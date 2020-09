Sushis, baguettes y poke, el nuevo menú de Guanajuato GRILL

Guanajuato.- Tras seis meses de permanecer cerrado, este sábado el famoso y reconocido antro Guanajuato GRILL, ubicado en la ciudad capital, cambió su giro de oferta de servicios a restaurante-bar para poder reabrir durante la pandemia.

"A través de nuestra historia hemos sobrevivido a grandes sucesos y esta vez no será la excepción, formaremos parte de la generación que sobrevivió y celebraremos cómo nunca lo habíamos hecho, nuestras noches a partir de ahora serán mucho más épicas y legendarias", publicó el staff del GRILL en sus redes sociales.

Lo que parecía eterno ha llegado a su fin, nunca en 32 años estuvimos tanto tiempo separados. Después de más 6 meses en espera y adaptación a los nuevos tiempos, hoy anunciamos con gran emoción que a partir del sábado 26 de Septiembre estamos de regreso. — ¿YA ABRIERON? (@GrillNightclub) September 22, 2020

Por su parte, el titular de la Jurisdicción Sanitaria I, Juan Carlos González Araiza, explicó que como parte de las acciones emprendidas por Gobierno del Estado para reactivar la economía, se cambian las modalidades de giro de estos establecimientos...

"... ahora es restaurante-bar, es decir: se tiene que habilitar una parte de preparación de alimentos y obviamente va a ser giro restaurante-bar; ya no es antro", precisó el funcionario.

Asimismo, detalló que gerencia del GRILL afirmó que no pretenden rebasar el 50 por ciento de la capacidad que esta permitida, sino que pretenden funcionar al 40 por ciento de la capacidad. Por otra parte, dio a conocer que este no es el único establecimiento en cambiar de formato, pues hasta el momento tienen registrados once más.

La Silla Rota tuvo contacto con Juan Carlos Uribe, subgerente de Guanajuato Grill. Durante la entrevista, describió que a partir de este sábado venderán sushis, baguettes y pokes.

Juan Carlos también explicó que tras una visita de la Secretaría de Salud, quien avaló que se cumplen con todos los protocolos de sanidad, se otorgó el visto bueno para poder operar. Asimismo reveló que de las 1400 personas que caben en GRILL, solo se activará el 40% de capacidad, lo que significa que lo eventos tendrán un aforo para 560 personas.

"... Otro punto importante es que estaremos reactivando la economía de 60 familias, pues tendremos operando a 60 trabajadores y trabajadoras con nosotros. Todos recibimos capacitación. Estamos definiendo en qué porcentaje trabajaremos con la plantilla laboral, indicó.

Por su parte, el director de Fiscalización en el municipio, Gustavo Bück comentó que este fin de semana desarrollarán un operativo para vigilar que en los bares-restaurantes se cumpla con las licencias de alcoholes y los protocolos de seguridad.

