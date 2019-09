Silao prohíbe las peleas de gallos y las carreras de caballos "por seguridad"

La decisión no viene motivada por cuestiones relacionadas con la defensa de los animales. Es un tema de seguridad que pretende reducir los crímenes relacionados con las apuestas.

Y para intentar reducir la violencia en las calles de Silao, el alcalde Antonio Trejo anunció este jueves la prohibición de las peleas de gallos y las carreras de caballos en el municipio.

"Se han tenido sucesos de asesinatos en algunas comunidades rurales en peleas de gallos y en el palenque municipal en la pasada feria de la ciudad.Lamentablemente hubo asesinatos y entonces no podemos seguir permitiendo que se realicen actividades que fomenten cuestiones que permitan y que favorezcan la inseguridad", explicó el alcalde de Silao.

Antonio Trejo, alcalde de Silao, anunció este jueves la prohibición de peleas de gallos y carreras de caballos.

La decisión fue aprobada por unanimidad por el Ayuntamiento. Lamentó que las personas que se dediquen a esta actividad se vean afectadas, "pero el mayor compromiso con la ciudadanía es regresar la paz a Silao", indicó el alcalde.

"No tenemos porqué permitir la realización de un evento que funciona de manera ilegal. No tienen permiso de uso de suelo para funcionar en ese giro, no tienen licencia de funcionamiento de las instancias federales que son las facultadas para darles autorización", señaló Trejo.

Los organizadores de estos eventos no cuentan con licencias para vender bebidas alcohólicas.

Y el presidente municipal asegura que está cumpliendo con la responsabilidad de clausurar estos lugares que son un foco de violencia en el municipio.





"Son actividades que favorecen la inseguridad y ponen en riesgo a los asistentes a este tipo de eventos. Caldean los ánimos, fomentan el consumo de bebidas embriagantes y todo esto no lo podemos seguir tolerando. Es una postura firme y no hay marcha atrás. Los permisos para este tipo de actividades están cancelados", concluyó el alcalde de Silao.

