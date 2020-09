Sufre accidente y en vez de ayudarlo ¡Le roban a punta de pistola!

De chocar con una enorme piedra a sufrir un robo. Esto es lo que vivió Javier, un médico del Hospital General de León que se dirigía a su trabajo la madrugada de este jueves. Contó en redes sociales como dos hombres lo asaltaron a punta de pistola y le quitaron todas sus pertenencias.

Javier compartió cada detalle del atraco que sufrió a la altura de la autopista León-Aguascalientes, en redes sociales incluso agradeció que los delincuentes no le quitaran la vida. En su breve texto cuenta que eran cerca de las 5:15 de la mañana cuando partía a su turno en el Hospital General de León, de pronto, en el entronque San Francisco del Rincón en el kilómetro 7 una enorme piedra obstaculizó su camino, el médico no logró esquivarla porque no la había visto, lo que provocó que se accidentara.

"Rodé un kilómetro en mi vehículo, al salir de mi vehículo golpeado y ensangrentado, llegaron dos personas del sexo masculino, ingenuamente pensé que a auxiliarme, pero no, a punta de pistola y con golpes se hicieron de todas mis pertenencias", cuenta Javier en su publicación.

En redes sociales agradeció que no le quitaran la vida

Los delincuentes aprovecharon que el médico estaba en una situación vulnerable, y en vez que ayudarlo terminaron robándole. Confiesa que le quitaron un reloj, celular, una maleta y todo el material médico que cargaba para su jornada. "Me dejaron sin nada", dice.

Su vehículo fue pérdida total, en las fotos compartidas también por redes se aprecia el fuerte golpe en la carrocería y el parabrisas roto.

Javier confesó el miedo que sintió de perder la vida en el accidente, y después en el atraco. Aconsejó a los conductores que no manejen de madrugada y si es así, que lo hagan con precaución. El médico no reveló detalles sobre sus asaltantes, solo compartió su experiencia y las imágenes del fatal percance.

Esta es la imagen que compartió Javier sobre el accidente a la altura de la carretera León-Aguascalientes (Foto: redes sociales)

Comentó que trabaja en el área de anestesiología, y partía a cumplir con su guardia en el Hospital General de León.

Este es el texto íntegro que escribió:

"4:50 am salí de mi casa rumbo al Hospital General León. Soy médico residente de anestesiología, entro a las 5:30 am. A las 5:15 en la autopista León/Aguascalientes entronque sfr. Km 7 había una piedra enorme en mi camino. No logré esquivarla, rodé un km en mi vehículo al salir de mi vehículo golpeado y ensangrentado, llegaron dos personas del sexo masculino, ingenuamente pensé que a auxiliarme, pero no, a punta de pistola y con golpes se hicieron de todas mis pertenencias. Reloj, celular, computadora y mi maleta con todas mis cosas que necesitaba para mi guardia del día de hoy. Sí se llevaron todo, me dejaron sin nada. Mi vehículo fue pérdida total por el golpe.

No puedo creer aun lo que me paso. Se los comparto para que no conduzcan a esa hora de la madrugada y tengan precaución. Gente de sfr.

Al final, estoy agradecido con Dios y con la vida xq me dieron otra oportunidad. Agradecido también con los delincuentes porque no me quitaron la vida. Sé que algún día lo material volverá con esfuerzo y dedicación. Hoy me dejaron sin nada".

