Solo 300 vacunas disponibles en el último día para los de 50-59 años

León-. Este jueves el Gobierno destinará solo 300 vacunas de Pfizer para los adultos de 50 a 59 años que no han recibido la segunda dosis anticovid, empezarán a aplicarlas a las 2 de la tarde. En contraste, el escenario afuera de la Deportiva del Estado es un tumulto de personas esperando ser inmunizadas, pues esta aplicación empezó desde el lunes y no se ha cubierto la demanda total.

Este miércoles la Secretaría de Salud de Guanajuato anunció que la jornada de vacunación ya terminó, y que las personas de este grupo de edad tendrán que esperar varias semanas a que las dosis de Pfizer vuelvan a llegar a la ciudad.

A pesar de eso hubo cientos de personas rezagadas que aún buscan la vacuna, gente que se formó en el bulevar Adolfo López Mateos por horas, desde el lunes, hasta ahora y se van a casa sin recibir el antídoto.

Hoy, la vacunación empezará a las 2 de la tarde, y solo se aplicará a las personas que recibieron la ficha. Las personas que hacen fila comentan que las próximas dosis de Pfizer las van a recibir cuando comience la jornada de 30 a 39 años. "Muy mal organizado", dicen a los medios de comunicación.

El personal de Salud anunció que "desde anoche se contempló que eran 300 personas y se repartieron las fichas", que se vacunará a toda la población, que la gente no debe preocuparse. Señalaron que hubo poca participación de la ciudadanía el fin de semana, pero las personas aseguran que por sus trabajos no pudieron acudir a los centros de vacunación, y resaltan que el domingo desde las 11 de la mañana les dijeron que ya no había dosis, cuando la jornada debería terminar a las 8 de la noche.

Con frío, y con el riesgo de estar bajo la lluvia, los adultos esperan recibir la segunda vacuna. Con este jueves suman cuatro días que algunas personas van a formarse y no les aplican el antídoto. Solo las 300 personas que alcanzaron ficha serán inmunizadas, el resto tendrá que esperar a la jornada para los de 30 a 39 años en León.

