual - 45 minutos - 19:00 a 19:45 horas

¿Por qué no oyes que no quiero escucharte? Esta obra escénica aborda el tema de la comunicación fallida en nuestra sociedad y de la triste imposibilidad de escucharse entre sí en las relaciones interpersonales. La obra se realiza con el mínimo de requerimientos técnicos para el espacio de representación, pues el audio y la iluminación teatral son emitidos por el propio elenco sobre la escena.

Circo Nacional de Cuba - Dúo América

Dúo monociclos América

Plaza San Fernando – 25 minutos – 16:00 horas

Dir. Reymis Caridad Cardona

El Circo Nacional de Cuba es dueño de una larga tradición que llevó a hasta los rincones más escondidos de la isla el arte circense. Circuba es un espectáculo que nos devuelve a la niñez con la belleza y los colores de impresionantes actos realizados por artistas que combinan la gimnasia rusa, el ballet clásico y cualidades musico-dancísticas; en Guanajuato tocará la suerte de ver al Dúo América, un par de hábiles monocliclistas que recorrerán callejones mientras ejecutan sus impresionantes malabares con bolos y hula hoop sobre una rueda.

Metamorfosis "2.0": Muestra de obras híbridas.

Teatro y performance digital

YOUTUBE | FACEBOOK CCD | PLATAFORMA FIC

Danza a domicilio. "Sere-danza, danza para verse desde la ventana"

Virtual | Inés Herrera | Colectivo Danza a Domicilio | México | 15 minutos | A | 18:00 horas

No hay futuro posible. Capítulo 1.

Bailamos, pero clandestinamente

Virtual | Isabel Toledo | México | 60 minutos | A | 18:00 horas

CINE

CUBA: País Invitado

AUDITORIO GENERAL DE LA UG

Elpidio Valdés

Juan Padrón | 1981 | 69 min. | A | 19:00 horas

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud

CINE MARTES DE TERRAZA EN CAMPUS LEÓN, GUANAJUATO

(Calzada de los Héroes colonia La Martinica, edificio de la UG dentro del Forum Cultural)

Lucía

Humberto Solás | 1968 | 160 min. | B | 20:00 horas

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud.

FIC incluyente - Cine para imaginar

AUDITORIO GENERAL DE LA UG

Último año

Francisco Espinoza y Viviana Corvalán Armijo | Chile | 2017 | 67 min. | A | 12:00 horas

Actividad de sensibilización

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud.





MIÉRCOLES 20

MÚSICA

Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas y Mariachi del Conservatorio de Celaya

Mariachi sinfónico

Sopranos: Romina Rayón y Maribel Salazar

Tenores: Jesús Palato y José Luis Ordóñez Sáenz

Explanada de la Alhóndiga de Granaditas - 90 minutos - 20:00 horas

Dir. Jesús Almanza

Con 15 años de trayectoria, la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas (OSJSR) ha cautivado a su público gracias a la variedad de su repertorio y a la chispa que transmiten los jóvenes que la conforman. En esta ocasión la OSJSR estará acompañada por el Mariachi del Conservatorio de Celaya; la colaboración entre ambas agrupaciones logra fusionar la festiva música del mariachi con la sobriedad y elegancia de la orquesta sinfónica de una manera excelsamente lograda por el compositor mexicano Guillermo Diego, quien estuvo a cargo de los arreglos. Mariachi sinfónico, el cual contará con la participación de las sopranos Romina Rayón y Maribel Salazar, los tenores Jesús Palato y José Luis Ordóñez, y el actor Mario Carballido, es un vibrante diálogo musical entre ambas agrupaciones donde la belleza de nuestras tradicionales melodías se engalana con los colores sinfónicos, permitiendo que el mariachi se exprese con voz propia.

*Concierto en colaboración con la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL.

CAMERATA DE COAHUILA

Ludwig van Beethoven, Egmont (Música incidental para el drama de J. W. Goethe)

Teatro Juárez - 75 minutos - 21:00 horas

Dir. Ramón Shade

La Camerata de Coahuila rendirá homenaje a Ludwig van Beethoven con un programa donde se interpretará la música incidental para el drama de J.W. von Goethe: Egmont. Contará con la participación de la soprano Alejandra López-Fuentes y del director y dramaturgo Claudio Valdés Kuri, como narrador. Con una adaptación en español escrita por el dramaturgo Rodrigo Vázquez Maya. Considerada una de las obras más sobresalientes que han acompañado una representación teatral, fue compuesta en 1809 para el drama escrito por Goethe en 1778.

CHINA NATIONAL OPERA AND DANCE DRAMA THEATER

Confucio

Virtual - Duración 90 minutos - 20:30 horas

Dir. Kong Dexi

Este drama de danza cuenta la historia de cómo un pensador logró transmitir su filosofía a su pueblo. Confucio viajó por los estados chinos, fue un recorrido lleno de frustraciones donde la devoción parecía no tener recompensa. Había huído del Estado en una época de traiciones y revueltas; atrapado en la tempestad del peligro y el hambre imaginó ver un mundo ideal de gran armonía. De vuelta a casa, la Canción de Youlan se convirtió en una oda al coraje de asumir grandes responsabilidades y, sin darse cuenta, su filosofía se había extendido por todo el país.

China National Opera and Dance Drama Theater, es la compañía de teatro más grande y emblemática del país asiático.

LITERATURA

COAHUILA

Coahuila en el Libro y la Pantalla, charla con Guillermo Arriaga y Sergio Enrique Avilés

AUDITORIO GENERAL DE LA UG

11:00 Horas

Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud

HUMEDALES DIGITALES DEL CCD

Instalación interactiva: Rastros/Rostros

Escalinata de la Universidad de Guanajuato

20:00 a 23:00 horas

TEATRO

Taller de Formación Profesional del Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña

"El día más violento", de Bárbara Colio

Teatro Principal - 90 minutos - 18:00 horas

¿Qué pasaría si contamos un evento tan significativo como la Revolución Mexicana desde una mirada invisibilizada? Bárbara Colio, dramaturga ganadora del Premio Nacional Juan Ruiz de Alarcón, se centra con detalle en Carmen Serdán, personaje que considera fundamental para la historia de México. Los hermanos Serdán son fieles a la causa de Madero. Un día, el más violento de todos, los federales irrumpen en su casa en Puebla, Aquiles muere y Carmen es encarcelada. Ella tendrá que seguir su camino viendo cómo todo su universo se transforma violentamente.

* Esta función está dedicada a la memoria de Laura Fernanda Meraz (1975-2021). Generosa compañera y admirada presidenta.

Dir. Juliana Faesler





MÚSICA

Steel Band de El Cobre

Pailas para bailar

Explanada de la Alhóndiga de Granaditas - 100 minutos - 20:00 horas

Con un sonido amarimbado, La Steel Band de El Cobre se ha hecho famosa por tocar enormes tambos de acero, son los steelpan, una especie de tambores metálicos originarios de Trinidad y Tobago, pero que en manos cubanas resuenan con síncopa cadenciosa. Su repertorio puede incluir obras de famosos compositores e intérpretes como Bob Marley, Chucho Valdez, Michael Jackson, Juan Formell y hasta compositores como Schubert.

Para continuar con el legado de la Steel Band, se fundó en 2007 la banda de niños que mantendrá viva a la más caribeña de las bandas.

Dir. Hermes Ramírez Silva





MARTÍN MADRIGAL

Guitarra Clásica

Teatro Juárez - 70 minutos - 21:00 horas

Considerado por la crítica internacional como uno de los mejores guitarristas mexicanos por su gran sentido musical y su extraordinaria técnica interpretativa, el coahuilense Martín Madrigal ofrecerá un concierto que muestra su versatilidad, así como su dominio de la guitarra. Debido a la potencia de su instrumento, el legendario músico cubano Leo Brouwer, al escucharlo por primera vez, lo bautizó como "manitas de plomo".





DERWEN ENSAMBLE

Modus Universalia

Virtual - 60 minutos - 19:00 - 20:00 horas

El percusionista Sergio Rico Gutiérrez es el encargado de dirigir a Derwen Ensamble, la agrupación leonesa dedicada a la interpretación e investigación de la música antigua. A través de recursos vocales y de la ejecución de instrumentos musicales pertenecientes a diferentes épocas de la historia, el ensamble tocará piezas del Medievo, del Renacimiento y hasta complejas composiciones del Barroco. Sin duda, es una experiencia que cualquier amante de la música disfrutará.

Dir. Sergio rico Gutiérrez





LITERATURA

Coahuila en el Libro y la Pantalla, charla con

Guillermo Arriaga y Sergio Enrique Avilés

AUDITORIO GENERAL DE LA UG

11:00 horas

Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud





HUMEDALES DIGITALES DEL CCD

Instalación interactiva: Rastros/Rostros

Escalinata de la Universidad de Guanajuato - 20:00 a 23:00 horas

Público general

México.





CINE

CUBA: País Invitado

AUDITORIO GENERAL DE LA UG

Vampiros en La Habana

Juan Padrón | 1985 | 75 min. | B15 | 19:00 horas

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud

FIC incluyente - Cine para imaginar





AUDITORIO GENERAL DE LA UG

El laberinto de lo posible

Wanadi Siso | Venezuela | 2013 | 69 min. | B | 13:00 horas

Actividad de sensibilización

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud.

LUNES 18

DANZA

Compañía de Danza Folklórica Nahucalli

Coahuila a través del tiempo

Explanada de la Alhóndiga de Granaditas - 90 minutos - 20:00 horas

Coahuila a través del tiempo plasma en el escenario la riqueza y el impacto del sincretismo que vivió la región durante la Conquista en el norte del país, así como el mestizaje de ritmos y danzas europeas. Es un recorrido por la historia de Coahuila: desde su creación, sus primeros pobladores, el auge comercial y la llegada de grupos étnicos de distintas partes del mundo, hasta su papel en la Revolución Mexicana, el desarrollo ganadero, agrícola e industrial y el sincretismo religioso. Rinde homenaje a las personas que forjaron los cimientos y dieron grandeza a las cinco regiones que conforman el estado. Dir. Manuel Valle Espino.

MÚSICA

Coro de la Universidad de Guanajuato

La Catalana Terra

Teatro Juárez - 50 minutos 21:00 horas

Este programa coral está integrado por obras de compositores catalanes o pertenecientes a colecciones de esta región, como es el caso de las dos obras del Llibre Vermell de Montserrat; cuya temática varía entre lo religioso y lo popular para darnos un panorama del repertorio vocal de varios siglos. La selección nos muestra la evolución de la escritura musical: desde una polifonía incipiente hasta cimas de dicho estilo, sin dejar de lado la riqueza de la expresión popular. Las obras en catalán son un reflejo de la ardua lucha de Cataluña por conservar la identidad a través de cada expresión artística. Dir. José Francisco Martínez Rodríguez.

TEATRO

Laboratorio Noa Noa

Príncipe Guarjol

Virtual - 65 minutos - 19:00 - 20:05 horas

Programación sujeta a cambios

Combinando al clásico libro El principito con el estilo colorido y excéntrico del artista Andy Warhol, el Laboratorio Noa Noa nos trae una experiencia escénica en la que Andy, un príncipe habitante del planeta azul, está destinado a ser un contazulador de estrellas como todos en su planeta, hasta que descubre un nuevo color. Así #PríncipeGuarjol emprende un viaje de desaprendizaje por la #UniversaGuarjoleana en una búsqueda de nuevos colores, identidades, respeto y amor propio.

Alejandro Carrillo nos comparte que las identidades no están limitadas por ningún tipo de concepto o circunstancia, y cada quien se define como prefiere. Dir. Alejandro Carrillo Díaz de León.

HUMEDALES DIGITALES DEL CCD

Instalación interactiva: Rastros/Rostros

Escalinata de la Universidad de Guanajuato

Viernes 15 a sábado 23 / 20:00 a 23 horas

Público general

México

Taller Experiencias Telemáticas

PLATAFORMA VIRTUAL CCD (JITSI)

Miércoles 13 a sábado 16 / 11:00 a 13:00 horas

Cupo máximo de 12 personas, previo registro.

Dirigido a artistas, estudiantes, desarrolladores y público en general

México.

CINE

COAHUILA: Estado invitado

AUDITORIO GENERAL DE LA UG

Muestra de Cine Coahuila: cine hecho por coahuilenses

Inclusión y derechos humanos

Proyección de cortometrajes con charla:

Eduardo Treviño, director de la Muestra Cine Coahuila

Días de invierno - 90 minutos - B13 - 12:00 horas

*Sesión con charla: Jaiziel Hernández, director. Juan Pablo Ramírez, director de fotografía. Edgar Nito, productor.

Leticia Huijara y Miguel Narro, protagonistas.

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud

CUBA: País Invitado

AUDITORIO GENERAL DE LA UG

Clandestinos

Fernando Pérez | 1987 | 89 min. | B | 19:00 horas

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud.

DOMINGO 17

MÚSICA

José Daniel Salceda Velasco

Hermes y Apolo?

Ex Hacienda San Gabriel de Barrera - 60 minutos - 12:00 horas

Hermes y Apolo es una composición de Rodrigo Neftalí que da nombre al programa que Salceda Velasco interpretará en Guanajuato y que constituye un homenaje a la guitarra y a su yo primigenio que es la lira. Con veintitrés años de edad, José Daniel Salceda es una promesa guanajuatense de la guitarra clásica, en esta pieza expresamente lírica recreará el mito del origen de la lira, así como las pasiones que habitaron al artista en el momento en que descubrió su vocación.





TEATRO

Asociación Coahuilense de Teatristas

"Cayendo con Victoriano", de Luis Enrique Gutiérrez Ortíz Monasterio (LEGOM)

Teatro Principal - 75 minutos - 18:00 horas

Para recordar los cien años de la Decena Trágica, el público del Cervantino viajará a un pasaje de la historia de México, cuando el pueblo levantado en armas se hallaba bajo la dictadura imperfecta de Victoriano Huerta, quien al asumir la Presidencia se encontró con más problemas de los que podía afrontar. Esta comedia negra, escrita por el veracruzano Luis Enrique Gutiérrez Ortíz Monasterio (LEGOM) pone a discusión el gobierno huertista. Cayendo con Victoriano recurre a la comedia para hacer un retrato del poder,?de las complicidades y las dificultades económicas que traería el devenir. Dirección: Gustavo García Torres.





MÚSICA

La Reyna y La Real

Que se queme el arroz

Explanada de la Alhóndiga de Granaditas - 45 minutos - 20:00 horas

Desde La Habana, Cuba, La Reyna y La Real desafían el machismo cultural a través de un arte musical que históricamente ha sido dominado por los hombres: el rap. Que se queme el arroz es el nombre del espectáculo que presentarán en el Cervantino y es también el título de una canción de su álbum Miky y Repa en el que expresan el hartazgo de las mujeres por cargar con la completa responsabilidad de las labores domésticas, pues parece que si ellas no están no hay nadie que quite el arroz del fuego: es un grito para reapropiarse de su tiempo y de sus sueños.





José María Vitier Cuarteto

Tarde en La Habana

Teatro Juárez - 80 minutos - 21:00 horas

Caminar por el Paseo del Prado, sentarnos un rato en el malecón o pasear por las calles de La Habana, es la invitación que nos hace el compositor y pianista cubano José María Vitier. En esta noche de concierto, su piano vibrante, virtuoso, con un sonido de especial delicadeza, es el enlace de cada una de las partes; improvisa y propone temas, se une a la percusión sorprendente y enardecida con el perfecto dibujo de la voz de Bárbara Llanes. En su propuesta se une al piano el virtuoso y asombroso percusionista Adel González y el multi-instrumentista Abel Acosta, músicos ambos de gran versatilidad.





DANZA

Compañía Nacional de Danza y Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic)

Espacio efímero

13:00 horas

Dirección artística: Elisa Carrillo y Cuauhtémoc Nájera

Dirección Ejecutiva: David Bear

Director concertador: José Luis Castillo

Espacio efímero conjunta música, danza y video en cuatro escenarios museísticos. A un año de desencuentros, este proyecto propone reencontrarnos entre nosotros y con los otros. Las piezas originales de los músicos del CEPROMUSIC son interpretadas por los bailarines de la Compañía Nacional de Danza, el resultado es registrado en vivo por el ojo de una videoasta.

La propuesta de la CND es capturar el momento preciso en el que el suceso cobra vida, se encuentra y desaparece. Pero ¿y dónde quedó lo sucedido? ¿Para qué sucedió? Lo inesperado sucede justo en el momento en el que no esperas, pero estás dispuesto, no es el lugar, pero ya lo es, pero... ya no está.

"Proyecto realizado con apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC)".





TEATRO

Historia de amor (últimos capítulos)

65 minutos - 19:00 - 20:05 horas

Dir. Juan Manuel García Belmonte

Autor: Jean-Luc Lagarce

Partiendo de lo que parece ser un cliché (un triángulo amoroso), esta obra narra el intento y la imposibilidad de reconstruir una historia pasada. Dos hombres y una mujer intentan contar/escribir/recordar la historia de amor que experimentaron los tres juntos. Esto fue lo que sucedido: vivían los tres juntos y alguien traicionó. Juan Manuel García Belmonte dirige este montaje que muestra más que una simple historia de amor y el dolor que éste conlleva; la obra, escrita por el dramaturgo francés Jean-Luc Lagarce, va más lejos: el ejercicio de la memoria configura sus versiones, el recuerdo parece ser más exacto que la realidad vivida por los tres.





CINE

COAHUILA, estado invitado

AUDITORIO GENERAL DE LA UG

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud.

Muestra de Cine Coahuila: cine hecho por coahuilenses

Inclusión y derechos humanos

Proyección de cortometrajes con charla:

Eduardo Treviño, director de la Muestra Cine Coahuila

Días de invierno | 90 min. | B13 | 12:00 horas

*Sesión con charla: Jaiziel Hernández, director. Juan Pablo Ramírez, director de fotografía. Edgar Nito, productor.

Leticia Huijara y Miguel Narro, protagonistas.





CUBA, País Invitado

AUDITORIO GENERAL DE LA UG

Entrada libre. Cupo limitado, sujeto a protocolo de salud.

Clandestinos

Fernando Pérez | 1987 | 89 min. | B | 19 horas





SÁBADO 16

MÚSICA

The Fara Fara Boys y Grupo Escrito

Rescatando la música norteña - Polkas y corridos de Coahuila

Ex Hacienda San Gabriel de Barrera - 60 minutos - 12:00 horas.

Dir. J. Lucino Delgado Salas

Las canciones que conoces, como nunca las habías escuchado. The Fara Fara Boys rescata la tradicional música norteña adaptando a este género los éxitos de la radio; es el estilo "fara fara" que en la edición 49 del FIC hará escuchar su versión de Rosita Alvirez, el himno de la agrupación que suma 13 años de tocar la popular música del norte de México. Para reafirmar que en el norte la música suena alto, Grupo Escrito nutre el espectáculo con su fresca propuesta en la que jóvenes con una gran pasión por la norteña son los protagonistas. Esta agrupación es liderada por el nombrado "rey del acordeón infantil", David Saucedo Ramírez, quien busca preservar este género, además de otros tradicionales como las polkas y las redovas. La dirige eñ director J- Lucino Delgado Salas.

TEATRO

Producciones Rokambolescas

Obra Juguetes rotos

Teatro Principal - 90 minutos - 18:00 horas.

Bajo la dirección de Carolina Román, se presenta una historia de (in)comprensión, (auto)aceptación y vida. Un trabajo de intensidad milimétrica, emocionante, duro, con sensibilidad pero sin sensiblerías, con ánimo reivindicativo pero no panfletario. A Mario una llamada le cambió la vida para siempre. A partir de ahí, pinceladas en blanco y negro, contarán sobre su identidad sexual y de género truncas, como la de tantos otros. Esta obra de Carolina Román, reflexiona sobre la identidad sexual en las décadas de los 60 y 70.

¿Dónde quedaron esas personas que no pudieron asumir su verdadera sexualidad, reprimida por una España franquista y negra? Esta pregunta es la detonante de la reflexión que propone Román en el escenario del Cervantino.

Esta obra de teatro contiene desnudos parciales con fines exclusivamente educativos y artísticos.

Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato

Cervantes en la voz del Teatro Universitario: La cueva de Salamanca

Plaza San Fernando - 60 minutos - 19:00 horas

La obra la dirige Hugo Gamba Briones. Pancracio se ausenta por unos días de su casa y su esposa Leonarda junto con su sirvienta aprovechan para recibir a un par de invitados. Esa noche aparece un viajero que pide posada, dice ser un estudiante de Salamanca; Leonarda y su sirvienta aceptan al joven. Todo parece ir como lo planearon: ríen, beben, cocinan y se muestran agrado, hasta que Pancracio vuelve sorpresivamente a la casa obligando a las mujeres a esconder lo que está pasando dentro. El viajero aprovecha la encrucijada para sacar provecho y monta una treta usando las historias que el imaginario popular repite sobre el diablo de la cueva de Salamanca. Con su palabrería ingeniosa hace creer a Pancracio que esos hombres que han salido del escondite con comida y bebida son dos demonios. Este entremés cervantino termina en gran festín.

MÚSICA

Triciclo Circus Band

Otro año más pedaleando

Explanada de la Alhóndiga de Granaditas - 95 minutos - 20:00 horas

El centro histórico de Ciudad de México es famoso, entre otras cosas, por ser un punto donde convergen todo tipo de expresiones artísticas. Triciclo Circus Band es un ejemplo de lo que puede resultar de esta vibrante convivencia multicultural: de tocar en una esquina de la calle Motolinía al escenario principal del festival de artes escénicas más importante de América Latina. El ensamble de nueve músicos surgió en 2009 y llega a Guanajuato con su excéntrica apariencia y su exitosa fusión de géneros del mundo como la música gitana, la polka, el jazz, el ska y más.

Paris Mozart Orchestra

Orfeo

Teatro Juárez - 60 minutos - 21:00 horas

Orfeo de Silvia Colasanti, es un espectáculo conmovedor porque trata sobre la imposibilidad de reconciliar dos fuerzas primordiales de la existencia humana: el amor y la muerte. Este melólogo para narrador y ensamble instrumental es una adaptación del mito griego de Orfeo tal como se presenta en los libros X y XI de Las metamorfosis de Ovidio. En esta narración se alternan palabras y música combinadas con piezas de videoarte; sin embargo, es la música la que juega un papel intensamente dramático, expresando un estado mental gobernado solo por los sentimientos.

BERE CONTRERAS

Sin tiempo

El Trasnoche - 60 minutos - 23:00 horas

Bere Contreras, compositora, guitarrista y cantautora mexicana, explora las fusiones de géneros que parten del jazz, vistiendo sus canciones con tintes de folk-pop. Sin tiempo es su segundo material discográfico en el que incorpora canciones que relatan en un sentido poético su visión de los días, la belleza de lo cotidiano y el constante andar del tiempo. Busca dar un giro experimental con la música y el juego de la instrumentación, que van desde percusiones, pasando por el cuerpo de guitarras, el charango, hasta sonidos de sintetizador.

TEATRO

Compañía Nacional de Fósforos, Compañía Arde la Nona y Compañía Omar Álvarez Títeres

Nubes

Virtual - 40 minutos - 13:00 horas

Dos chicos que se echan a mirar las nubes y sueñan con los cambios que se avecinan, lo que ven las nubes cuando navegan, lo que hace el viento cuando llueve. Nubes es un proyecto creado a partir del libro Los diablos sordomudos de Cristian Palacios, el cual contiene trece poemas para niños y niñas adaptados a la escena a partir de técnicas de actuación, títeres, teatro de objetos y animación digital. Este montaje nos habla de las transformaciones, de los sueños que dejamos atrás, de los que tenemos por delante, de la aventura de crecer en un mundo que es extraño, hostil e incomparablemente hermoso.

Dirección: Cristian Palacios, Omar Álvarez y Micaela Piccarelli.

Fundación Jorge Marín

Gemelos cósmicos

Virtual - 19:00 horas

Gemelos cósmicos, cortometraje de animación cuyos protagonistas están inspirados en esculturas del artista Jorge Marín, es un proyecto multidisciplinario que une música, relatos históricos y épicos a través de herramientas digitales. Los hermanos Hun y Vucub Hunahpú estremecen el universo jugando a la pelota. Los señores del inframundo, molestos, los retan a jugar en su cancha debajo de la tierra, donde los asesinan. Pero sus restos hacen florecer la tierra y producen el embarazo de una doncella. Así, nacen los gemelos cósmicos Hunahpú e Ixbalanqué, que llevan en la sangre el espíritu de sus ancestros y regresan al inframundo para vencer a los señores de la muerte.

PASACALLES

Matlachinada de Coahuila

Danza tlaxcalteca, Danza apache

y Danza de la palma

Brenda Vea Zambran

RUTA: de Plaza allende a Plaza San Fernando

17:00 horas

Coahuila

HUMEDALES DIGITALES DEL CCD

Instalación interactiva: Rastros/Rostros

Escalinata de la Universidad de Guanajuato

de 20:00 a 23:00 horas

Público general

México

Taller Experiencias Telemáticas

PLATAFORMA VIRTUAL CCD (JITSI)

De 11:00 a 13:00 horas

Cupo máximo de 12 personas, previo registro.

Dirigido a artistas, estudiantes, desarrolladores y público en general.

México





















VIERNES 15 OCTUBRE





TEATRO

Producciones Rokambolescas

Obra Juguetes rotos

Teatro Principal - 90 minutos - 18:00 horas.

Bajo la dirección de Carolina Román, se presenta una historia de (in)comprensión, (auto)aceptación y vida. Un trabajo de intensidad milimétrica, emocionante, duro, con sensibilidad pero sin sensiblerías, con ánimo reivindicativo pero no panfletario. A Mario una llamada le cambió la vida para siempre. A partir de ahí, pinceladas en blanco y negro, contarán sobre su identidad sexual y de género truncas, como la de tantos otros. Esta obra de Carolina Román, reflexiona sobre la identidad sexual en las décadas de los 60 y 70.

¿Dónde quedaron esas personas que no pudieron asumir su verdadera sexualidad, reprimida por una España franquista y negra? Esta pregunta es la detonante de la reflexión que propone Román en el escenario del Cervantino.

Esta obra de teatro contiene desnudos parciales con fines exclusivamente educativos y artísticos.

Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato

Cervantes en la voz del Teatro Universitario: La cueva de Salamanca

Plaza San Fernando - 60 minutos - 19:00 horas

La obra la dirige Hugo Gamba Briones. Pancracio se ausenta por unos días de su casa y su esposa Leonarda junto con su sirvienta aprovechan para recibir a un par de invitados. Esa noche aparece un viajero que pide posada, dice ser un estudiante de Salamanca; Leonarda y su sirvienta aceptan al joven. Todo parece ir como lo planearon: ríen, beben, cocinan y se muestran agrado, hasta que Pancracio vuelve sorpresivamente a la casa obligando a las mujeres a esconder lo que está pasando dentro. El viajero aprovecha la encrucijada para sacar provecho y monta una treta usando las historias que el imaginario popular repite sobre el diablo de la cueva de Salamanca. Con su palabrería ingeniosa hace creer a Pancracio que esos hombres que han salido del escondite con comida y bebida son dos demonios. Este entremés cervantino termina en gran festín.

MÚSICA

Septeto Santiaguero

Explanada de la Alhóndiga de Granaditas - 20:00 horas

El Septeto Santiaguero, dirigido por el tresero Fernando Dewar Webster y ganador del Grammy Latino, es uno de los principales exponentes de la música tradicional cubana. Abarca géneros como el son montuno, la guaracha, el bolero, el changüí, el danzón, la cumbia-son, guaguancó-son o el ritmo pilón; es un septeto de ocho pues incorpora la tumbadora, pero la música que toca es propia del formato de siete. Ha grabado once discos, entre estos: No quiero llanto de 2015 y A mí qué de 2018, le hicieron ganar en dos ocasiones el Grammy Latino.

Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato

Saint-Saëns 100 - Stravinsky 50 - Piazzolla 100

Teatro Juárez - 60 minutos - 21:00 horas

Bajo la batuta de Roberto Beltrán, director de sólida reputación internacional y uno de los más interesantes de su generación, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) es reconocida como una de las agrupaciones más prestigiosas del panorama musical mexicano. Con más de treinta programas interpretados al año tiene una activa agenda con proyección internacional, lo que le ha ganado ser la orquesta residente del Cervantino.

Esta edición, la OSUG rinde homenaje a tres compositores importantes del siglo XX: el ruso Igor Stravinsky, en ocasión de su cincuenta aniversario luctuoso, al parisino Camille Saint-Saëns, defensor incansable de la música francesa, a cien años de su fallecimiento y al argentino renovador del tango, Astor Piazzolla, quien nació hace cien años.

Ray Fernández y Eduardo Sosa (CUBA)

Trovadores

El Trasnoche - 23:00 horas

Esta será una noche de cubanía, reflexión y mucho humor en la que el trovador y repentista Ray Fernández convidará a Eduardo Sosa, cantante y cronista de la sociedad cubana actual muy aplaudido en la isla. Ambos se conocieron en las Romerías de Mayo, ahí encontraron puntos de coincidencia y desde entonces comparten escenario cada vez que pueden.

Ray Fernández comenzó a cantar en la Casa de Cultura de Alamar, al Este de La Habana. Su lírica se conforma de lo que escucha en la calle y lo que lee en libros de literatura, combina con probado gusto el viejo son y la nueva trova. La crítica y el humor son fundamento en su espectáculo.

Eduardo Sosa, destacado trovador procedente de Santiago de Cuba, ha cautivado al público habanero con sus composiciones llenas de arraigo tradicional y con su repertorio que incluye composiciones propias y una selección de los tesoros del cancionero cubano.

TEATRO

VIRTUAL

Proyecto Ruelas | Los Quijotes de Pozo Blanco

"La Mancaña", autobiografía de un pueblo

Virtual - 13:00 horas

Bajo la dirección de Raquel Araujo, en esta ocasión, Los Quijotes de Pozo Blanco se han hermanado con el coro de Ojo de Agua, dirigido por Ligorio Rodríguez, para presentar un proyecto autobiográfico de la comunidad de Pozo Blanco. Una obra documento, árbol genealógico y memoria, atravesada por imaginarios compartidos, que juntos configuran La Mancaña, autobiografía de un pueblo. Textos testimoniales de Lourdes Estrada, Diego Ríos y Evelyn Lozada, dramaturgia de Raquel Araujo.

"Proyecto realizado con apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC)".

MÚSICA

Lemon Mint

Virtual - 60 minutos - 19:00 horas

Lemon Mint es un proyecto franco-mexicano liderado por el productor Rafa Navajas. La presencia electrónica marcada por un ritmo lento y las letras en francés son el rasgo distintivo de este trío que cobra popularidad con sus dos discos en el mercado: L´Alchimiste y Glass, lanzados en 2014 y 2018 respectivamente. Es una fusión de elementos muy característicos como la cultura de sus integrantes, la electrónica en vivo y las guitarras de Carlos Mier y Djeko, quienes se encargan, también, de vocales y percusiones.

LITERATURA

Los Niños del Mezquite:

Presentación de libro y taller con Quitzé

Fernández y Alberto Tovar

Ex Hacienda de San Gabriel de Barrera - 12:00 horas

HUMEDALES DIGITALES DEL CCD

Instalación interactiva: Rastros/Rostros

Escalinata de la universidad de Guanajuato - 20:00 a 23:00 horas

Público general

México

DIGITALES DEL CCD

Instalación interactiva: Rastros/Rostros

Escalinata de la universidad de Guanajuato - 20:00 a 23:00 horas

Público general

México

Taller Experiencias Telemáticas

Plataforma virtual CCD (JITSI)

11:00 a 13:00 horas

Cupo máximo de 12 personas, previo registro.

Dirigido a artistas, estudiantes, desarrolladores y público en general

México

JUEVES 14 OCTUBRE

Teatro

Producciones Rokambolescas

Obra Juguetes rotos

Teatro Principal - 90 minutos - 18:00 horas.

Bajo la dirección de Carolina Román, se presenta una historia de (in)comprensión, (auto)aceptación y vida. Un trabajo de intensidad milimétrica, emocionante, duro, con sensibilidad pero sin sensiblerías, con ánimo reivindicativo pero no panfletario. A Mario una llamada le cambió la vida para siempre. A partir de ahí, pinceladas en blanco y negro, contarán sobre su identidad sexual y de género truncas, como la de tantos otros. Esta obra de Carolina Román, reflexiona sobre la identidad sexual en las décadas de los 60 y 70.

¿Dónde quedaron esas personas que no pudieron asumir su verdadera sexualidad, reprimida por una España franquista y negra? Esta pregunta es la detonante de la reflexión que propone Román en el escenario del Cervantino.

Esta obra de teatro contiene desnudos parciales con fines exclusivamente educativos y artísticos.





Música

Camerata Porteña y Orquesta de Cámara de Zapopan

Piazzola 100 años – El Ángel vive

Explanada de la Alhóndiga de Granaditas - 70 minutos – 20:00 horas.

Con la dirección de Marcelo Rodríguez Scilla y Allen Vladimir Gómez la Camerata Porteña y Orquesta de Cámara de Zapopan presentan, a 100 años del nacimiento de quien sea quizás el más importante representante músico compositor del tango argentino a nivel mundial y le hacen un homenaje a Astor Piazzolla. "El ángel vive", título que da nombre al concierto y que también nombra al álbum discográfico de la Camerata, es una reinterpretación e integración conceptual del tango, género que le da identidad como orquesta, presente en todos sus conciertos.

Orquesta Filarmónica del Desierto, Coahuila de Zaragoza

Desierto en tres movimientos

Teatro Juárez - 75 minutos - 21:00 horas

Desde su fundación en enero de 2015, es dirigida por Natanael Espinoza y tiene como sede el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, en Saltillo, Coahuila. Ha sido orquesta invitada de Nuevo León, Colima, Zacatecas y Ciudad de México; además de haber sido dirigida por destacados directores huésped como Eugene Kohn, Leo Brouwer y Diego Nasser, entre otros. Ha alternado con instrumentistas como Jorge F. Osorio, Horacio Franco, Myroslava Khomik, Álvaro Bitrán, Martín Madrigal, entre otros. Debutó exitosamente en el Palacio de Bellas Artes en 2017 y ha sido orquesta invitada de los cantantes operísticos Nadine Sierra, Javier Camarena, Andrea Bocelli y Plácido Domingo.

Resom & Mareena

Noche electrónica alemana

El Trasnoche - 90 minutos - 23:00 horas

La necesidad de describir a una DJ a menudo puede terminar en perderse en demasiadas palabras cuando la verdadera esencia del artista debería expresarse en sentimientos. Este es el caso de Resom y Mareena, dos DJ´s alemanas: Resom tiene más de 20 años involucrada intensamente con el momento de ser médium de la música, cuando está en la tornamesa una cosa queda por encima de todo: escuchar y bailar, Mareena ha desarrollado su propia sensibilidad para la narrativa musical, la cual tiene un origen en el "techno" y el "house" alemán de los años 90, pero está arraigada al "acid" de Detroit y Chicago, creciendo para abarcar la versión más hipnótica del "dub" el "ambient" y los "broken beats".

Orquesta Sinfónica de Montreal

Virtual - 70 minutos – 20:10 horas

Bajo la dirección de su nuevo director Rafael Payare, la Orquesta Sinfónica de Montreal es una líder distinguida de la vida musical en Quebec y Canadá. Es reconocida internacionalmente como una de las mejores del mundo. Payare es el primer sudamericano en liderar a esta legendaria agrupación. Es egresado del aclamado programa venezolano de educación musical el Sistema. Payare ha tocado en las orquestas sinfónicas más prestigiosas del mundo.

Esta ocasión, dirigirá un programa que incluye el Concierto para piano No. 24 en do menor, K. 491 de Wolfgang Amadeus Mozart, esta pieza tendrá como protagonista al pianista Charles Richard-Hamelin. Se incluye Poema de Cuento de hadas de la compositora rusa Sofia Gubaïdoulina.

CM