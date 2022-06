Sufre atentado José Benigno Torres, titular del CCE de San Miguel

San Miguel de Allende.- E l Consejo Coordinador Empresarial de San Miguel de Allende confirmó a través de un comunicado que su Presidente sufrió un atentado al mediodía de este lunes 13 de junio sobre la carretera a Celaya, en el tramo San Miguel-Comonfort, a la altura de las curvas de Calderón, a la vez que informaron que José Benigno Torres Trujillo y sus acompañantes resultaron ilesos.

En dicho comunicado, el CCE de San Miguel de Allende no informó el tipo de atentado que sufrió Torres Trujillo, ya que señaló que "se pide por favor respeto a las personas que vivieron este hecho, ya que se están realizando los trámites correspondientes a este tema, por lo cual, de momento no habrá declaraciones sobre este tema".

Añade que: "Se agradece el apoyo e intervención de la SSP de San Miguel y las Fuerzas del Estado".

Y agrega que: "En el Consejo Coordinador rechazamos categóricamente toda forma de violencia y delincuencia en nuestro querido Estado y seguiremos trabajando por el bienestar y desarrollo de nuestra sociedad".

COMUNICADO DE JOSÉ BENIGNO TORRES

Por su parte, en un comunicado, con fecha 14 de junio, el titular del CCE de San Miguel de Allende, José Benigno Torres Trujillo manifestó su deseo de aclarar y precisar los hechos sobre el atentado sufrió el lunes en los límites de San Miguel de Allende y Comonfort, aunque tampoco mencionó el tipo de atentado sufrido.

Señaló: "Quiero hacer de manifiesto que como empresario me he conducido de manera honesta y he trabajado en pro de mi comunidad, municipio y estado, generando prosperidad para los accionistas de las empresas, pero sobre todo a la gente que labora con nosotros, y además es una regla y compromiso de mis empresas el darle un valor agregado a la comunidad en donde realizamos inversiones".

"Agradezco a la Policía Municipal de Comonfort quienes fueron los primeros en conocer de los hechos y reaccionar de manera expedita y eficaz, a las Fuerzas del Estado quienes fueron los segundos en tomar conocimiento y acciones inmediatas. A los policías municipales y a la SSP de San Miguel, quienes también reaccionaron, con valentía y rapidez"

Más adelante, en su comunicado mencionó: "... como muestra se acordó iniciar un patrullaje casi permanente de nueva cuenta por la zona conflictiva".

También comentó: "En lo que respecta a éste y otros incidentes que pudieron ser evitados, quiero expresar categóricamente la decepción enorme ante la indiferencia, prepotencia e ineptitud del secretario de Turismo, el Sr. Álvarez, quien es el responsable de no haber transmitido algunos de los programas y operativos que estábamos realizando con éxito con la colaboración de otros consejos y el Gobierno del Estado, omisiones que me constan porque he sido testigo del compromiso enorme del Sr. Gobernador con la seguridad pública del Estado, la entrega de los elementos y el titular de la SSPEG, y niego categóricamente cualquier declaración que no haya sido emitida por los canales de comunicación del Consejo".

"Agradezco las muestras de preocupación y solidaridad del secretario de la SSPEG, del alcalde de Comonfort y de los empresarios e integrantes del Consejo"

"Quiero hacer del conocimiento de los empresarios e inversionistas de los municipios de San Miguel y Comonfort que seguimos siendo un lugar donde podemos encontrar seguridad y certeza jurídica e integridad de sus personas y empresas, y quiero hacer énfasis en que este hecho lamentable fue aislado y no refleja la realidad de la seguridad pública de los municipios mencionados", añadió.

Y agregó el Presidente del CCE de San Miguel de Allende y también Presidente de la Confederación de Consejos (San Miguel de Allende, Comonfort y Dolores Hidalgo): "Falta mucho por hacer, pero juntos lo haremos mejor y más rápido, Guanajuato es y seguirá siendo un estado líder en movimientos que han transformado a nuestro país, somos punta de lanza junto con nuestros vecinos, en inversiones industriales, agrícolas, automotrices y aeroespaciales y como es correspondiente, uno de los estados con mejores servicios de salud, comunicaciones y transportes".

JP