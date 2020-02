Solo 34 municipios de Guanajuato recibirán recursos estatales para seguridad

Luego de no cumplir satisfactoriamente con los 45 compromisos establecidos en las sesiones del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 12 municipios de Guanajuato quedaron fuera de un fondo de 200 millones de pesos asignados para el combate a la inseguridad y fortalecimiento de la policía. Así lo informó el legislador y presidente de la Comisión de Seguridad, Rolando Alcántar Rojas.

Villagrán, Apaseo el Alto, Juventino Rosas, San José Iturbide, Pueblo Nuevo, Uriangato, Santiago Maravatio, Santa Catarina, Yuriria, Ocampo, San Luis de la Paz y Abasolo son los 12 municipios que este año no recibirán recursos de dicho programa estatal. Sin embargo, el diputado Rolando precisó que, el no haber cumplido en tiempo y forma, no significa que queden fuera de manera permanente, o que los municipios sean acreedores a una sanción.

"Aquí la idea no es sancionar a nadie ni castigar a nadie. Nuestra idea principal en todo este complejo modelo de seguridad pública, es la reconstrucción del tejido social, y no hay mejor forma que dando recursos a las policías municipales", apuntó el parlamentario.

Rolando adjudicó la falta de cumplimiento a la ausencia de disposición y exigencias de los ayuntamientos a las alcaldesas y alcaldes. Asimismo, la falta de mayor compromiso de los cuerpos directivos policiales.

El diputado ejemplificó con el incumplimiento en el aumento del nivel salarial de los elementos de seguridad. Reconoció que en este caso "se requiere un esfuerzo considerable en una época donde los recursos municipales no llegan", aunque también enfatizó que la mayoría de los municipios sí hicieron un esfuerzo determinante para cumplir con esta meta.

Finalmente, el diputado Alcántar dio a conocer que los municipios que no lograron alcanzar los compromisos tendrán un acompañamiento especial y constante por parte de Marco Antonio Sánchez, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad. Este acercamiento tiene como objetivo preparar a estos 12 municipios para dotarlos de herramientas y puedan acceder a los fondos.