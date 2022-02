Si rentas tu casa en la clandestinidad, el SAT te busca

El Sistema de Administración Tributaria busca agregar a la economía formal a sectores que aún se encuentran en la economía informal.

Uno de estos es el de las personas que rentan viviendas, y que lo hacen por la vía ilegal, es decir, no expiden facturas, y en varias ocasiones cobran en efectivo.

Lo anterior ante la autoridad fiscal pudiera ser catalogado como ingresos omitidos, debido a que no son declarados.

José Efraín Hernández, Contador Público, master en impuestos y académico de la Universidad Iberoamericana de León, explicó que ello podría traer consecuencias a las personas que reciben ingresos por renta y no los declaran.

"El hecho de no expedir un comprobante fiscal y el hecho de no declarar este ingreso, son las consecuencias de multas por la no expedición del Comprobante Fiscal Digital", expresó.

"Aparte, la determinación de la autoridad fiscal por los impuestos correspondientes: por ejemplo, si es una casa habitación, sería Impuesto Sobre la Renta, porque en la renta de una casa habitación no hay IVA, el IVA es exento".

Caso distinto, afirmó el especialista, es cuando se trata de la renta de locales comerciales, donde sí se contempla un cobro del IVA.

El no declarar estos ingresos al SAT implicaría cobros de multas, recargos y actualizaciones desde el momento que no se ha declarado el ingreso.

"Si es renta de un local comercial es Impuesto Sobre la Renta, aparte del Impuesto al Valor Agregado", señaló.

"La autoridad calcularía sobre el ingreso. Calcularía esta diferencia y se pagaría el impuesto correspondiente desde la fecha en que se debió de haber cubierto el impuesto hasta la fecha en la cual la autoridad determina esa diferencia. Ya que el impuesto está actualizado, le calculan los recargos".

El académico indicó que, en el caso del arrendamiento, previo al Régimen Simplificado de Confianza, la autoridad ya había hecho un esfuerzo importante por incorporar a estas personas.

Lo anterior, debido a que, en el Régimen de Incorporación Fiscal, que lo precedió, también se contemplaban.

"Buena parte de esa economía informal pasó a la economía formal y permanece. Hoy, en Régimen Simplificado de Confianza, estas personas que se dedican a arrendamiento, tanto de casa habitación, como de locales comerciales, tienen esta facilidad".

"Yo creo que es una herramienta buena para incorporarse a la economía formal, con un impuesto. Una renta de hasta 25 mil pesos, estaría aplicando el 1 %, son 250 pesos. Yo creo que es un esfuerzo importante para incorporar a esa parte de la economía informal al sector formal", comentó.

