"Soldado Leonardo, el mejor": una historia de lucha contra el cáncer

Guanajuato-. La conmovedora historia de Leonardo en voz de él y su madre Adriana, ha sacudido a los internautas, pues el niño de 10 años padeció cáncer, que le fue detectado a los siete años, pero con una gran actitud y su motivación de llegar a ser soldado ha superado las quimioterapias, le restan tres años de vigilancia.

Leonardo Oropeza Gamiño de 10 años fue detectado con cáncer osteosarcoma a los 7 años, un cáncer de huesos en niños y adolescentes que ocurre cuando las células que desarrollan hueso nuevo y forman un tumor canceroso.

El avance de la enfermedad provocó que al pequeño le amputaran la pierna. Él está consciente del cáncer que padeció y lo que significaba en su cuerpo, pero con valentía cuenta su historia en un video gubernamental compartido por Diego Sinhue Rodríguez.

Él es Leo, un valiente niño que sueña con "tocar la campana" de la vida.

Nos comparte su historia de cómo se ha enfrentado al cáncer y cómo, con una gran actitud, lucha contra la enfermedad.

Leo es una inspiración.

Gracias a su mamá Adriana por compartirnos su historia. pic.twitter.com/vWY8d0gAcD — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) February 20, 2022

"Mi enfermedad se llama osteosarcoma y me dio en la rodilla y después se subió aquí y me tuvieron que amputar la piernita y ya no tengo el cáncer".

Superar el cáncer fue un reto para Leo y su madre, pues en el camino, durante las quimioterapias y el tratamiento, varios de sus amiguitos perdieron la batalla contra la enfermedad. Aunque fue difícil logró sobrevivir.

Su madre cuenta lo difícil que fue el proceso.

"Él en el año dos meses que estuvo nunca fue a terapia intensiva a comparación de otros niños, cuando sabía que los niñitos fallecían, sus compañeritos me decía: mami, yo por ellos voy a salir adelante y por ellos voy a luchar", relata Adriana en el video.

"Esta enfermedad es muy fea, muy triste, muy desgastante, tanto para ellos como para uno de padre, verlos ahí postrado en las camas, las consecuencias que tienen las quimioterapias, todo eso".

Leo duró un año dos meses con tratamiento de quimioterapias y logró vencer el cáncer, pero le restan cinco años de vigilancia, hasta ahora lleva dos y dice sentirse fuerte.

Con el sueño de ser soldado, Leonardo ha tomado fuerzas para sobrevivir con una pierna y estar bajo vigilancia médica.

"Quiero ser soldado para cuidar a la gente y atrapar a los ladrones, yo fui al campo militar y me enseñaron sus pistolas, sus trajes y me subí a sus carros y me regalaron traje y me nombraron "Soldado Leonardo, el mejor".

Leonardo es un ejemplo de valentía, dijo el gobernador al publicar su video en Twitter.

Este caso se da a conocer a cinco meses de la historia de Camila, una niña de San Miguel de Allende que padecía cáncer y tenía el objetivo de conocer la playa, pero tenía los recursos para ir. Luis Ángel "El Flaco", ex vocalista de la Banda los Recoditos, le pagó los gastos a ella y a su madre para conocer el mar de Mazatlán.

IO