"Si tiene 70 años, diabetes o no está vacunado, piense 2 veces si va la Feria"

León.- El secretario de Salud en el Estado Daniel Díaz Martínez, pidió a la población de la tercera edad que esté en riesgo por comorbilidad o que no se haya vacunado, que piense dos veces para ir a la Feria.

"Quien decida asistir a la Feria, recomendación de parte de Salud, en función de lo que estamos observando (Ómicron), si es un adulto mayor de 70 años, si es una persona que tiene factores de riesgo o si no está vacunado, piénselo dos veces", comentó durante la presentación de la apertura de la Feria para este viernes con las normas de bioseguridad.

Pidió a la población que siempre busque espacios ventilados y donde no se rompan las medidas de sanidad, de lo contrario mejor evite entrar a dicho evento o espacio.

"Antes de acudir a cualquier evento multitudinario que no esté bien ventilado, donde no existan los protocolos sanitarios, donde no se exija el uso del cubrebocas de manera obligatoria y donde los filtros no funcionan, esto puede pasar en la escuela, en el trabajo o en un evento (Feria)".

Comentó que, en León existe un 5 por ciento de la población mayor de 18 años que no se aplicó la vacuna, por lo que los invitó a hacer uso de su derecho a las más de 30 mil dosis del laboratorio Sputnik que están disponibles en el Estado.

"La recomendación inicial era tener una cobertura del 80% para León y para el Estado, pero tenemos actualmente una cobertura de más del 95%, pero en ese 5% que no se ha vacunado se encuentra el 74% de los pacientes que se ponen graves, que se hospitalizan o que lamentablemente se intuban o mueren, pero nosotros somos quizá el Estado de la República que más avanzó en la vacunación, y somos una entidad con más de 6 millones de habitantes", enfatizó.

"En León hemos hecho un esfuerzo extraordinario, la Dirección General de Servicios de Salud, la Jurisdicción 7, Sedena y Desarrollo Social y Humano anduvimos en las comunidades, en las colonias, entre noviembre y diciembre buscamos vacunar a la mayor parte de las personas, pero todavía tenemos 30 mil dosis para las personas que por el motivo que ellos hayan decidido no vacunarse, los invitamos a que se la apliquen", dijo sobre el programa para la aplicación de las 200 mil vacunas Sputnik que sobraron para mayores de 18 años.

Asimismo, recordó que el censo estatal de personas mayores de 70 años que están en riesgo con ómicron, existe cerca de 120 mil personas con diabetes o hipertensión.

"Pero sabemos que tenemos una cantidad de adultos mayores de 60 años y un gran porcentaje tiene enfermedades crónico-degenerativas que son una comorbilidad asociada, igual que la obesidad, no sólo hablando de adultos mayores, sino de la población en general, 7 de cada 10 en México tenemos sobrepeso y 3 de cada 10 podemos tener obesidad mórbida incluso desde la infancia, es algo en lo que tenemos que seguir trabajando".

Concluyó que a las personas con un estilo de vida saludable le va mejor al enfrentar covid que a quienes tienen sobrepeso o alguna enfermedad crónico-degenerativa.

JP