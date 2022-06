'Si Sheffield se tiene que ir a la cárcel que se vaya, pero ya': Lalo López

León.- El presidente del Partido Acción Nacional en el Estado, Eduardo López Mares, declaró que debido a que existe un conflicto de intereses del procurador Ricardo Sheffield Padilla, la Función Pública debe de investigar y castigar hasta con prisión en caso de ser necesario.

"Nosotros hemos señalado que esperamos que sea la Secretaría de la Función Pública la que investigue y si Sheffield se tiene que ir a la cárcel que se vaya, pero ya, porque le está haciendo daño al país, si es corrupto que se vaya a la cárcel"

El dirigente del blanquiazul lamentó que la Cuarta Transformación está solapando la gestión que se está presentando al interior de la Procuraduría Federal del Consumidor, esto debido a que no se han mostrado resultados sobre las investigaciones que prometió realizar en la dependencia la Función Pública.

"Nosotros hemos insistido, el problema federal es que la 4T lo protege y solapa todos estos tipos de irregularidades, una vez más hemos sido testigos de cómo la 4T se muerde la lengua".

Arremetió en contra del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, de quien aseguró que no está combatiendo la corrupción que tanto pregona.

"Por eso decimos que el tiro es con el Presidente de la República, porque dice ir contra la corrupción pero los tiene adentro, yo creo que quienes iban a ser diferentes como la 4T, ya vimos que no, son peor, los que decían que iban a cambiar a México, los que hablaban de austeridad republicana, son todo, menos eso, pero desafortunadamente el Presidente no ve, no oye, no escucha, no atiende, no resuelve y se mete a ver los temas fundamentales del país, pero eso sí, estaban en las elecciones, manda al Secretario de Gobernación a participar, existe la corrupción actualmente y no la ve el Presidente".

Reiteró que la defensa del Procurador es inválida, pues señaló ser empresario y que no usó recursos de la Profeco para comprar un Hotel Spa en Tlacotalpan, Veracruz.

"Estamos hablando de un claro conflicto de intereses, por supuesto que no es legal lo que están haciendo, por supuesto que hacer negocios desde la Profeco es ilegal, hacer negocios con sus subordinados no está correcto, y menos cuando en esos negocios participa toda la dependencia, eso es ilegal.

"Nosotros exigimos a las autoridades federales que investiguen, eso salió en el reporte, pero qué otras transas más hay atrás, qué más transas hay con terceras y cuartas personas, eso es lo que necesitamos que se investigue, nosotros no podemos esperar más de una figura como él que se ha dedicado a colocar a sus amiguitos y poner a su gente en las estructuras de Profeco", concluyó.

