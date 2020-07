Sin cubrebocas no podrás pasar al centro de Guanajuato capital

¡Que no te engañen! No podrás ingresar al centro de Guanajuato capital sin cubrebocas. Imagen: (Alex Ramblas)

Actualmente y de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Estatal, Guanajuato capital está entre las ciudades con más casos confirmados de coronavirus, sumando 151. Sin embargo, desde que el país entró a tercera fase de la pandemia, las medidas implementadas por la autoridad municipal no fueron tan rigurosas, como en el caso de Irapuato o León, en donde la policía detiene a las personas que no portan cubrebocas, además de clausurar negocios no esenciales o que no acatan las medidas de prevención establecidas.

Ante el crecimiento exponencial de contagios y en vista de que más del 80% de las personas que salen a las calles no usan cubreboca, a parir de este miércoles primero de julio el Gobierno de Guanajuato implementará nuevas medidas sanitarias para mitigar la propagación del covid-19.

Es así que se determinó implementar filtros de revisión de uso de cubrebocas obligatorio en diferentes zonas peatonales del centro histórico y la zona sur de la ciudad. La dirección de Protección Civil dio a conocer que dichos filtros estarán en el Campanero, Plaza de la Paz, Embajadoras, exterior del Mercado Hidalgo, Tepetapa y la calle 5 de Mayo.

En el caso de la zona sur, donde están la mayoría de los negocios comerciales, se implementarán en la avenida Santa Fe, Cervera y el bulevar Euquerio Guerrero.

Cierres viales

Asimismo se informó que la dirección general de Tránsito, Movilidad y Transporte cerrará paulatinamente la circulación vehicular en calles de la zona centro, para atender las recomendaciones de la Secretaría de Salud estatal sobre disminuir la movilidad social en las ciudades.

Los cierres viales en el centro serán en la calle Ayuntamiento, Plaza de la Paz, avenida Juárez, Positos, Alhóndiga, Tamazuca, 5 de Mayo, Alonso y Subterránea hacia Juan Valle, donde sólo podrán ingresar unidades de transporte público y proveedores.

