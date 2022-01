Signos para detectar la depresión de seres queridos

León.- ¿Qué señales manifiesta una persona con ansiedad o depresión? A la hora de conocer un problema que agobia a un familiar, amigo o conocido no se dimensiona la carga que representa para esa persona. Incluso tratar de minimizar los problemas con los que carga puede desencadenar desenlaces fatales. Cuando una persona se desahoga y cuenta eso que le abruma puede ser el primer signo para detectar dichas condiciones. ¿Cómo detectar la ansiedad y depresión en los seres queridos?

En entrevista con La Silla Rota Guanajuato, la psicóloga general y docente Liliana Jazmín González explica a detalle cuáles son los focos rojos que nos pueden dar indicios de ansiedad o depresión.

Primero es importante partir de un concepto que ha tomado más fuerza tras la llegada de la pandemia por covid-19: SALUD MENTAL.

¿Qué es la salud mental?

"Empezamos a escuchar mucho esta palabra a partir del confinamiento, muchas personas empezaron a notar que no se sentían bien. La salud mental va a incluir todo lo que es nuestro bienestar, tanto emocional, psicología social. Es todo el conjunto de que todo esté estable, nivelado y que todo vaya bien. Cuando la salud mental no está bien va a afectar nuestra forma tanto de pensar, de cómo nos vestimos, de cómo actuamos, de cómo enfrentamos las situaciones por las que estamos pasando"

La salud mental también va a impactar en cómo manejamos el estrés o en la resolución de los problemas que tenemos.

¿Qué detonó los problemas de salud mental en la pandemia?

"Se desencadenaron en le confinamiento porque es un cambio de rutina, de vida. Estamos muy acostumbrados a tener una vida súper acelerada, que ir con los amigos, trabajar. Entonces que de repente te digan metete a tu cuarto y enciérrate y ya no salgas, la dinámica familiar es un punto importante porque todos nos volvíamos locos. Porque prácticamente teníamos que estar todo el día en familia, mas los que estaban en homme office y en la escuela".

Hoy día la información que es replicada tanto en medios de comunicación como en redes sociales también influye mucho en el asombro de las personas.

¿Qué es la ansiedad?

"La ansiedad es una preocupación por el futuro. Yo estoy muy preocupado porque no se si voy a regresar a trabajar, estoy muy preocupado porque no sé si veré a mis amigos y la excesiva preocupación por el futuro dejó ver mucho más fácilmente los trastornos de ansiedad".

La especialista comenta que hoy en día se puede identificar a adolescentes o jóvenes adultos que están diagnosticados con un trastorno de ansiedad generalizado que es más una preocupación por el futuro.

Hay varios casos de ansiedad en la generación de millenials y la generación Z

Caso contrario de la depresión, que es una preocupación por el pasado.

"Estamos tan acostumbrados a la vida rutinaria a la vida diaria que cuando nos dicen descansa, nos mueve todo el sistema al que estamos acostumbrados y por ahí se desencadenan otros problemas. Creo que por falta al trabajo porque me siento mal ya sor irresponsable cuando no debería ser así".

Las personas con ansiedad no duermen bien y por ende su cuerpo está excesivamente cansado. Vienen muchas afectaciones médicas provocadas por algo emocional que se puede tratar.

¿Cuándo debería una persona cuestionarse su salud mental?

"Cuando empiezo a dejar de disfrutar de las cosas que hacía. Yo como terapueuta disfruto mucho mi trabajo, me gusta mucho dar clases, dar terapia y escuchar a las personas, pero, han llegado momentos en mi vida en los que digo qué flojera ir a mi consultorio. Entonces, busco mil pretextos para no ir a trabajar. Cuando yo me estoy dando cuenta que ya no estoy disfrutando lo que me gustaba eso es una señal de que mi salud mental algo me quiere decir".

La especialista señala también que sentirse frecuentemente triste sin saber porque, tener insomnio, un nivel de energía bajo. Y desafortunadamente para evitar el duelo la gente busca refugiarse en el trabajo y distraerse de sus emociones.

También hay ciertas palabras o frases que no benefician en nada a las personas que atraviesan por ansiedad o depresión o incluso pueden empeorar su situación. La más común de ellas: "échale ganas".

"Lo peor que puedes hacer es decirle a una persona con ansiedad, depresión o cualquier otro trastorno es échale ganas, de verdad, las personas tratan de echarle ganas pero no pueden, se sale de ellos".

¿Cómo detectar cuándo alguien tiene ansiedad o depresión?

"Es complicado que tú lo puedas identificar fácilmente que la otra persona lo tenga. Es a veces más que ellos lo externan, y es cuando te das cuenta, pero viene de que la persona lo externa directamente".

"Una forma es observar muchísimo a las personas. Por ejemplo nuestros amigos. Si yo noto que mi amigo ya no disfruta, me cancela muchísimas salidas cuando era una persona súper ambienta y ya no quiere esa puede ser una señal. Y entonces ahí lo que se puede hacer es acercarse y preguntar: ¿amigo(a) te pasa algo? ¿Cómo te puedo ayudar? o aquí estoy presente, aquí estoy y te acompañó ".

Jazmín González señala que ya sea como amigos o familiares lo importante es hacerse presente. Ya que es algo muy complicado. Además, señala que otro comportamiento que no beneficia es nada es minimizar los sentimientos de la persona que lo padece y calificarlos de exageración.

"Eso es lo peor, que creamos que es un berrinche, o estás exagerando o minimizar lo que sienten. Al hacer eso es que las personas jamás en su vida nos van a compartir lo que están atravesando. "

Ser muy observadores

Escuchar

Cuando se vea un cambio de conducta, eso es una señal clara de que hay un problema

"De repente también vemos a personas muy eufóricas, el ser eufórico también es un signo de depresión, y es porque ya la tristeza abundó en mí que la saco con otra emoción. Pareciera que es feliz pero no siempre es eso".

Los cambios conductuales en las personas son muy importantes para identificar que algo está pasando con esa persona.

Aunque el tomar terapia profesional para muchos puede ser algo normal, hay personas que se apenan o les causa conflicto visitar presencialmente a un psicólogo. Sin embargo, hay una solución para atenderse desde su casa.

¿Cómo cuidar nuestra salud mental?

La primera recomendación que comenta la especialista es: no vivir de la aprobación por medio de las redes sociales. "Puede haber gente que siga a dos o tres influencers favoritos y que les digan: ámense a sí mismos, pero luego les cuentan que se hicieron una rinoplastia y se hicieron no sé qué pues yo ya no entendí el mensaje"

Empezar a identificar en redes sociales que es lo que veo, qué es lo que sigo, y cómo me siento con eso que veo en redes sociales

Cuidar nuestro estilo de vida, que hacer ejercicio sea por uno mismo, cuidar la salud física, la alimentación

Cuidar también las amistades, de quienes te rodeas

Dormir el mínimo de 8 horas diarias

Hacer actividades recreativas, arte, cine, teatro

Tener un hobbie que a ti te haga sentir en paz

NO HAY QUE TENER MIEDO A CONOCERNOS

Como individuos debemos aprender a conocernos y aprender a ponernos en primer lugar. No hay que tener miedo a un proceso porque eso es lo que nos da la fortaleza para vencer miedos. Es muy importante estar conscientes de que hay personas que pueden ayudar.

"Yo he conocido a muchos que me dicen: no necesito ayuda, no sabes cuando la vas a necesitar, hay que saber que siempre habrá personas para escucharte y apoyarte".