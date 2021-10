Steve Aoki electriza a miles de jóvenes en la Feria de León

Las luces se apagaron, miles de jóvenes gritaron eufóricos. Era la señal, pronto Steve Aoki aparecería en el escenario. En la pantalla principal se leyó el apellido Aoki, que en un deletreó invitó a los asistentes a entonar en una sola voz el nombre del DJ.

A-o-k-i A-o-k-i vibró una y otra vez en el pecho de los jóvenes. El DJ americano de origen japonés saltó al escenario, en ese momento lanzó los primeros rayos electrizantes con su música.

El público no paró de bailar y ovacionar al DJ Steve Aoki.

Eran poco más de las once de la noche, Steve Aoki con toda la energía que lo caracteriza, se subió a lo más alto del escenario y saludó al publicó leonés. Las pantallas se iluminaron y el ritmo del DJ americano se sintió en todo el público. Los visuales se sumaron al vibrar eléctrico. En un espectáculo de luces, sonido y ritmo, el festival ‘Water Castle’ en la Feria de León llegaba a su punto culminante con la presentación del DJ internacional.

El Dj bailó al frente del escenario en varias ocasiones. También destapó una botella de champagne le dio un trago y la esparció sobre el público, mientras saltaba y bailaba. También realizó una selfie en la pasarela del escenario y después subió a 5 jóvenes a bailar con él. Con mucho ritmo y sabor latino, Steve Aoki hizo bailar a los miles de asistentes.

El público fue dividido en 5 áreas, como parte de un operativo especial por parte de la Secretaria de Seguridad. Aunque el recinto estaba lleno, el orden prevaleció durante todo el festival. Los jóvenes atendieron el reglamento y llegaron a tiempo.

Steve Aoki abrió una botella de champagne y baño al público con ella, después se quitó la playera. Y todas las chicas gritaron.

Sin importar la lluvia, más de 17 mil jóvenes atendieron el llamado a la Feria Estatal de León. Pues las noticias de la mañana del lunes informaban que se esperaba una gran afluencia de visitantes por la presentación del DJ en el Festival de Música Electrónica en el Teatro del Pueblo.

La también conocida velaría de la Feria, estaba llena de jóvenes de distintas partes del bajío y unos cuantos adultos, que bailaron y disfrutaron de la música electrónica desde las 5 de la tarde.

Por primera vez se le abrió espacio la música electrónica en la Feria de León

El Festival ‘Water Castle’ en el Teatro del Pueblo inició en punto de las 5 pm. En el espacio musical miles de jóvenes se reunieron para disfrutar de una tarde de música electrónica.

Los primero en tocar fueron El cartel de los Hipopótamos y DJ Gus. Siguió el turno de DJ Gorka, que con tan solo 18 años compartió sus beats por 40 minutos con los asistentes.

El Teatro del Pueblo estaba lleno en la Feria Estatal de León. La lluvia no importó. Todos querían ver a Steve Aoki.

Los DJ siguientes en tocar fueron Rocío Pergon, The War, Vicrey, Tadeo Fernández, y Welcome to the Castle. Cada uno hizo bailar y saltar al público con su particular ritmo eléctrico.

Los más esperados por los visitantes aparecieron después de las 10 de la noche con Criminal Sound, quienes presentaron parte de su tour "Human" y la rola Crash the Party.

Le siguió Save the Rabbits con máscaras de conejitos y patitos. Rabbit Robot Riot, Sugar Daddy, fueron parte del set.

Previo a Steve Aoki, originarios de Aguascalientes, Kill the Clowns encendió la escena con su trap, Dubstep, Bass House, hasta rock con la rola Lamento Boliviano de Enanitos Verdes y no podía faltar la canción de moda Tusa Troll.

‘Kill the Clowns’

Así fue el previo al DJ internacional Steve Aoki, en su presentación en la Feria Estatal de León.