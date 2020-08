Surgen ´Coviratas´ en León, de esto los acusan y los tunden en redes

"Si no tienen dinero, para que se van de vacaciones a mendigar", dice una de las publicaciones en las que exhiben a Erick y Rubria, dos jóvenes de León a los que llamaron en redes ´Coviratas´.

A los dos chicos les pareció divertido irse de vacaciones a Puerto Vallarta y no pagar hospedaje ni comidas. Este miércoles los dueños de un hotel los exhibieron en redes sociales, aclararon que los chicos usaron de pretexto un "depósito" que les llegaría para poder pagar, pero no fue así. Huyeron del lugar.

El joven identificado como Erick bromeó con la situación, comparando con el atraco de la seria española 'La Casa de Papel'

Este es el texto íntegro que publicaron:

¡Buenos días! Trabajo en Hotel Casa Iguana. Hace un par de días llegaron un chavo y una chava y nos hicieron la mala jugada de escaparse sin pagar; decían que esperaban un depósito, etc.

No fuimos los únicos afectados, ya que también en un restaurante de la playa de Mismaloya quedaron debiendo dinero. Se intentó contactar a la chava para que hiciera el pago correspondiente pero la chava se niega y bloquea las formas de contacto que tenemos con ella.

No es justo que a pesar de la situación de la pandemia los empleados tengamos que estar pagando las cosas que no nos corresponden. Agradecería hacer público esto para que no sigan estafando más gente aquí en Puerto Vallarta o cualquier otro destino.

Rubria viajó con Erick y juntos se fueron de Vallarta sin pagar hospedaje y comidas¬†

Después de esta publicación, en las instories de Covidiotas León exhibieron a la pareja. En Facebook también circularon publicaciones en donde directamente etiquetaban a Erick y Rubria, ellos nunca contestaron ni dijeron nada.

Incluso el perfil de Erick es público, ha compartido memes y ´chistes´ sobre vacacionar sin dinero. Publicó un vídeo cómico diciendo "un chistesote que se contó en Vallarta". Entre sus publicaciones los comentarios no se hicieron esperar: "Pobre... Orgulloso de robar y estafar porque tu cerebro no da para más, eres ese tipo de persona que el país no necesita". "Corrientes, si los madrean me avisan para unirme a la causa porque vaya que les hace falta un correctivo a este par".

A raíz de este tipo de comentarios Rubria privó su perfil, ya no es público. Mientras en redes los identificaron como ´Coviratas´.

