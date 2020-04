Sin abrazos en los panteones: despedidas tristes por el Covid-19

No es recomendable que los adultos mayores de 60 años asistan a los cementerios, según el director Contra Riesgo Sanitario de la Secretaría de Salud

Dentro de los panteones de Guanajuato el adiós a los seres queridos será más frío. No deben de pasar más de 10 personas a los cementerios para despedir a sus familiares, y estando ahí pegaran su brazo con el del afectado en señal de pésame, sin abrazos, ni saludos de mano. Así son las nuevas medidas para frenar los contagios de Covid-19.

Ahora solo se dará paso a las carrozas, los automóviles no podrán entrar. Tampoco los niños menores de 5 años, ni los adultos mayores de 60. Las mujeres en lactancia también corren riesgo al estar ahí, no pueden ir a los panteones.

Foto ilustrativa

Te puede interesar Con perifoneo exhortan a los leoneses a quedarse en casa

La pandemia mundial ha hecho que despedir a un familiar querido o a un amigo, se vuelva un acto aún más triste e insensible. La sana distancia que indica el Gobierno es ahora más importante que consolar a los que han perdido a un ser humano.

Hay 14 nuevas recomendaciones que la gente deberá acatar al visitar los panteones municipales. Claro, si no quieren infectarse de coronavirus. Una de ellas es llevar flores artificiales al fallecido, para evitar ir a cambiarlas si se tratara de flores naturales.

Los dueños de la funeraria "El Salvador" se abastecieron de ataúdes durante este periodo de emergencia sanitaria

El director Contra Riesgo Sanitario de la Secretaría de Salud, José Martín Valdés detalló para el periódico am estas 14 medidas.

- El cortejo no sea mayor de 10 personas

- Evitar que visiten los panteones niños menores de 5 años

- No permitir acceso a las personas mayores de 60 años, mujeres en lactancia

- Personas con enfermedades vulnerables como cáncer, diabetes e hipertensión o trasplantes no visiten los panteones

- En cuestión de trámites solo debe ir una persona, o un familiar cercano

- Mantener sana distancia

- Lavarse las manos antes y después de ir a los panteones

- Evitar acudir a los panteones por cualquier motivo, solo muy necesario

- Usar gel antibacterial y tapabocas

- Estornudar en el antebrazo

- Evitar en su momento tener contacto con ojos nariz y boca la interior de los panteones

- Tratar de que el pésame sea de hombro con hombro, no con mano y evitar abrazos

- Evitar entrada de vehículos

- Utilización de flores artificiales

La funeraria "El Salvador" se encuentra en la zona centro de León

Te puede interesar Ya son 50 contagiados de Covid-19 en Guanajuato, 30 son de León

Los cementerios son algunos de los lugares que hasta hoy no han cerrado. Incluso las funerarias se han abastecido de ataúdes, tienen que estar prevenidos si es que la pandemia se sale de control. "Nos llegó un 30 % más de ataúdes. Tenemos que estar preparados. No sabemos cómo se vaya a poner esto. Y no queremos que nos agarre desprevenidos", contó un empleado de la funeraria "El Salvador", en León.

El Covid-19 provocó que el último adiós a los seres queridos sea diferente, la amenaza de contagiarse tiene más peso que dar un abrazo a un desconsolado. Por ahora, los panteones trabajan de forma normal, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Pero dentro de sus patios grandes, y sus jardines, el pésame ya no será el mismo, al menos hasta que pase la emergencia sanitaria.

IO