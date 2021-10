Sube a 108 muertes por Covid en Guanajuato; van más de 1300 infectados

La Secretaría de Salud de Guanajuato ha actualizado las cifras de su portal para informar sobre la pandemia por el covid-19. El número de contagios no deja de ascender. Este domingo suman mil 338 contagios en la entidad, mientras que el número de muertes aumentó a 108.

Hoy se reportaron 4 fallecimientos más en diferentes municipios. Ellos se suman al listado de víctimas que perdieron la batalla contra el virus por padecer enfermedades crónicas.

Se trata de un hombre de 77 años, residente de Celaya que padecía enfisema Cardiovascular. Mientras que el otro caso es una mujer de 57 años de Silao, sin historial clínico, que falleció en el Hospita Regional de Alta Especialidad del Bajío. También está el caso de otra mujer de 76 años, residente de San Francisco de Rincón, quien padecía diabetes Melitus. Además de otro hombre de 47 años, en Juventino Rosas, que padecía obesidad. Falleció en el hospital del Imss en Celaya.

La curva de contagios sigue con un crecimiento imparable. De las personas en investigación hoy se han reporta 586, mientras que los casos descartados alcanzan la cifra de 9590.

El acumulado de casos positivos va así: 5 Abasolo, 40 Acámbaro, 1 Atarjea, 8 Apaseo el Alto, 14 Apaseo el Grande, 119 Celaya, 3 Comonfort, 4 Coroneo, 18 Cortazar, 13 Cuerámaro, 2 Doctor Mora, 10 Dolores Hidalgo, 20 Guanajuato, 6 Huanímaro, 108 Irapuato, 17 Jaral del Progreso, 2 Jerécuaro, 44 Juventino Rosas, 420 León, 2 Manuel Doblado, 19 Moroleón, 2 Ocampo, 15 Pénjamo, 4 Purísima del Rincón, 57 Romita, 114 Salamanca, 29 Salvatierra, 12 San Diego de la Unión, 13 San Felipe, 16 San Francisco del Rincón, 5 San José Iturbide, 38 San Luis de la Paz, 24 Santiago Maravatio, 16 San Miguel de Allende, 1 Santa Catarina, 61 Silao, 6 Tarandacuao, 1 Tarimoro, 14 Uriangato, 18 Valle de Santiago, 1 Victoria, 1 Villagrán, 13 Yuriria, 2 Foráneos.

Del total de casos registrados, 439 ya se clasificaron como recuperados. Sin embargo, de los 1 mil 338 positivos a coronavirus 1189 se contagiaron de manera comunitaria. La dispersión de la enfermedad es rápida y cada día se intensifica más.

El virus avanza en el estado. El secretario de Salud de Guanajuato Daniel Díaz anticipó que se espera un pico de contagios entre el 13 de junio y el 4 de julio. Así que las medidas sanitarias persisten. Han solicitado a los ciudadanos que no tengan la necesidad de salir de casa no lo hagan, pues algunos sectores ya han comenzado a trabajar. Y la movilidad podría aumentar, pero la propagación de contagios no ha disminuido.





KD