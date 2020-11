Si Trump gana EEUU se cierra para mí

San Miguel de Allende, Gto.- "No he podido llorar. Es un tema difícil. Si Biden gana, Trump hará todo para quitarlo. Ayer lo demostró", con voz cortada, dificultad para expresar su español y con la duda sobre el desenlace político de su país, Judith declaró a La Silla Rota, que, "este es mi país (México), he cerrado la puerta de EE. UU".