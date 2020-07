¿Sirve o no sirve la ciclovía emergente del López Mateos?

"Ya van tres veces que utilizo la ciclovía, me parece una medida adecuada, lo que muchos automovilistas no reconocen es que tienen que tomarse un poco más de tiempo", dice el señor Juan en la espera de que el semáforo cambie a verde.

Como él hay una fila de ciclistas que esperaban con ansias la implementación de la ciclovía emergente en el bulevar López Mateos, en León.

Desde el 13 de julio se habilitó esta ciclovía, serán tres meses de esta prueba piloto

Al pedalear por varios metros hay muchos automovilistas con caras molestas o con desesperación por avanzar rápido. Y es que ahora son limitados a circular solo por dos carriles de esta ancha avenida. Pues de un lado está el carril de la oruga, y del otro la ciclovía. Hombres y mujeres como este testimonio dicen que la ciclovía debería tener una mejor "planeación".

"Yo considero que debería haber una planeación más a fondo para no afectar esa avenida principal, porque ya pusieron orugas, quedaron tres carriles, ahora con la ciclovía ya quedan dos. A mí no me gustó mucho, que el Municipio si trate de planear un análisis a fondo, que sea lo más justo posible para el López Mateos".

Los conductores entrevistados no están de acuerdo con la implementación de la ciclovía, dicen que hace falta "planeación"

En contradicción, el señor Javier que se levanta por las mañanas para hacer ejercicio está emocionado y cuenta que usa su bicicleta para ir a cualquier lugar. Este se ha convertido su medio para ir a trabajar y hacer otras actividades. Dice que es una medida que "ayuda bastante".

"Como hoy en la mañana vine a practicar, a hacer deporte, entonces la ciclovía nos protege y nos ayuda bastante. Ojalá muchos usaran bicicleta".

Siguiendo con el recorrido, a unos metros de donde estaba el señor Javier nos encontramos con una mujer tránsito. Melissa levantaba sus manos para dar el paso a los automovilistas. También dio su opinión sobre la ciclovía, aseguró que no hay multas para los ciclistas, solo llamadas de atención.

Melissa es una de las agentes de Tránsito encargada de dar el paso a los automovilistas o llamar la atención a los ciclistas

"Es nadamas de que se acostumbren -los ciclistas-, a que respeten los semáforos, a que los carros dan vuelta, a que se deben de esperar en la línea de alto. Los ciclistas están bien, los aumovilistas son los que nos dicen que es una chingadera esto, que no es justo".

A cinco días de la inauguración de esta ciclovía, las opiniones están divididas. Por un lado los ciclistas que aplauden sus propios espacios y por otro, los conductores que aprietan el claxon en horas pico en donde el tráfico se limita a dos carriles.

La ciclovía empieza en el entronque del Francisco Villa y termina en Campestre

La ciclovía es utilizada por más hombres que mujeres. En el recorrido de La Silla Rota sobre esta vialidad únicamente un ciclista se pasó el semáforo en rojo, el resto respetaron los señalamientos. Uno de los usuarios resaltó la importancia de evitar accidentes.

"Creo que es una buena idea tener esta ciclovía, respetar los señalamientos de semáforo y evitaremos accidentes. Me parece buena opción".

La mayoría de los ciclistas avanzan por su carril

Cerca de este testimonio estaba el señor Alfredo, otro ciclista que todos los días va y viene con rumbo al Parque Metropolitano, cerca de ahí está su trabajo. Así que este espacio le resultó benéfico porque la ciclovía termina sobre el bulevar Campestre. Aunque hizo dos observaciones para ciclistas y conductores: algunos siguen usando la banqueta a pesar de la ciclovía y otros automovilistas casi lo "atropellan".

"Para mí está bien porque yo voy hasta el Parque diario, voy y vengo porque para allá trabajo, la he aprovechado –la ciclovía- todos los días. Lo que he visto es que las bicicletas siguen usando la banqueta, estando el carril de la ciclovía, para eso la pusieron. Y de los automovilistas que cuando está en flecha roja, siguen dando la vuelta y casi lo atropellan a uno".

Adrián consideró que hace falta "cultura vial" en León

Esmeralda es otra de las conductoras que dicen estar molestas por esta ciclovía. Dice que "en hora de comida se hace mucho tráfico, y así más".

"Se me hace que ya quedó muy corto el paso, yo creo que ahí se hace mucho tráfico y ahora pues más. Que sigan los carriles como estaban, que hagan una ciclovía especial para los ciclistas, como aquí -señala el pequeño espacio del bulevar Francisco Villa para las bicicletas- se me hace bien el pedacito que tienen".

Una de las conductoras señaló que el tráfico es lento en el López Mateos, ahora aumentó con la ciclovía

Pero los ciclistas piensan diferente. Adrián, es un chico que asegura que "nos falta mucho la cultura vial".

"La ciclovía sí la utilizo diario, me parece perfecto que haya más espacios para el uso de la bici. Si nos falta mucho la cultura vial a todos, creo que nos falta ser un poco más tolerantes tanto ciclistas como automovilistas".

El testimonio de cinco ciclistas, dos automovilistas y un agente de Tránsito abre un panorama más amplio de lo que significa rodar por la ciclovía emergente del bulevar Adolfo López Mateos.

Un espacio que se inauguró el 13 de julio y al que le restan tres meses de vida, el Gobierno de León asegura que podría ser un carril permanente, pero dependerá de la aceptación de la gente. ¿Tú, estás a favor de esta ciclovía?