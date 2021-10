Sin acceso al público; así volarán los globos en el FIG 2020

¡Es oficial! El Festival Internacional del Globo sí se realizará este año en un formato virtual. El emblemático evento que será celebrado del 13 al 16 de noviembre ahora se convierte en el 'Festival de Aeroestación en tu casa'.

?? El color ?? y la aventura siempre nos une ??

Conéctate ??, Festival Internacional del Globo en Directo del 13 al 16 de Nov.

??Esto es #ActitudFIG?? pic.twitter.com/TTZmFvHuge — Festival Internacional del Globo León, Mx. (@FIGLeon) September 7, 2020

Así fue anunciado en conferencia de prensa virtual encabezada por el Secretario de Turismo en Guanajuato, Juan José Álvarez, la directora del Festival, Escandra Salim; El Presidente del Consejo Directivo del FIG, Óscar Rocha; Luis Carlos Zúñiga, Director General de Protección contra Riesgos Sanitarios y Alan Sahir Márquez, Coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado.

También se contó con la participación de la Directora General de Hospitalidad y Turismo de León Gloria Cano, y la Regidora del Ayuntamiento de León, Jared González.

El titular de la Secretaria de Turismo en el estado indicó que lo que se busca es mantener los eventos de este tipo en la entidad, dado el interés que despiertan por grandes audiencias en muchas partes del mundo.

Se enfatizó que aunque el semáforo de reactivación estatal cambie a color verde para esa fecha la dinámica se mantendrá de esta forma.

Por su parte, Escandra Salim precisó que este formato llega para quedarse, ya que si se busca que el Festival llegue a todo el mundo esta es una medida que tiene que aplicarse.

"Es un formato definitivo ya que el evento cumple con estándares internacionales... desde casa podrán ver el evento gratis de principio a fin", dijo

El Festival En Directo se realizará del 13 al 16 de noviembre y las transmisiones en vivo iniciarán desde las 6:30 de la mañana, en ellas se podrá ver el inflado de globos, así como sus despegues.

Por las noches a partir de las 19 horas se transmitirá totalmente en vivo la Noche Mágica con el inflado de globos provenientes de Rusia, Canadá, Estados Unidos, Lituania, Francia, Brasil, España y México.

Se contará con la presencia de 11 figuras especiales: La Matryoshka, Owl, Penguin, Sherlock Holmes, Little Dog, Jupiterman, Baby Monster, My Deerling, La Gallina Pintadita, Bola de Basquete, Little Ball Ball y Bob Esponja.

Luis Carlos Zúñiga, aclaró que no se contará con la presencia de comerciantes en la cede del evento, dado que no se dará acceso al público.

Respecto a las personalidades que estarán participando en el FIG 2020 se reveló que serán conductores conocidos a nive nacional además de 'influencers', se espera que en próximos días se den a conocer los nombres.

Óscar Rocha agregó que también se está trabajando en un concierto de talla internacional como parte de este nuevo formato.

Finalmente, el Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez dio un mensaje a través de un video en donde anuncia esta decisión y la importancia de adaptar este tipo de eventos ante el escenario actual provocado por la pandemia de la Covid-19.





*Información en proceso