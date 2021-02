Sobrevive al covid con la venta de semillas, la historia de Don Miguel

León.- Bajo una caseta blanca con el anuncio desgastado de Coca-Cola está Miguel Razo Delgado, un señor de 74 años que vende en una "mini" tienda de la colonia Los Ángeles 2. Quien ahora sobrevive a la pandemia tostando semillas y entregándolas a otras tiendas de la colonia Eyupol.

Al acercarse a su negocio, Miguel sale de inmediato pensando que le van a comprar. A un costado de su caseta y afuera de su departamento (en la planta baja) hay una especie de "nicho" con lonas atadas a palos de madera y fierros, que revelan la situación de dos abuelitos que viven bajo un mismo techo, con su nieto de 18 años.

"Me lo traje por si algún día nos enfermamos mi esposa o yo, que en la noche haya quien nos acompañe".

Miguel cuenta que con la llegada de la pandemia sus ingresos se vinieron abajo. Sobrevive con la venta de semillas y 2 mil 650 pesos de pensión cada mes.

Vive frente a la mini deportiva de la colonia, y se mantenía de vender dulces y semillas a los jugadores y visitantes del espacio deportivo. Sin embargo, las puertas de la deportiva se cerraron para evitar los contagios de covid-19, y ocasionalmente abren, pero bajo los cambios repentinos del semáforo rojo, naranja o amarillo en Guanajuato.

"Me fue mal porque no hay ventas, no hay juegos. No nos dejaron por la pandemia (vender). Va para un mes que está parada la venta. Soy pensionado, pero uno hace la lucha por acá porque no ajusta uno con la pensión", dice el señor Miguel, con una mirada esperanzadora.

Antes de que cerraran la mini deportiva su nieto se iba a vender dulces a los visitantes y jugadores. Ciento ochenta pesos al día (un domingo) ya significaban un "respiro" para la familia.

"Mandaba a un nieto, vendía 150 a lo mucho 180 (pesos al día), pero nomas era un día, el domingo, que era cuando había más gente. Vendía dulces, paletas, cacahuates, semillas, pues es lo que se vende ahí".

La alternativa para Don Miguel es sobrevivir tostando semillas. Dora el grano y lo envuelve para armar tiras con 20 paquetes, que vende en 60 pesos y están destinadas a tres tiendas.

"Yo la tuesto, yo la limpio, yo la preparo pues (...) la preparo con sal, la pongo en láminas para que se seque con el sol y ya en la tarde la recojo y me pongo a tostar allá adentro, con la estufa, y ya después hago bolsitas que después pongo en tiras (...) Hay una persona que me hace favor de fiarme (el grano) , y yo de mis ventas le voy pagando (...) a veces que entrego, prefiero pagarle a ella".

Miguel se lleva una hora en el proceso para hacer dos tiras de semillas. Así es todos los días. Él y su esposa esperan que la mini deportiva abra sus puertas para volver a tener ventas. También comercializan en los campos de la Buenos Aires. "Estamos los dos, me ha costeado talonearle pues".

Ahora, la pareja de adultos mayores enfrenta el miedo a contagiarse o quedarse sin comer. El cubrebocas parece ser el antifaz más poderoso para evitar el virus. "Cuando voy a las tortillas me pongo el cubrebocas, o cuando voy a San Felipe (otra colonia de León) me cuido".

Actualmente el estado se encuentra en semáforo naranja con alerta, lo que significa la reapertura de todas las actividades económicas, un aforo del 30% en negocios y espacios cerrados, y un máximo de 100 personas en espacios abiertos. Suman ya 120 mil 26 casos confirmados de covid, y 9 mil 739 muertes.