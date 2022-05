Sofocan incendio que afectó 15 hectáreas de la Sierra de Santa Rosa

Guanajuato.- Después de varias horas de trabajo elementos de Bomberos, la tarde de este sábado lograron sofocar un incendio que amenazaba con consumir una gran extensión de área boscosa en la Sierra de Santa Rosa, aunque no pudieron evitar que una superficie de 15 hectáreas resultara afectada.

De acuerdo con información de TV4, el grupo de la División Forestal de Bomberos recibió el reporte y actuó rápidamente para que el fuego no dañara más extensión de terreno y laboró hasta que el fuego dejó de ser una amenaza.

Los bomberos que estuvieron en el lugar coincidieron en señalar que había indicios de que muy probablemente este incendio fue ocasionado por algún descuido de quienes utilizan esta área para pasear, al arrojar una colilla de cigarro o no apagar debidamente alguna fogata, lo cual aunado al intenso calor y los parajes secos provocan los incendios que se propagan con rapidez.

Afortunadamente, en esta ocasión, no fue mucha la extensión de área boscosa dañada ni hubo desgracias para lamentar, ya que de no ser controlados a tiempo este tipo de incendio pueden devastar no solamente la vida silvestre y áreas naturales, sino también algunas comunidades que se encuentran ubicadas dentro de la sierra.

Y las recomendaciones que las autoridades competentes dan para estos casos son, entre otras:

No arrojes cerillos o cigarros en medio del bosque.

Las botellas de vidrio causan incendios por el efecto de lupa.

No actúes por cuenta propia para combatir un incendio.

No dejes nada inflamable después de acampar.

Si detectas un incendio forestal llama a las autoridades.

JP