Sube el precio de la tortilla a 18 pesos en León

León, Gto.- "Sí le subieron al precio, ahora compré menos", dice Citlali saliendo de la fila de las tortillas rumbo a casa de la mano de su hijo. Este marte ya no se llevó el kilo que siempre comprara debido al aumento de 2 pesos.

(Tortillería Santo Toribio en la colonia León I)

En una de las tortillerías ubicada sobre la calle Enrique Aranda Guedea en la colonia León I la gente sigue formándose para acompañar sus alimentos con tortilla. Ya sea que compren 6, 10 ó 14 pesos, lo importante es llevarlas a la mesa pues para algunos dicho alimento es imprescindible.

"Lo subieron desde el jueves ya son 18 pesos, antes eran 16 pero pues ¿qué hace uno?", manifestaron otras dos mujeres saliendo de comprar su kilo de tortillas.

Son al menos 3 tortillerías diferentes las opciones para comprar en la zona, sin embargo no hay diferencia en el precio pues todas están a 18 pesos.

Víctor, un trabajador de otra tortillería ubicada sobre el bulevar Téllez Cruces en la colonia referida ya esperaba el incremento desde hace varias semanas.

"Sí tuvo que ver lo del desabasto de gas natural, pero también desde hace varias semanas en las noticias dijeron que toda la materia prima iba a subir. A veces sí se queda medio solo, la gente compra poco o no viene", dijo.

Él y sus compañeros recibieron la indicación de subirle al precio, luego de que los dueños de las tortillerías en la zona se pusieran de acuerdo para vender el producto.

Eran cerca de las 3 de la tarde, la hora para que muchas familias se sienten en la mesa. Los que están en la fila llevan diferentes cantidades de tortilla.

Para el señor José este cambio sí repercute en la alimentación de los suyos pues antes las tortillas alcanzaban hasta el día siguiente para acompañar su comida. Ahora la historia es otra.

"Sí pega el aumento, uno tiene que comprar menos del kilo para comer en la tarde con tortillas pero no rinde igual".

Otras personas como Lupita, consumen en menor medida las tortillas. En esta semana ha visto como algunas personas se limitan en su compra y eso termina afectando su alimentación.

"Hay quienes compran tortilla de más para que sus hijos se llenen, ahora tendrán que darles otra cosa. También he visto que no calibran bien las basculas, te quieren dar menos y cobrarte más, eso no se vale".