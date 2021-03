Si yo puedo, ustedes pueden: Alejandra, madre, estudiante y custodia

Enfrento personas de todo tipo. Hay quienes llegan demasiado agresivos, hay otros que llegan aparte de agresivos, te faltan al respeto. A lo mejor uno, -de mi estatura pues yo soy chaparrita-, eso nunca me ha afectado y cualquier cosa que me digan de mi físico, no me importa. Pero cuando no me dicen nada, hasta se me hace raro, relata la custodia mientras suelta risotadas.