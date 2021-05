Son ocho los candidatos que tienen protección del estado: Libia Denisse

Guanajuato.- La titular de la Secretaría de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo aclaró que son ocho los candidatos que participan en la actual campaña electoral, los que reciben la medida de protección personal por parte del estado de Guanajuato.

Tenemos ocho casos, no tenemos datos del proceso electoral anterior (2018) con medida de protección, pero en el proceso actual estamos apoyando con diferentes tipos de medidas, no todas son para estar en 24 horas con el candidato, hay situaciones menores, en este momento son sólo ocho candidatos con la medida, dijo Libia Denisse.

Lo anterior declaró luego del ataque que recibió el candidato a diputado local por el Distrito XX en Moroleón, Juan Guzmán Ramírez el pasado lunes 17 de mayo a las 3 de la tarde aproximadamente.

La secretaria de Gobierno declaró que el candidato no había solicitado en el pasado el apoyo de las autoridades, pero luego del atentado se le proporcionó de inmediato.

Nosotros de manera inmediata hicimos contacto con él para brindarle todo el apoyo, tanto en la presentación de la denuncia como en la medida de seguridad personal, él no había solicitado ninguna medida, pero nosotros de inmediato la brindamos, apuntó García Muñoz Ledo.

Sobre la posible renuncia a la campaña por parte del candidato, aclaró que no tiene dicho conocimiento, "a mí no me externó que fuera a renunciar, lo único que dialogamos fue poner todo a su disposición para que presentara su denuncia, y él ya tiene su medida de protección, no me externó que fuera a bajarse de la contienda".

Reiteró que por cuestiones de seguridad no puede proporcionar el número de elementos que se están destinando a los ocho candidatos y el monto del presupuesto que le cuesta al erario mantener toda la logística de protección.

Por cuestiones de seguridad el tema no se puede dar a conocer, es materia de la Secretaría de Seguridad.

Aceptó que fuera del atentado en contra del candidato de Moroleón, en el estado se desarrollan con normalidad las actuales elecciones y se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad y los institutos electorales.

Escena del ataque al candidato de Moroleón.

De manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública, bajo la estrategia que ha marcado el gobernador, de nuestra parte hacemos un trabajo coordinado y transversal, ahora con el proceso electoral estamos coordinados las autoridades como el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y evidentemente quien se encarga de la seguridad de los candidatos es la propia Secretaria de Seguridad.

Reconoció que las autoridades están alertas y les preocupa que pueda presentarse algún atentado hacia los candidatos, "trabajamos de manera coordinada, existe una estrategia, nos preocupa la inseguridad y la violencia, pero se está trabajando de manera conjunta entre las dependencias".

Concluyó que desde hace varios meses han trabajado la Secretaría de Seguridad con el INE y el IEEG para que la elección se lleve a cabo en un ambiente de tranquilidad y están a punto de lograrlo, "hemos coordinado acciones para que se lleve a cabo el evento en paz".

Juan Guzmán Ramírez, candidato de la coalición PRD-PRI para ser Diputado Local por el Distrito XX, informó que se encuentra en buen estado de salud luego de sufrir el atentado en Moroleón.

Juan Guzmán Ramírez.

Guzmán Ramírez se trasladaba en una camioneta para hacer campaña cuando cerca de 3 de la tarde sobre la calle Ponciano Vega, fue atacado a balazos por un grupo armado.

El candidato a diputado sólo se llevó algunos rasguños y fue trasladado para valoración médica a un hospital. Fue presidente municipal en la administración 2012-2015 y viajaba con su chofer a en una camioneta Ford Explorer de modelo viejo, rotulada con los colores y letreros de campaña. El chofer también quedó lesionado.

Guzmán compite por el distrito local XX, que comprende los municipios del sur del estado: Moroleón, Yuriria, Uriangato, Santiago Maravatío y Salvatierra.





SP