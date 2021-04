Sicarios vigilaron por cinco días al director del Cereso, antes de atacarlo

León-. Antes de atacarlo a balazos, los sicarios tenían vigilado a Óscar Ríos, director del Cereso Mil de Valle de Santiago. En la esquina de la calle Paganini, a unos pasos del bulevar Mariano Escobedo estaba un auto color naranja, compacto y pequeño, cuentan los vecinos. Ahí, dos hombres veían por el retrovisor, cuidando los movimientos del que sería su víctima.

Una vecina que sale a barrer la calle todos los días, relata a La Silla Rota cómo es que percibió que un auto de color naranja se estacionaba en la esquina, así fue por cinco días. Dos hombres jóvenes y desconocidos estaban varados en la colonia León Moderno, pero no eran vecinos de ahí.

"Estaban ahí, se paraban en la esquina, yo los vi como por cinco días, unos días en la mañana, como a las 8 (a la hora que balearon a la víctima, este jueves) otro día los vi en la noche. Miraban por el retrovisor, eran dos (hombres) uno con gorra".

Esquina desde la que vigilaron los sicarios a su víctima Óscar Ríos , en un auto naranja

Te puede interesar Balean en León a director del Cereso de Valle de Santiago

El testimonio de la mujer cobró sentido luego de que medios locales afirmaran que los sicarios huyeron en un auto color naranja. Las características coincidieron y el relato de la señora también.

Óscar Guillermo Ríos Álvarez se debate entre la vida y la muerte luego de sufrir un atentado este jueves, cerca de las 8 de la mañana cuando salía a trabajar. "Él se iba todos los días, como a esa hora (a las 8 a.m.) iba y venía solo", cuentan los vecinos. Trabajaba en Valle de Santiago, a 11.6 kilómetros de León, a 23 minutos en coche.

Ayer fue un día diferente. Al salir de su casa y subirse a su auto Nissan color plata, con rumbo al Centro de Prevención y Reinserción Social en Valle, lo esperaban hombres armados que abrieron fuego en su contra, al menos 20 veces, según los testigos.

Al director no le quedó otra alternativa más que intentar salvarse pisando la reversa de su auto, sobre la misma calle se "echó" para atrás, pero las balas de un gatillero que le apuntaba -caminando- lo alcanzaron.

"Yo escuché como 20 (balazos). Iba a barrer y en eso vi a uno (sicario) que pasó caminando, iba con pistola, traían armas largas, y en eso él (Óscar) se echó de reversa".

El miedo se apoderó de la vecina que fue testigo del ataque. Guardó su escoba y se metió a la casa. "Mejor me metí, ya no vi nada". Hoy, un día después del hecho su mirada denota pánico, y sus manos no paran de temblar.

León Moderno es una colonia aparentemente tranquila. Su ubica a 4.8 kilómetros del centro, a unos 13 minutos en coche. Esta vez los vecinos fueron testigos de un ataque directo, en el que a la víctima le dejaron dos cartulinas alusivas a un grupo criminal, con amenazas para otro hombre con un cargo similar.

Imagen del hecho ocurrido este jueves, en León Moderno (Foto: Especial)

Te puede interesar En Ceresos de Valle de Santiago e Irapuato buscarán a desaparecidos

NO TENÍA ESCOLTAS

A Óscar no le cuidaban las espaldas, no tenía escoltas. Según los vecinos, el director viajaba a Valle de Santiago solo, en su auto Nissan color gris. También tenía una camioneta tipo Chevrolet Suburban.

Salía de su casa todos los días, antes de las 8 de la mañana y regresaba por la noche, relatan. Sobre su vida privada se sabe poco. En su casa al parecer solo vivían él y su esposa.

LA CASA

Un día después del atentado, la casa está casi vacía. En la cochera hay una camioneta estacionada y parece que no hay gente.

Las ventanas están empolvadas, y dos de ellas están abiertas. No hay plantas, no hay cuadros ni decoración. El silencio se adueña de las paredes.

A las pocas horas del ataque contra Óscar, la Secretaría de Seguridad del Estado condenó y lamentó el hecho, asegurando que el director del Cereso ya recibía atención médica especializada.

Las investigaciones continúan y aseguran que van por los responsables.

IO